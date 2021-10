Comienza EBE China 2021, haciendo un balance del crecimiento del sector del comercio electrónico

Con el tema "Nueva oportunidad, nuevo desarrollo, nuevo panorama", la EBE China de este año fue organizada por la Oficina de Comercio Municipal de Hangzhou, con Hangzhou International Convention and Exhibition Group (Hangzhou Expo Group) como organización anfitriona y el Gobierno Popular Municipal de Hangzhou y el Departamento de Comercio de la provincia de Zhejiang como los dos patrocinadores del evento. El evento, dividido en tres secciones de contenido, conferencias, exposiciones y eventos programados, sigue las tendencias que se están produciendo en todo el sector del comercio electrónico, además de destacar los nuevos servicios y productos que han surgido para atenderlo. EBE China tiene como objetivo demostrar las últimas innovaciones y logros del sector mientras examina el aumento masivo de su crecimiento.

Se invitó a varios expertos académicos, así como a líderes de la práctica de la industria, para hablar sobre las tendencias futuras. Los invitados incluyeron a Yao Yang, decano de la Escuela Nacional de Desarrollo de la Universidad de Pekín y Xiao Lihua, vicepresidente del Grupo Alibaba y presidente del Centro de Investigación en la Nube de Alibaba, quienes pronunciaron discursos de apertura. Además, se organizaron sesiones de trabajo centradas en temas de actualidad, como la revitalización rural, el comercio electrónico transfronterizo, la cadena de bloques, los videos de formato corto y los eventos transmitidos en vivo.

En la sección de la sala de exhibiciones que presenta las tendencias actuales y futuras de la industria, Aliyun y Gree Electric Appliances, así como varias firmas de comercio electrónico de marca, minoristas, redes multicanal (MCN) y operadores de la cadena de suministro, habían establecido exhibiciones que mostraban la los últimos modelos de negocio de comercio electrónico y sus predicciones para la dirección futura de la industria.

La sala de selección de productos de comercio electrónico transfronterizo resultó ser uno de los aspectos más destacados del evento. Junto a ejecutivos de marcas domésticas que incluían Amazon y Shopee, así como otras conocidas plataformas de comercio electrónico transfronterizo, proveedores de servicios y fabricantes, los organizadores del evento crean una conexión perfecta entre vendedores y compradores al invitar a proveedores de más de mil productos que eran tan nuevos en China que, en este momento, hay poca o ninguna competencia para ellos en el mercado.

En la nueva sección de venta minorista y nueva experiencia del consumidor, los asistentes pudieron obtener una "actualización" oportuna sobre las mejoras más recientes en la calidad de vida como resultado de los avances en tecnología digital e inteligencia artificial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1662868/image.jpg

SOURCE The Organizing Committee Of The International E-business Expo 2021 (EBE China)