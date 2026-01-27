UnionPay в Давосе в 2026 году: демонстрация экономической устойчивости Китая для нового плана глобального развития

ДАВОС, Швейцария, 27 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания UnionPay была приглашена на ежегодную встречу Всемирного экономического форума (ВЭФ), известную как «Зимний Давос», состоявшуюся в Швейцарии. 21 января председатель UnionPay Дун Цзюньфэн (Dong Junfeng) выступил в качестве участника дискуссии на тематическом круглом столе «Китайская экономика: полностью сформировалась?" В ходе дискуссии г-н Дун взаимодействовал с другими участниками дискуссии по ключевым темам, включая тенденции экономического развития Китая, инновационный рост и вклад Китая в мировую экономику. В ходе диалога была подчеркнута сильная устойчивость и потенциал роста экономики Китая, а также ключевая роль UnionPay в поддержке внутреннего экономического оборота Китая, стимулировании новых качественных производительных сил и содействии глобальному экономическому сотрудничеству.

image

UnionPay внедряет платеж, чтобы облегчить модернизацию потребления в Китае

В условиях растущих глобальных экономических рисков и проблем «устойчивость» остается определяющей чертой экономики Китая. В 2025 году ВВП Китая вырос на 5% в годовом исчислении и превысил 140 трлн юаней. Г-н Дун отметил, что долгосрочная стабильность и устойчивый рост Китая обусловлены множеством позитивных факторов, включая долгосрочное планирование развития и эффективное политическое руководство правительства, более высокую жизнеспособность участников рынка, модернизацию потребления и рост внутреннего спроса, из которых последние два являются наиболее важными.

На политическом уровне Китай продолжает продвигать новую парадигму развития, в которой внутренние и международные циркуляции усиливают друг друга. Пятнадцатый пятилетний план прямо призывает к специальным инициативам по увеличению потребления и расширению предложения премиальных потребительских товаров и услуг, обеспечивая фундаментальную гарантию устойчивого экономического роста.

Что касается спроса, то быстрыми темпами появляются новые тенденции потребления, бизнес-модели и варианты использования. Данные UnionPay показывают устойчивый рост масштабов цифровых платежей в потребительском секторе Китая; новые бизнес-модели, такие как электронная коммерция в прямом эфире, трансграничная электронная коммерция, мгновенная розничная торговля и экономика совместного использования, быстро набирают популярность; расходы на зимние виды спорта и туризм выросли более чем на 50%, в то время как трансграничные платежи неуклонно росли, а входящие расходы выросли более чем на 60%. Эти тенденции указывают на переход в потреблении домашних хозяйств от традиционных товаров к диверсифицированным, высококачественным и интеллектуальным вариантам использования. Структурные изменения в потребительских расходах меняют стимулы экономического роста, поскольку потребление обусловлено как товарами, так и услугами, а не только товарами. Эти изменения привели к переходу на легкое и индивидуальное производство и ускоренному внедрению инноваций в поставку продукции.

В соответствии с этими тенденциями UnionPay использует свои платежные возможности и способствует расширению потребительского рынка по объему и качеству за счет технологических инноваций и модернизации услуг. Компания строит платежную сеть, охватывающую онлайн- и внутримагазинные варианты использования как на внутреннем, так и на международном рынках, оптимизируя опыт платежей и снижая транзакционные издержки. Такие усилия эффективно раскрыли потенциал расходов и оказали сильную поддержку повышению коммерческой жизнеспособности, сделав UnionPay ключевым ускорителем продолжающегося экономического роста Китая.

Производительные силы нового качества с поддержкой ИИ: UnionPay активно работает над созданием экосистемы, основанной на искусственном интеллекте

Новые области, такие как искусственный интеллект (ИИ), становятся критически важными факторами повышения производительности и устойчивого экономического роста. Г-н Дун отметил, что глобальная лихорадка ИИ в последние годы стала свидетелем прорывов в крупных языковых моделях, мультимодальных технологиях и интеллектуальных агентах, что ускорило широкое внедрение ИИ. Повышая эффективность, оптимизируя модели и трансформируя экосистемы, ИИ высвобождает новые качественные производительные силы и становится меняющим фактором экономического роста, а платежная индустрия находится на переднем крае применения ИИ.

С точки зрения повышения эффективности ИИ способствует снижению затрат и повышению эффективности личной производительности, корпоративных операций, промышленного сотрудничества и принятия решений за счет автоматизации повторяющихся задач, оптимизации процессов принятия решений, расширения производственных мощностей и устранения узких мест в рабочих процессах. В области безопасности платежей компания UnionPay создала интеллектуальную систему контроля рисков, в которой правила контроля рисков с помощью ИИ представляют собой надежную линию защиты для безопасного и совместимого развития цифровых платежей. Для оптимизации обслуживания компания UnionPay запустила приложение Nihao China для иностранных посетителей Китая, предлагающее комплексные услуги через интеллектуальных агентов, основанные на взаимодействии на естественном языке для удовлетворения персонализированных потребностей в оплате.

В оптимизации моделей ИИ превращает отрасли из пассивного выполнения инструкций в упреждающее реагирование на потребности, что приводит к появлению ряда новых бизнес-моделей. По мере того как ведущие мировые платежные компании переходят к агентским платежам, UnionPay лидирует, запустив инструмент MCP Agent Payment Service. Этот сервис не только интегрирует традиционные платежные возможности, но и внедряет инновационный агентский платежный опыт. С помощью разговоров пользователи могут легко выполнить весь процесс — от выражения потребностей до окончательной оплаты. Эта инновационная модель упрощает оплату и делает ее более индивидуальной, одновременно интегрируя оплату в полный путь потребителя, предлагая новый путь для цифровой модернизации коммерческих экосистем.

В экосистемной трансформации наступление эпохи интеллектуальной коммерции сдвигает бизнес от «основанного на опыте» к «основанному на данных и интеллекте». ИИ позволяет платежам выходить за рамки их обычной роли в качестве простых инструментов расчетов и превращаться в основную инфраструктуру для интеллектуальной модернизации экономической деятельности. Опираясь на новую четырехстороннюю модель, UnionPay сотрудничает с заинтересованными сторонами отрасли для изучения и создания агентской платежной экосистемы. Такие усилия призваны обеспечить китайское решение для интеллектуальных платежей во всем мире и стимулировать рост платежной индустрии, которая является более открытой, совместной и интеллектуальной.

Углубление глобального сотрудничества для взаимной выгоды: UnionPay объединяет мир с мостом платежей

В мире, отмеченном повышенной неопределенностью в торговой политике и геополитическими трениями, Китай по-прежнему привержен продвижению открытости на высоком уровне и предоставлению возможностей миру посредством собственного развития. Являясь «капиллярами» трансграничной торговли, инвестиций и обмена между людьми, платежи стали жизненно важным звеном для более тесного международного сотрудничества. Г-н Дун подчеркнул, что устойчивый экономический рост Китая не только приносит пользу самой стране, но и помогает наладить более тесное партнерство на большем количестве рынков по всему миру. Укрепляя модель развития, предусматривающую равное сотрудничество и взаимную выгоду, Китай делится с миром дивидендами стабильного развития и экономического роста.

На сегодняшний день Китай входит в тройку крупнейших торговых партнеров более чем 150 стран и регионов. Массовые потоки товаров и услуг на развитые рынки и с них, включая высококачественные производственные товары, финансовые услуги, медицинское обслуживание и фармацевтику, предоставили развивающимся рынкам широкие экспортные возможности и перспективы развития. Это стимулировало местную занятость, модернизацию промышленности и улучшение инфраструктуры, повышая возможности самодостаточного развития.

Руководствуясь политикой открытости высокого уровня, UnionPay активно реализует международную стратегию развития, сочетающую «выход на глобальный уровень» и «привлечение» путем постоянного совершенствования своей глобальной платежной сети. Для «выхода на глобальный уровень» было выпущено в общей сложности почти 300 миллионов карт UnionPay в 83 странах и регионах за пределами материкового Китая. Сеть приема платежей UnionPay охватывает 183 страны и региона, в том числе более 75 миллионов международных торговых точек. Эти достижения заложили основу для обширной и многоуровневой глобальной платежной сети, которая обеспечивает стабильную и беспроблемную оплату двусторонних инвестиций, торговли и обмена между людьми между Китаем и миром. В ответ на глобальную тенденцию цифровых платежей UnionPay строит взаимосвязанную платежную сеть QR-кодов и активно продвигает подключение цифровой инфраструктуры и спецификаций на разных рынках. Это делается для устранения барьеров в трансграничных платежах.

Для «привлечения» Китай углубил институциональную открытость в платежном секторе с большей открытостью и более широким международным сотрудничеством. Сотрудничество между UnionPay и крупными международными карточными схемами, такими как American Express, Mastercard и Visa, в выдаче карт, приеме платежей, инновационных платежах и инфраструктуре облегчило оплату в Китае для лучшего обслуживания трансграничных обменов. Между тем, UnionPay активно интегрирует отечественные и международные высококачественные ресурсы для создания открытой и совместной экосистемы, исследуя инновационные модели сотрудничества, такие как партнерские отношения между сетями (N2N) и между правительствами (G2G) с карточными схемами, клиринговыми сетями и интернет-платформами. Это должно ускорить разработку новой четырехсторонней модели трансграничных платежей, которая обеспечивает общие выгоды и беспроигрышные результаты.

По мере того как преимущества Китая на его огромном рынке и устоявшаяся промышленная система продолжают выделяться, UnionPay смотрит в будущее с приверженностью обслуживанию международного рынка. Ориентируясь на качественное развитие платежной индустрии, компания продолжит углублять технологические инновации, ускорять глубокую интеграцию новых технологий, таких как ИИ, с платежными сервисами, постоянно повышать качество и эффективность обслуживания реального сектора экономики. Продвигая взаимосвязанное и стандартизированное развитие глобального рынка платежей, UnionPay стремится повысить ценность для глобальных партнеров, продавцов и держателей карт, а также внести еще больший вклад в глобальное экономическое сотрудничество и общее процветание.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2869475/image.jpg