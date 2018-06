250.000 volte "sì" alla salvaguardia dell'ambiente

Con un quarto di milione di ordini stampati, la stamperia online Onlineprinters ha raggiunto una svolta epocale nella sua storia: per ben 250.000 volte, infatti, i clienti della nostra società di e-commerce hanno volontariamente deciso di sostenere un progetto ambientale mirato a compensare le emissioni di CO 2 che si generano durante la produzione dei prodotti stampati. Dal 2013, anno di introduzione della stampa a impatto neutro sul clima, Onlineprinters è riuscita a compensare ben 7.900 tonnellate di CO 2 , una quantità di diossido di carbonio pari a quella emessa da un'automobile impegnata nel percorrere tutte le strade del mondo: quasi 32 milioni di chilometri.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/709194/Onlineprinters_Environment.jpg )



La stampa a impatto neutro a portata di clic

"250.000 ordini è un numero sensazionale, a dimostrazione del fatto che i nostri clienti desiderano un commercio sostenibile e Onlineprinters promuove la tutela ambientale", sostiene il CEO Michael Fries. Nel modello commerciale della stampa online, vista l'abbondanza di ordini, i mezzi pubblicitari vengono prodotti senza sprechi e sfruttando appieno il potenziale dei macchinari in uso. Rimane comunque il fatto che le emissioni di CO 2 sono inevitabili. Al momento dell'ordine nel negozio online, però, i clienti possono scegliere di compensare tali emissioni con un contributo inferiore all'1 % del prezzo d'acquisto. Basta selezionare un progetto a salvaguardia dell'ambiente, come il rimboschimento di determinati territori o la diffusione delle energie rinnovabili.

Una strategia ambientale a tutto tondo

In collaborazione con ClimatePartner, per il prodotto stampato ordinato vengono creati un ID e un codice QR che consentono ai clienti finali di tracciare l'ordine. "Forniamo le nostre soluzioni IT ad un migliaio di stamperie in tutta Europa. Dal 2013, grazie ai progetti ambientali, sono state compensate le emissioni di CO 2 di ben oltre 1.000.000 ordini. Da parte sua, Onlineprinters ha prodotto in modo ecologico il 25 % di tutti gli ordini, il che la pone in una posizione di primo piano nel settore", spiega Moritz Lehmkuhl, Managing Director di ClimatePartner. La recente conferma della certificazione ambientale francese Imprim'Vert ("stampa verde") non fa che sottolineare la strategia ambientale di Onlineprinters in altre sezioni della catena produttiva.

Informazioni sull'azienda

Il gruppo Onlineprinters, presente in Germania con il marchio diedruckerei.de, è una delle stamperie online più importanti d'Europa, conta più di 1.400 dipendenti e solo l'anno scorso ha prodotto oltre 2,5 miliardi di mezzi pubblicitari. Oltre 1.500 prodotti (biglietti da visita, carta da lettera, volantini, cataloghi, riviste, sistemi pubblicitari di grande formato) vengono venduti attraverso 18 negozi online a 800.000 clienti di 30 paesi europei. A livello internazionale, la stamperia online è nota con il marchio Onlineprinters; il leader di mercato britannico Solopress e il principale attore del mercato scandinavo LaserTryk fanno parte del gruppo Onlineprinters.

Contatto stampa:

Patrick Piecha

Direttore Stampa & Pubbliche Relazioni

press@onlineprinters.com

Tel.: +49-9161-6209807

Cellulare: +49-174-30-77-250

SOURCE Onlineprinters GmbH