L'EBE China 2021 démarre, faisant le point sur la croissance fulgurante du secteur du commerce électronique

Sous le thème « Nouvelle opportunité, nouveau développement, nouveau paysage », l'EBE China de cette année a été organisée par le Bureau municipal du commerce de Hangzhou, avec le Hangzhou International Convention and Exhibition Group (Hangzhou Expo Group) comme organisation hôte et le gouvernement populaire municipal de Hangzhou et le département du commerce de la province du Zhejiang en tant que sponsors de l'événement. L'événement, divisé en trois parties, conférences, expositions et événements programmés, suit les tendances qui se dessinent dans le secteur du commerce électronique et met en lumière les nouveaux services et produits qui y sont apparus. L'EBE China vise à présenter les dernières innovations et réalisations du secteur tout en examinant l'augmentation massive de sa croissance.

Plusieurs experts universitaires ainsi que des chefs de file du secteur ont été invités à parler des tendances à venir. Parmi les invités, citons Yao Yang, doyen de l'École nationale de développement de l'Université de Pékin, et Xiao Lihua, vice-président du groupe Alibaba et président de l'Alibaba Cloud Research Center, qui ont tous deux prononcé des discours liminaires. En outre, des sessions organisées en petits groupes se sont concentrées sur des sujets d'actualité, notamment la revitalisation rurale, le commerce électronique transfrontalier, la blockchain, les vidéos de courte durée et les événements diffusés en direct.

Dans la partie du hall d'exposition consacrée aux tendances actuelles et futures du secteur, Aliyun et Gree Electric Appliances, ainsi que plusieurs sociétés de commerce électronique, détaillants, réseaux multicanaux et opérateurs de la chaîne d'approvisionnement de marques réputées, avaient installé des stands présentant les derniers modèles commerciaux de commerce électronique et leurs prévisions quant à l'orientation future du secteur.

Le hall de sélection des produits du commerce électronique transfrontalier s'est avéré être l'un des points forts de l'événement. Aux côtés de dirigeants de grandes marques telles qu'Amazon et Shopee, ainsi que d'autres plateformes de commerce électronique transfrontalier, de fournisseurs de services et de fabricants bien connus, les organisateurs de l'événement ont créé une connexion transparente entre vendeurs et acheteurs en invitant des fournisseurs de plus de mille produits si nouveaux en Chine qu'il n'y a pour l'instant que peu ou pas de concurrence pour eux sur le marché.

Dans la section consacrée au nouveau commerce de détail et à la nouvelle expérience du consommateur, les participants ont pu obtenir une « mise à jour » sur les plus récentes améliorations de la qualité de vie résultant des progrès du numérique et de l'IA.

