102 jeunes pousses sélectionnées pour les séries de Plug and Play à l'automne 2020

« Ces startups ne sont pas seulement novatrices, mais elles sont aussi les plus fortes dans leur secteur pour certaines, » a fait remarquer Saeed Amidi, fondateur et PDG de Plug and Play. « Ces sociétés vont apporter une valeur importante à notre vaste réseau de leaders de l'industrie et nous avons hâte de jouer un rôle dans leur succès. »

Dès leur sélection, les startups auront l'occasion de croître, de se connecter et de s'impliquer dans le réseau mondial de Plug and Play rassemblant des partenaires corporatifs, des sociétés de capital-risque et des anciens élèves. Les contraintes de la COVID-19 ont imposé une transition des programmes vers un programme d'études entièrement virtuel où les sociétés sélectionnées seront connectées à leurs partenaires lors de sessions individuelles virtuellement 'face à face' et pourront éventuellement être mises en vedette dans des webinaires organisés par Plug and Play. Il n'est pas exigé de fonds propres de la part des startups pour qu'elles puissent participer.

Une notation virtuelle de ce lot de jeunes entreprises commencera au sommet organisé cet automne du 13 au 16 octobre lors du Plug and Play's Fall Summit 2020 .

À propos de Plug and Play

Plug and Play est une plateforme d'innovation mondiale. Basés dans la Silicon Valley, nous avons bâti des programmes accélérateurs, des services d'innovation d'entreprise et un capital-risque en moyens propres afin d'accomplir dans l'avancement technologique des progrès plus rapides que jamais auparavant. Nos programmes se sont répandus autour du globe depuis leur mise en place en 2006 et ont abouti à une présence mondiale dans 30 endroits pour procurer aux jeunes pousses les ressources nécessaires à leur réussite dans la Silicon Valley et au-delà. Nous avons créé la quintessence de l'écosystème pour startups dans de nombreuses industries où nous avons plus de 30 000 jeunes entreprises et 400 partenaires corporatifs officiels. Les sociétés dans notre communauté ont souscrit plus de 9 milliards de dollars en financements, avec des sorties réussies de portefeuilles comme Danger, Dropbox, Lending Club et PayPal. Pour davantage d'informations, visitez https://www.plugandplaytechcenter.com/.

