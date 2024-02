24. AUFLAGE DES HABANO FESTIVALS ERÖFFNET

• Vom 26. Februar bis zum 1. März wird Havanna wieder zum weltweiten Epizentrum des Premium-Tabaks

• Das Jubiläum der Corporación Habanos, S.A. und der Marken Quai D'Orsay und Trinidad wird im Mittelpunkt des 24. Habano-Festivals stehen

HAVANNA, Kuba, 22. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Havanna hat sich herausgeputzt, um beim 24. Habano-Festival, das vom 26. Februar bis 1. März 2024 ausgerichtet wird, Fachleute und Liebhaber von Premium-Tabak und vor allem alle Habano-Liebhaber aus der ganzen Welt zu begrüßen. In diesem Jahr würdigt das Festival nicht nur das reiche Erbe und die Tradition des kubanischen Tabaks mit besonderen Feierlichkeiten zu den Jubiläen bekannter Marken wie Quai D'Orsay und Trinidad, sondern blickt auch auf 30 erfolgreiche Jahre der Corporación Habanos, S.A. zurück.

XXIII Festival del Habano // Habanos, S.A.

Das Festival beginnt mit der Eröffnung der Trade Fair, einem wichtigen Treffpunkt für Fachleute aus der Industrie, Hersteller hochwertiger Produkten und Kunsthandwerker, zu dem in diesem Jahr 85 Unternehmen aus 11 Ländern erwartet werden. Am selben Abend findet im Club Habana der Welcome Evening statt, mit dem das 30-jährige Bestehen der Corporación Habanos, S.A. gefeiert wird.

Die Marke Quai D'Orsay wird der Star des Mid-week Evening in der Cubanacán Protocol Lounge in El Laguito sein. Während der Veranstaltung werden die Teilnehmenden einer Hommage an das 50-jährige Bestehen der Marke beiwohnen und diese „Special"-Vitola bei ihrer Weltpremiere aus Anlass dieses Jubiläums persönlich entdecken.

Zum Abschluss dieser Ausgabe des Festivals findet der Gala Evening in der Halle C des Pabexpo-Messegeländes statt. Dies markiert den Beginn des „Trinidad-Jahres", in dem das 55-jährige Bestehen der Marke und einige der wichtigsten Markteinführungen gewürdigt werden. An diesem letzten Abend werden, wie bei früheren Gelegenheiten, die Gewinner des Finales der Habanos World Challenge und die Gewinner der lang erwarteten Habanos Awards ausgezeichnet – eine weltweite Anerkennung für Personen, die Habanos im Jahr 2023 in den Bereichen Kommunikation, Geschäft und Produktion besonders unterstützt haben. Das abschließende Highlight ist die traditionelle Humidor Auction, die in diesem Jahr mit Neuheiten für die Teilnehmer aufwartet und deren Erlös wie immer dem kubanischen Gesundheitssystem zugute kommt.

EIN UMFANGREICHES PROGRAMM AN AKTIVITÄTEN

Die traditionellen Besichtigungen der Plantagen finden statt in der Zone Vuelta Abajo*, in Pinar del Río* – einer Region, die weltweit als bestes Anbaugebiet für Tabak gilt. Darüber hinaus erhalten Teilnehmende die Möglichkeit, die Habanos-Fabriken von La Corona, Partagás, H. Upmann und Carlos Baliño zu besuchen, wo sie das „Totally Handmade"-Verfahren der Habanos kennen lernen und an einem Meisterkurs im Rollen von Habanos teilnehmen können, bei dem sie ihre eigene Habano herstellen.

Das International Seminar bietet Präsentationen wie „Two Cities United by Habanos" mit Schwerpunkt auf der Marke Quai D'Orsay und das Panel „Trinidad: Past, Present and Future", das sich mit einer der renommiertesten Marken von Habanos befasst. Außerdem werden exklusive Kombinationen angeboten, darunter Taittinger-Champagner mit Habanos Trinidad, Quai D'Orsay und San Cristóbal de Havana. Oder die sehr beliebten Habanos Moments mit den besten Rumsorten und den feinsten Weinen. Den Abschluss des Seminars bildet das Finale des Habanos World Challenge, bei dem Habano-Liebhaber ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in Bezug auf die Habanos unter Beweis stellen können.

Das 24. Habano-Festival mit seinem umfangreichen Programm verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle, die die reiche Tradition und Kultur der Habanos in Havanna, der Welthauptstadt des Premium-Tabaks, zelebrieren möchten.

(P.A.O.)* Protected Appellations of Origin (geschützte Ursprungsbezeichnungen)

Um den Humidor-Auktionskatalog einzusehen, klicken Sie hier.

