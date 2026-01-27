UnionPay v Davosu 2026: Prezentace ekonomické odolnosti Číny pro nový globální rozvojový plán
News provided byUnionPay
Jan 27, 2026, 07:41 ET
DAVOS, Švýcarsko, 27. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost UnionPay byla nedávno pozvána na výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) (známého jako Winter Davos) konané ve Švýcarsku. Dne 21. ledna vystoupil pan Dong Junfeng, ředitel UnionPay, jako účastník panelové diskuse v tematické diskusi u kulatého stolu s názvem „Čínská ekonomika: Plně rozvinutá?" Během diskuse se pan Dong zapojil do debaty s ostatními účastníky o klíčových tématech, včetně trendů ekonomického rozvoje Číny, růstu poháněného inovacemi a přínosu Číny ke globální ekonomice. Dialog zdůraznil silnou odolnost a růstový potenciál čínské ekonomiky a podtrhl klíčovou roli společnosti UnionPay při podpoře domácího ekonomického oběhu v Číně, stimulaci nových, kvalitních produktivních sil a podpoře globální ekonomické spolupráce.
UnionPay inovuje platební systémy, aby usnadnila růst spotřeby v Číně
Uprostřed rostoucích globálních ekonomických rizik a výzev zůstává „odolnost" charakteristickým rysem čínské ekonomiky. V roce 2025 vzrostl HDP Číny meziročně o 5 % a překročil celkovou hodnotu 140 bilionů jüanů. Pan Dong poznamenal, že dlouhodobá stabilita a udržitelný růst Číny vyplývají z řady pozitivních faktorů, včetně dlouhodobého plánování rozvoje a účinného politického vedení ze strany vlády, silnější vitality účastníků trhu, zlepšení spotřeby a rostoucí domácí poptávky, přičemž poslední dva faktory jsou nejdůležitější.
Na politické úrovni pokračuje Čína v prosazování nového rozvojového paradigmatu, v němž se vzájemně posilují domácí a mezinárodní oběhy. Patnáctý pětiletý plán výslovně požaduje zvláštní iniciativu na podporu spotřeby a rozšíření nabídky prvotřídních spotřebních výrobků a služeb, které poskytují základní záruku udržitelného hospodářského růstu.
Na straně poptávky se rychle objevují nové trendy spotřeby, obchodní modely a případy použití. Údaje společnosti UnionPay ukazují stabilní růst objemu digitálních plateb v čínském spotřebitelském sektoru; nové obchodní modely, jako je živé vysílání elektronického obchodu, přeshraniční elektronický obchod, okamžitý maloobchod a sdílená ekonomika, rychle získávají na významu; výdaje na zimní sporty a cestovní ruch vzrostly o více než 50 %, zatímco přeshraniční platby stabilně rostou a výdaje zahraničních turistů se zvýšily o více než 60 %. Tyto trendy naznačují posun v spotřebě domácností od tradičních výrobků k diverzifikovaným, vysoce kvalitním a inteligentním případům použití. Strukturální změny ve spotřebitelských výdajích mění hnací síly ekonomického růstu, protože spotřeba je poháněna jak výrobky, tak službami, a nikoli pouze výrobky. Tyto změny vedly k přechodu k lehké a přizpůsobené výrobě a urychlily inovace v nabídce produktů.
V souladu s těmito trendy UnionPay využívá své silné stránky v oblasti plateb a přispívá k rozšiřování spotřebitelského trhu z hlediska objemu i kvality prostřednictvím technologických inovací a zlepšování služeb. Společnost buduje platební síť pokrývající online i kamenné obchody na domácím i mezinárodním trhu, přičemž optimalizuje platební zkušenosti a snižuje transakční náklady. Tyto snahy účinně uvolnily potenciál utrácení a poskytly silnou podporu pro zvýšení obchodní vitality, díky čemuž se UnionPay stala klíčovým akcelerátorem pokračujícího ekonomického růstu Číny.
Nové kvalitní produktivní síly založené na umělé inteligenci: UnionPay se aktivně snaží vybudovat ekosystém založený na umělé inteligenci
Nové oblasti, jako je umělá inteligence (AI), se stávají klíčovými hnacími silami zvýšení produktivity a udržitelného ekonomického růstu. Pan Dong poznamenal, že globální AI horečka v posledních letech přinesla průlom v oblasti velkých jazykových modelů, multimodálních technologií a inteligentních agentů, což urychlilo široké přijetí AI. Zlepšováním efektivity, optimalizací modelů a transformací ekosystémů uvolňuje AI nové kvalitní produktivní síly a stává se disruptivním motorem ekonomického růstu, přičemž platební obor je v čele aplikace AI.
Pokud jde o zvýšení efektivity, AI přispívá ke snížení nákladů a zvýšení efektivity osobní produktivity, firemních operací, oborové spolupráce a rozhodování automatizací opakujících se úkolů, optimalizací rozhodovacích procesů, rozšířením výrobní kapacity a odstraněním překážek v pracovních postupech. V oblasti bezpečnosti plateb vybudovala společnost UnionPay inteligentní systém řízení rizik, kde pravidla řízení rizik podporovaná AI tvoří pevnou obrannou linii pro bezpečný a kompatibilní rozvoj digitálních plateb. V rámci optimalizace služeb spustila společnost UnionPay aplikaci „Nihao China" pro zahraniční návštěvníky Číny, která nabízí komplexní služby prostřednictvím inteligentních agentů založených na interakci v přirozeném jazyce, aby uspokojila personalizované platební potřeby.
V oblasti optimalizace modelů mění umělá inteligence oborová odvětví z pasivního provádění pokynů na aktivní reagování na potřeby, což vede k vzniku řady nových obchodních modelů. V době, kdy se přední globální platební společnosti pouštějí do agenturního platebního styku, zaujímá UnionPay vedoucí pozici spuštěním Platební agenturní služby pro ceny v různých měnách. Tato služba nejen začleňuje tradiční platební funkce, ale také zavádí inovativní platební zkušenost založenou na agentech. Prostřednictvím konverzací mohou uživatelé plynule dokončit celý proces – od vyjádření potřeb až po konečnou platbu. Tato modelová inovace usnadňuje platby a přizpůsobuje je individuálním potřebám, přičemž integruje platby do kompletní cesty spotřebitele a nabízí novou cestu pro digitální modernizaci komerčních ekosystémů.
V rámci transformace ekosystémů příchod éry inteligentního obchodu posouvá podniky od přístupu „řízeného zkušenostmi" k „řízenému daty a inteligencí". Umělá inteligence umožňuje platbám překročit jejich tradiční roli pouhých nástrojů pro vypořádání a vyvinout se v základní infrastrukturu pro inteligentní modernizaci ekonomických aktivit. Na základě nového čtyřstranného modelu společnost UnionPay spolupracuje s oborovými subjekty na zkoumání a budování ekosystému plateb zprostředkovaných agenty. Cílem těchto snah je poskytnout čínské řešení pro inteligentní platby po celém světě a podpořit růst platebního oboru, který je otevřenější, více spolupracující a inteligentnější.
Prohlubování globální spolupráce pro vzájemný prospěch: UnionPay propojuje svět mostem plateb
Ve světě charakterizovaném zvýšenou nejistotou v obchodní politice a geopolitickými třenicemi zůstává Čína odhodlána prosazovat vysokou úroveň otevřenosti a nabízet světu příležitosti prostřednictvím svého vlastního rozvoje. Jako „kapiláry" přeshraničního obchodu, investic a mezilidských výměn se platby staly důležitým článkem pro užší mezinárodní spolupráci. Pan Dong zdůraznil, že udržitelný ekonomický růst Číny je přínosem nejen pro samotnou zemi, ale také pomáhá budovat silnější partnerství na více trzích po celém světě. Podporou modelu rozvoje založeného na rovnocenné spolupráci a vzájemném prospěchu se Čína dělí se světem o dividendy stabilního rozvoje a ekonomického růstu.
K dnešnímu dni patří Čína mezi tři největší obchodní partnery více než 150 zemí a regionů. Masivní toky zboží a služeb do rozvinutých trhů a z nich, včetně špičkových výrobků, finančních služeb, zdravotní péče a léčiv, poskytly rozvíjejícím se trhům obrovské exportní příležitosti a rozvojové vyhlídky. To podpořilo místní zaměstnanost, modernizaci průmyslu a zlepšení infrastruktury, čímž se posílily schopnosti udržitelného rozvoje.
V souladu s politikou vysoké míry otevřenosti UnionPay aktivně realizuje mezinárodní rozvojovou strategii kombinující „globalizaci" a „přivádění", a to prostřednictvím neustálého zlepšování své globální platební sítě. V rámci „globalizace" bylo vydáno celkem téměř 300 milionů karet UnionPay v 83 zemích a regionech mimo čínskou pevninu. Síť akceptačních míst UnionPay pokrývá 183 zemí a regionů, včetně více než 75 milionů mezinárodních obchodníků. Tyto úspěchy položily základy pro rozsáhlou a víceúrovňovou globální platební síť, která poskytuje stabilní a bezproblémové platby pro obousměrné investice, obchod a mezilidské výměny mezi Čínou a zbytkem světa. V reakci na globální trend digitálních plateb buduje UnionPay propojenou síť plateb pomocí QR kódů a aktivně podporuje propojení digitální infrastruktury a specifikací napříč různými trhy. Cílem je odstranit překážky v přeshraničních platbách.
V rámci „přivádění" Čína prohloubila institucionální otevřenost v platebním sektoru, a to větší otevřeností a širší mezinárodní spoluprací. Spolupráce mezi UnionPay a významnými mezinárodními karetními systémy, jako jsou American Express, Mastercard a Visa, v oblasti vydávání karet, jejich přijímání, inovativních plateb a infrastruktury usnadnila platby v Číně a zlepšila služby v oblasti přeshraničních transakcí.
UnionPay zároveň aktivně integruje domácí a mezinárodní vysoce kvalitní zdroje s cílem vybudovat otevřený a spolupracující ekosystém a zkoumá inovativní modely spolupráce, jako jsou partnerství typu síť do sítě (N2N) a vláda vládě (G2G) s platebními systémy, zúčtovacími sítěmi a internetovými platformami. Cílem je urychlit vývoj nového čtyřstranného modelu pro přeshraniční platby, který přináší společné výhody a výsledky výhodné pro všechny strany.
Vzhledem k tomu, že Čína i nadále vyniká svým obrovským trhem a zavedeným odvětvovým systémem, společnost UnionPay se zaměřuje na budoucnost a zavazuje se sloužit mezinárodnímu trhu. Soustřeďuje se na vysoce kvalitní rozvoj platebního průmyslu a bude i nadále prohlubovat technologické inovace, urychlovat hlubokou integraci nových technologií, jako je umělá inteligence, do platebních služeb, aby neustále zlepšovala kvalitu a efektivitu služeb pro reálnou ekonomiku. Prostřednictvím podpory propojeného a standardizovaného rozvoje globálního platebního trhu si společnost UnionPay klade za cíl přinášet větší hodnotu globálním partnerům, obchodníkům a držitelům karet a ještě více přispívat ke globální ekonomické spolupráci a společné prosperitě.
Share this article