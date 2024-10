18 der 20 größten Medizintechnikunternehmen arbeiten mit Veeva MedTech zusammen, um Geräte und Diagnostika schneller zum Patienten zu bringen

Mehr als 125 Kunden aus der Medizintechnik nutzen Veeva-Anwendungen für eine nahtlose Abwicklung der Produktentwicklung

BARCELONA, Spanien, 3. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass 18 der 20 größten Medizintechnikunternehmen die Anwendungen Veeva Development Cloud und Veeva Commercial Cloud nutzen, um die Prozesse über den gesamten Lebenszyklus von Medizintechnikprodukten zu optimieren. Veeva MedTech unterstützt mehr als 125 Kunden mit fundiertem Branchenwissen und Technologien von der Idee bis zur Vermarktung. Um mit den Veränderungen in der Branche Schritt zu halten und die Markteinführung zu beschleunigen, setzen Medizintechnikunternehmen zunehmend auf vernetzte Anwendungen auf einer einzigen Cloud-Plattform, um wichtige Prozesse effizienter durchzuführen.

„Bei Dutzenden von Studien an Hunderten von Standorten weltweit hat die Vereinfachung der klinischen Abläufe durch ein einheitliches Dokumentenmanagement und optimierte Arbeitsabläufe höchste Priorität", sagte Matt Christensen, leitender Vizepräsident bei Smith+Nephew. „Der Einsatz der einheitlichen klinischen Lösung von Veeva MedTech fördert die Transparenz, gewährleistet die Integrität der Studiendateien und verkürzt die Studienzeiten."

Veeva MedTech ermöglicht ein durchgängiges Produktlebenszyklusmanagement mit Veeva Vault Clinical, Veeva Vault RIM, Veeva Vault Quality und Veeva Vault Commercial. Mithilfe von fortschrittlichen Anwendungen, die auf der Grundlage von Best Practices der Medizintechnikbranche entwickelt wurden, können Kunden auf Echtzeit-Einsichten zugreifen, um datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, Prozesse zu automatisieren und die Prüfbereitschaft aufrechtzuerhalten. Dadurch wird die manuelle Arbeit reduziert und die teamübergreifende Zusammenarbeit verbessert, während gleichzeitig Wachstum, Kosteneffizienz und Compliance gefördert werden.

„Diese Dynamik zeigt, dass die globale Medizintechnikbranche große Fortschritte bei der Modernisierung von Systemen gemacht hat und eine Grundlage für den gesamten Produktlebenszyklus geschaffen hat, die in Zukunft genutzt werden kann", sagte Seth Goldenberg, Vizepräsident, Veeva MedTech. „Mit den führenden Medizintechnikunternehmen, die Veeva-Anwendungen standardisieren, werden wir weiterhin lernen und die Branche in Richtung schlankerer Prozesse voranbringen, um innovative neue Geräte und Diagnostika für Patienten in Not bereitzustellen."

Mehr als 200 Fachleute aus der Branche werden sich auf dem Veeva MedTech EU Summit vernetzen, bewährte Verfahren austauschen und wertvolle Einblicke von führenden Medizintechnikunternehmen wie Bio-Rad Laboratories, Philips und ZEISS Medical Technology erhalten. Fachleute aus der Medizintechnikbranche können sich unter für die Veranstaltung vom 5. bis 7. November in Amsterdam anmelden.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Biowissenschaftsindustrie. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität und dem Erfolg seiner Kunden verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den am 31. Juli 2024 endenden Zeitraum aufgeführt sind, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 36 und 37), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, auf die Sie unter sec.gov zugreifen können.

