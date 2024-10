Dix-huit des 20 plus grandes medtechs font confiance à Veeva MedTech pour accélérer la fourniture de dispositifs et de diagnostics aux patients

Plus de 125 clients du secteur des technologies médicales utilisent les applications Veeva pour une exécution fluide du développement de produits

BARCELONE, Espagne, 3 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) annonce ce jour que 18 des 20 plus grandes entreprises de technologie médicale utilisent les applications Veeva Development Cloud et Veeva Commercial Cloud pour rationaliser les processus tout au long du cycle de vie des produits medtech. Veeva MedTech permet à plus de 125 clients de bénéficier d'une expertise sectorielle et technologique approfondie, de l'idéation à la mise sur le marché. Avec un besoin croissant de suivre les évolutions du secteur pour accélérer la mise sur le marché, les entreprises de technologie médicale adoptent des applications connectées sur une plateforme cloud unique afin d'exécuter les processus clés plus efficacement.

« Avec des dizaines d'études réparties sur des centaines de sites mondiaux, la simplification des opérations cliniques grâce à une gestion unifiée des documents et à des flux de travail rationalisés est une priorité absolue », déclare Matt Christensen, vice-président principal, Smith+Nephew. « L'utilisation de la solution clinique unifiée de Veeva MedTech favorise la transparence, garantit l'intégrité des dossiers d'étude et accélère les délais des essais. »

Veeva MedTech permet une gestion du cycle de vie des produits de bout en bout avec Veeva Vault Clinical, Veeva Vault RIM, Veeva Vault Quality et Veeva Vault Commercial. Grâce à des applications avancées conçues sur la base des meilleures pratiques de l'industrie des technologies médicales, les clients peuvent accéder à des informations en temps réel pour prendre des décisions fondées sur des données, automatiser les processus et maintenir l'état de préparation à l'inspection. Cela permet de réduire le travail manuel et d'améliorer la collaboration entre les équipes tout en stimulant la croissance, la rentabilité et la conformité.

« Cette dynamique montre que l'industrie mondiale des technologies médicales a fait de grands progrès dans la modernisation des systèmes, établissant une base pour le cycle de vie des produits afin d'en tirer parti à l'avenir », déclare Seth Goldenberg, vice-président, Veeva MedTech. « Avec les principaux leaders medtech qui standardisent les applications Veeva, nous continuerons à apprendre et à faire progresser l'industrie vers des processus plus rationalisés afin de fournir de nouveaux appareils et diagnostics innovants aux patients qui en ont besoin. »

Plus de 200 professionnels de l'industrie se mettront en réseau, partageront les meilleures pratiques et découvriront les perspectives des leaders de la medtech, notamment Bio-Rad Laboratories, Philips et ZEISS Medical Technology, à l'occasion du Veeva MedTech EU Summit. Les professionnels de l'industrie des technologies médicales peuvent s'inscrire à l'événement qui se tiendra du 5 au 7 novembre à Amsterdam.

