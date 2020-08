Plug and Play selecciona 102 empresas emergentes para los lotes de otoño 2020

"Estas empresas emergentes no solo son innovadoras, sino unas de las más fuertes de sus industrias", dijo Saeed Amidi, fundador y consejero delegado de Plug and Play. "Estas compañías añadirán un gran valor a nuestra amplia red de líderes industriales y esperamos ser parte de su éxito".

Tras la selección, estas emergentes tendrán la oportunidad de crecer, conectarse e implicarse con la red global de socios corporativos, capitalistas de riesgo y alumnos de Plug and Play. Debido a las restricciones de COVID-19, los programas pasan a un currículum totalmente virtual donde las compañías seleccionadas se conectarán virtualmente a los socios, en sesiones individuales privadas y tendrán el potencial para incluirse en webinars celebrados por Plug and Play. No hay un requisito de capital para que las empresas emergentes participen.

La graduación virtual de este lote de empresas emergentes será del 13 l 16 de octubre en la Cumbre de Otoño de Plug and Play 2020 .

Acerca de Plug and Play

Plug and Play es una plataforma global de innovación. Con sede central en Sillicon Valley, hemos creado programas aceleradores, servicios de innovación corporativos y VC internos para que el progreso en adelantos tecnológicos sea más rápido que nunca. Desde sus comienzos en 2006, nuestros programas se han expandido a nivel mundial hasta tener presencia en 30 ubicaciones globalmente, dando a las empresas emergentes los recursos necesarios para tener éxito en Silicon Valley y más allá. Con más de 30.000 empresas emergentes y 400 socios corporativos oficiales, hemos creado lo último en ecosistema para empresas emergentes en muchas industrias. Las compañías de nuestra comunidad han recaudado más de 9.000 millones de dólares en financiación, con éxitos de carteras como Danger, Dropbox, Lending Club y PayPal. Para más información, visitehttps://www.plugandplaytechcenter.com/

Contacto de medios

Allison Romero

(408) 524-1457

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1244470/Fall_2020_Startup_Batch_Announcement_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/835431/PNP_Logo.jpg

Related Links

https://www.plugandplaytechcenter.com/



SOURCE Plug and Play