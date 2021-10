EBE China de 2021 tem início fazendo um balanço do crescimento do setor de comércio eletrônico

Sob o tema "Nova oportunidade, novo desenvolvimento, nova paisagem", a EBE China deste ano foi organizada pelo Departamento Municipal de Comércio de Hangzhou, com o Hangzhou International Convention and Expo Group (Hangzhou Expo Group) como a empresa organizadora e o governo popular municipal de Hangzhou e o Departamento de Comércio da Província de Zhejiang como os dois patrocinadores do evento. O evento, dividido em três seções de conteúdo - conferências, exposições e eventos programados - segue as tendências que estão ocorrendo em todo o setor de comércio eletrônico, e também destaca os novos serviços e produtos que surgiram para atendê-lo. A EBE China tem como objetivo demonstrar as inovações e conquistas mais recentes do setor, ao mesmo tempo que analisa o enorme aumento de seu crescimento.

Vários especialistas acadêmicos, bem como líderes de prática do setor, foram convidados a discursar sobre as próximas tendências. Entre os convidados estavam Yao Yang, reitor da Escola Nacional de Desenvolvimento da Universidade de Pequim, e Xiao Lihua, vice-presidente do Alibaba Group e presidente do Alibaba Cloud Research Center. Ambos fizeram palestras durante o evento. Além disso, foram organizadas sessões menores com foco em tópicos oportunos como revitalização rural, comércio eletrônico internacional, blockchain, vídeos curtos e eventos transmitidos ao vivo.

Na seção do salão de exposições, que apresentou as tendências atuais e futuras do setor, a Aliyun e a Gree Electric Appliances, bem como várias empresas de comércio eletrônico, varejistas, redes multicanal (MCNs) e operadoras de cadeia de suprimentos fizeram exposições que apresentaram os mais recentes modelos de negócios de comércio eletrônico e suas previsões para a direção futura do setor.

O salão de seleção de produtos de comércio eletrônico internacional provou ser um dos destaques com maior participação do evento. Juntamente com executivos de marcas nacionais como Amazon e Shopee, bem como outras plataformas conhecidas de comércio eletrônico internacional, prestadores de serviços e fabricantes, os organizadores do evento criaram uma conexão contínua entre vendedores e compradores, convidando fornecedores de mais de mil produtos que eram tão novos para a China que, no momento, há pouca ou nenhuma concorrência para eles no mercado.

Na nova seção de varejo e experiência do consumidor, os participantes puderam obter uma "atualização" oportuna sobre as melhorias mais recentes na qualidade de vida como resultado dos avanços em serviços digitais e IA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1662979/image.jpg

FONTE The Organizing Committee Of The International E-business Expo 2021 (EBE China)

