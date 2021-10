2021 EBE China startet und zieht Bilanz über das rasante Wachstum des E-Commerce-Sektors

Die diesjährige EBE China stand unter dem Motto „New Opportunity, New Development, New Landscape" und wurde vom Hangzhou Municipal Bureau of Commerce organisiert, mit der Hangzhou International Convention and Exhibition Group (Hangzhou Expo Group) als Gastgeber und der Hangzhou Municipal Peopleʼs Government und dem Department of Commerce of Zhejiang Province als den beiden Sponsoren der Veranstaltung. Die Veranstaltung, die in drei inhaltliche Abschnitte - Konferenzen, Ausstellungen und geplante Veranstaltungen - unterteilt ist, verfolgt die Trends, die sich im gesamten E-Commerce-Sektor abzeichnen, und zeigt die neuen Dienstleistungen und Produkte auf, die zu diesem Zweck entstanden sind. Ziel der EBE China ist es, die neuesten Innovationen und Errungenschaften des Sektors zu präsentieren und gleichzeitig den massiven Wachstumsschub zu untersuchen.