250 000 « Oui ! » en faveur de la protection du climat

Avec un quart de million de commandes d'imprimés climatiquement neutres, l'imprimerie en ligne Onlineprinters vient de franchir une étape importante : à 250 000 reprises, les clients de l'entreprise de commerce électronique ont délibérément décidé de compenser toutes les émissions de CO 2 induites par la production de leurs produits imprimés en soutenant un projet de protection du climat. Depuis l'introduction de l'impression climatiquement neutre chez Onlineprinters en 2013, 7 900 tonnes de CO 2 furent compensées. Cela correspond à la quantité de dioxyde de carbone qu'une voiture émettrait si elle parcourait toutes les routes du monde entier, soit près de 32 millions de kilomètres.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/709194/Onlineprinters_Environment.jpg )



Re-certification selon Imprim'Vert

« Le chiffre de 250 000vcommandes est pharamineux. Cela montre que nos clients veulent agir de manière durable et que la société Onlineprinters fait la promotion de la protection de l'environnement », commente Michael Fries, CEO. Dans le modèle d'affaires de l'impression en ligne tout particulièrement, la masse des commandes permet de produire du matériel publicitaire imprimé tout en préservant les ressources grâce à une utilisation efficace des machines. En 2018, Onlineprinters s'est vu décerner à nouveau la certification française Imprim'Vert pour son concept holistique de protection de l'environnement à tous les stades de la chaîne de production. Ce label prouve que les substances dangereuses font l'objet d'un stockage et d'une élimination en toute sécurité conformément aux normes et qu'aucune substance toxique n'est utilisée. Le suivi de la consommation d'énergie et la sensibilisation des clients et des employés font également partie des critères.

Impression climatiquement neutre en un clic

Malgré les mesures de protection de l'environnement, les émissions de CO 2 lors de la production ne peuvent pas être entièrement évitées. Par conséquent, les clients peuvent compenser la quantité inévitable de CO 2 par le biais d'un projet de protection du climat en versant moins d'un pour cent du prix d'achat lors de leurs commandes sur la boutique en ligne. En collaboration avec ClimatePartner, un ID et un code QR sont créés pour le produit d'impression commandé, grâce auquel les clients finaux peuvent également retracer les détails de la commande. « Nous fournissons nos solutions informatiques à près de 1 000 imprimeurs en Europe. Depuis 2013, les émissions de CO 2 de plus d'un million de commandes furent compensées par des projets de protection du climat. L'entreprise Onlineprinters a réalisé à elle seule 25% de l'ensemble des commandes climatiquement neutres et s'affiche donc comme une référence dans l'industrie », explique Moritz Lehmkuhl, Managing Director de ClimatePartner.

Au sujet de l'entreprise

Le groupe Onlineprinters, qui opère en Allemagne sous la marque diedruckerei.de, compte parmi les premières imprimeries en ligne d'Europe et emploie plus de 1 400 salariés. L'entreprise a fabriqué l'an passé plus de 2,5 milliards de supports publicitaires imprimés. À travers les 18 boutiques en ligne, le groupe commercialise à quelques 800 000 clients dans 30 pays d'Europe 1 500 imprimés dont des cartes de visite, papiers à lettre et flyers en passant par des catalogues et brochures jusqu'au matériel publicitaire grand format. Sur le plan international, le prestataire de services d'impression en ligne est connu sous la marque Onlineprinters. Par ailleurs, le leader du marché britannique Solopress et le principal acteur du marché scandinave LaserTryk font également partie du groupe Onlineprinters.

Contact presse :

Patrick Piecha

Responsable du service de presse & de relations publiques

press@onlineprinters.com

Tél. : +49-9161-6209807

Portable : +49-174-30-77-250

SOURCE Onlineprinters GmbH