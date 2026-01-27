UnionPay w Davos 2026: Prezentacja odporności gospodarczej Chin w ramach nowego globalnego planu rozwoju

DAVOS (Szwajcaria), 27 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- UnionPay zostało niedawno zaproszone na doroczne spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) (znane jako Winter Davos) odbywające się w Szwajcarii. 21 stycznia Dong Junfeng, prezes UnionPay, wystąpił jako panelista podczas tematycznej sesji okrągłego stołu zatytułowanej "Chinese Economy: Fully Emerged?" (Gospodarka chińska: czy nastąpiło pełne ożywienie?). Podczas dyskusji Dong Junfeng wraz z innymi panelistami poruszył kluczowe tematy, w tym trendy rozwoju gospodarczego Chin, wzrost napędzany innowacjami oraz wkład Chin w globalną gospodarkę. Dialog podkreślił silną odporność i potencjał wzrostu chińskiej gospodarki oraz kluczową rolę UnionPay we wspieraniu krajowego obiegu gospodarczego w Chinach, stymulowaniu nowych sił produkcyjnych wysokiej jakości oraz promowaniu globalnej współpracy gospodarczej.

image

UnionPay wprowadza innowacje płatnicze, aby ułatwić wzrost konsumpcji w Chinach

W obliczu rosnących globalnych zagrożeń i wyzwań gospodarczych „odporność" pozostaje cechą charakterystyczną chińskiej gospodarki. W 2025 r. PKB Chin wzrósł o 5% w ujęciu rok do roku, przekraczając łącznie 140 bilionów juanów. Pan Dong zauważył, że długoterminowa stabilność i trwały wzrost Chin wynikają z wielu pozytywnych czynników, w tym długoterminowego planowania rozwoju i sprawnego kierowania polityką przez rząd, większej żywotności podmiotów rynkowych, wzrostu konsumpcji i rosnącego popytu krajowego, z których dwa ostatnie mają kluczowe znaczenie.

W zakresie polityki Chiny nadal promują nowy paradygmat rozwoju, w którym obieg krajowy i międzynarodowy wzajemnie się wzmacniają. W piętnastym planie pięcioletnim wyraźnie wezwano do podjęcia specjalnych inicjatyw mających na celu pobudzenie konsumpcji i zwiększenie podaży wysokiej jakości dóbr i usług konsumpcyjnych, co stanowi podstawową gwarancję trwałego wzrostu gospodarczego.

Jeśli chodzi o popyt, szybko pojawiają się nowe trendy konsumpcyjne, modele biznesowe i przypadki użycia. Dane UnionPay wskazują na stały wzrost skali płatności cyfrowych w chińskim sektorze konsumenckim; nowe modele biznesowe, takie jak handel elektroniczny z wykorzystaniem transmisji na żywo, handel transgraniczny, handel detaliczny typu instant oraz ekonomia współdzielenia, szybko zyskują na znaczeniu; wydatki na sporty zimowe i turystykę wzrosły o ponad 50%, a płatności transgraniczne rosną w stałym tempie, przy czym wydatki przychodzące wzrosły o ponad 60%. Trendy te wskazują na przesunięcie konsumpcji gospodarstw domowych z tradycyjnych towarów w kierunku zróżnicowanych, wysokiej jakości i inteligentnych przypadków użycia. Zmiany strukturalne w wydatkach konsumenckich wpływają na kształtowanie się czynników napędzających wzrost gospodarczy, ponieważ konsumpcja jest napędzana zarówno przez towary, jak i usługi, a nie tylko przez towary. Zmiany te przyczyniły się do przejścia na lekką i dostosowaną do potrzeb produkcję oraz przyspieszyły innowacje w zakresie dostaw produktów.

Zgodnie z tymi trendami UnionPay wykorzystuje swoją silną pozycję w obszarze płatności i przyczynia się do rozwoju rynku konsumenckiego pod względem wielkości i jakości poprzez innowacje technologiczne i ulepszanie usług. Firma buduje sieć płatności obsługującą transakcje internetowe i stacjonarne zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, jednocześnie optymalizując doświadczenia związane z płatnościami i obniżając koszty transakcji. Takie działania skutecznie uruchomiły potencjał wydatkowy i wsparły ożywienie gospodarcze, dzięki czemu UnionPay stało się kluczowym czynnikiem przyspieszającym dalszy wzrost gospodarczy Chin.

Nowe jakościowe siły produkcyjne wspomagane przez AI: UnionPay aktywnie działa na rzecz budowy ekosystemu opartego na sztucznej inteligencji

Nowe dziedziny, takie jak sztuczna inteligencja (AI), stają się kluczowymi czynnikami poprawy wydajności i trwałego wzrostu gospodarczego. Pan Dong zauważył, że globalna gorączka związana ze sztuczną inteligencją w ostatnich latach przyniosła przełomowe osiągnięcia w zakresie dużych modeli językowych, technologii multimodalnych i inteligentnych agentów, w wyniku czego sztuczna inteligencja szybko zyskuje na popularności. Poprzez poprawę wydajności, optymalizację modeli i transformację ekosystemów sztuczna inteligencja tworzy nowe siły produkcyjne i staje się przełomowym motorem wzrostu gospodarczego, a branża płatnicza znajduje się w czołówce zastosowań sztucznej inteligencji.

Z punktu widzenia poprawy wydajności sztuczna inteligencja przyczynia się do obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności w zakresie produktywności osobistej, działalności korporacyjnej, współpracy przemysłowej i podejmowania decyzji poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, optymalizację procesów decyzyjnych, zwiększenie mocy produkcyjnych i eliminację wąskich gardeł w przepływie pracy. W zakresie bezpieczeństwa płatności UnionPay stworzył inteligentny system kontroli ryzyka, w którym zasady kontroli ryzyka wspomagane przez sztuczną inteligencję stanowią solidną linię obrony dla bezpiecznego i zgodnego z przepisami rozwoju płatności cyfrowych. W celu optymalizacji usług UnionPay uruchomiło aplikację „Nihao China" dla zagranicznych turystów odwiedzających Chiny, oferującą kompleksowe usługi za pośrednictwem inteligentnych agentów opartych na interakcji w języku naturalnym, aby zaspokoić spersonalizowane potrzeby w zakresie płatności.

W zakresie optymalizacji modeli sztuczna inteligencja zmienia branże z biernego wykonywania poleceń w proaktywne reagowanie na potrzeby, co prowadzi do powstania wielu nowych modeli biznesowych. Wraz z wejściem wiodących globalnych firm płatniczych na rynek płatności agentowych, UnionPay przejmuje inicjatywę, wprowadzając usługę MCP Agentic Payment Service. Usługa ta nie tylko integruje tradycyjne funkcje płatnicze, ale także wprowadza innowacyjne doświadczenie płatnicze oparte na agentach. Dzięki rozmowom użytkownicy mogą płynnie przejść przez cały proces - od wyrażenia potrzeb do ostatecznej płatności. Ta innowacja modelowa sprawia, że płatności są łatwiejsze i bardziej spersonalizowane, a jednocześnie integruje je z całą podróżą konsumenta, oferując nową ścieżkę cyfrowej modernizacji ekosystemów handlowych.

W kontekście transformacji ekosystemów nadejście ery inteligentnego handlu powoduje przejście przedsiębiorstw od modelu opartego na doświadczeniu do modelu opartego na danych i inteligencji. Sztuczna inteligencja pozwala płatnościom wyjść poza ich tradycyjną rolę jako zwykłych narzędzi rozliczeniowych i ewoluować w kierunku podstawowej infrastruktury służącej inteligentnej modernizacji działalności gospodarczej. Opierając się na nowym modelu czterostronnym, UnionPay współpracuje z interesariuszami z branży w celu zbadania i zbudowania ekosystemu płatności opartego na agentach. Działania te mają dostarczyć chińskie rozwiązanie dla inteligentnych płatności na całym świecie oraz napędzać rozwój branży płatności, która będzie bardziej otwarta, oparta na współpracy i inteligentna.

Pogłębianie globalnej współpracy dla obopólnych korzyści: UnionPay łączy świat mostem płatności

W świecie naznaczonym wzmożoną niepewnością w zakresie polityki handlowej i napięciami geopolitycznymi Chiny niezmiennie dążą do pogłębiania otwarcia na świat na wysokim szczeblu i stwarzania możliwości dla innych krajów poprzez własny rozwój. Jako „kapilary" handlu transgranicznego, inwestycji i wymiany społecznej, płatności stały się istotnym ogniwem ściślejszej współpracy międzynarodowej. Pan Dong podkreślił, że trwały wzrost gospodarczy Chin przynosi korzyści nie tylko samemu krajowi, ale także pomaga w tworzeniu silniejszych partnerstw na większej liczbie rynków na całym świecie. Poprzez wspieranie modelu rozwoju opartego na równej współpracy i wzajemnych korzyściach, Chiny dzielą się z całym światem dywidendami płynącymi ze stabilnego rozwoju i wzrostu gospodarczego.

Obecnie Chiny są jednym z trzech największych partnerów handlowych ponad 150 krajów i regionów. Ogromny przepływ towarów i usług do i z rynków rozwiniętych, w tym wysokiej klasy produktów przemysłowych, usług finansowych, opieki medycznej i farmaceutyków, zapewnił rynkom wschodzącym ogromne możliwości eksportowe i perspektywy rozwoju. Przyczyniło się to do wzrostu lokalnego zatrudnienia, modernizacji przemysłu i poprawy infrastruktury, zwiększając możliwości samowystarczalnego rozwoju.

Kierując się polityką otwarcia na wysokim poziomie, UnionPay aktywnie wdraża międzynarodową strategię rozwoju łączącą „globalizację" i „przyciąganie", poprzez ciągłe ulepszanie swojej globalnej sieci płatniczej. W ramach „globalizacji" wydano łącznie prawie 300 milionów kart UnionPay w 83 krajach i regionach poza Chinami kontynentalnymi. Sieć akceptacji UnionPay obejmuje 183 kraje i regiony, w tym ponad 75 milionów międzynarodowych akceptantów. Osiągnięcia te położyły podwaliny pod rozległą i wielopoziomową globalną sieć płatniczą, która zapewnia stabilne i płynne płatności w ramach dwustronnych inwestycji, handlu i wymiany społecznej między Chinami a resztą świata. W odpowiedzi na globalny trend płatności cyfrowych UnionPay buduje sieć wzajemnie połączonych płatności za pomocą kodów QR i aktywnie promuje łączność infrastruktury cyfrowej i specyfikacji na różnych rynkach. Ma to na celu usunięcie barier w płatnościach transgranicznych.

W ramach „przyciągania" Chiny pogłębiły instytucjonalne otwarcie się w sektorze płatności, zwiększając otwartość i rozszerzając współpracę międzynarodową. Współpraca między UnionPay a głównymi międzynarodowymi systemami kartowymi, takimi jak American Express, Mastercard i Visa, w zakresie wydawania kart, akceptacji, innowacyjnych płatności i infrastruktury ułatwiła dokonywanie płatności w Chinach, aby lepiej obsługiwać wymianę transgraniczną. Jednocześnie UnionPay aktywnie integruje krajowe i międzynarodowe zasoby wysokiej jakości w celu zbudowania otwartego i opartego na współpracy ekosystemu, badając innowacyjne modele współpracy, takie jak partnerstwa Network-to-Network (N2N) i Government-to-Government (G2G) z systemami kartowymi, sieciami rozliczeniowymi i platformami internetowymi. Ma to na celu przyspieszenie rozwoju nowego modelu czterostronnego dla płatności transgranicznych, który zapewnia wspólne korzyści i wyniki korzystne dla wszystkich stron.

Biorąc pod uwagę przewagę Chin wynikającą z ogromnego rynku i ugruntowanego systemu przemysłowego, UnionPay planuje zaangażować się w obsługę rynku międzynarodowego. Koncentrując się na wysokiej jakości rozwoju branży płatności, firma zamierza nadal pogłębiać innowacje technologiczne, przyspieszać ścisłą integrację nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, z usługami płatniczymi, aby stale poprawiać jakość i efektywność obsługi realnej gospodarki. Promując wzajemnie powiązany i znormalizowany rozwój globalnego rynku płatności, UnionPay dąży do zapewnienia większej wartości globalnym partnerom, akceptantom i posiadaczom kart oraz do wniesienia jeszcze większego wkładu w globalną współpracę gospodarczą i wspólny dobrobyt.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2869475/image.jpg