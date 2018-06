250 000 ganger "Ja!" til miljøvern

Oslo - Med en kvart million klimanøytrale trykte oppdrag har onlinetrykkeriene Onlineprinters nådd en av sine mest betydningsfulle målsetninger: 250 000 ganger har e-commerce-bedriftens kunder bevisst bestemt seg for å kompensere for alle CO 2 -emisjonene ved å støtte et klimaprosjekt ved produksjon av sine trykkprodukter. Siden innføringen av klimanøytral trykking hos Onlineprinters i 2013 er det kompensert for 7 900 tonn CO 2 . Dette tilsvarer mengden kulldioksyd fra en personbil hvis den kjører lengden til alle veiene i verden: litt mindre enn 32 millioner km.

Trykke klimanøytralt med et klikk

"Antall oppdrag på 250 000 er en sensasjon. Dette viser at kundene vil handle bærekraftig, og at onlineprinters driver miljøvern fremover", kommenterer CEO Michael Fries. Nettopp i forretningsmodellen online-trykking er det mulig å spare ressurser ved å trykke reklamemateriell i store antall fordi maskinene som brukes kan utnyttes effektivt. Det er imidlertid ikke mulig å unngå alle CO 2 -emisjoner. Derfor kan kundene ved bestilling i online-butikken kompensere for denne mengden CO 2 med et bidrag på mindre enn én prosent av kjøpsprisen. De velger et ønsket miljøvernposjekt, som skogplanting eller utbygging av fornybar energi.

Helhetlig miljøvernstrategi

I samarbeid med ClimatePartner opprettes en ID og en QR-kode for det bestilte produktet. Med denne kan sluttkunden følge opp detaljene i oppdraget. "Vi stiller vår IT-løsning til disposisjon for nesten 1 000 trykkerier i Europa. Siden 2013 ble dermed CO 2 -emisjonene fra over 1 000 000 bestillinger kompensert med miljøvernprosjekter. Onlineprinters alene har tilsammen gjennomført 25 % av alle oppdrag klimanøytralt og er dermed et fyrtårn i bransjen", forklarer Moritz Lehmkuhl, Managing Director i ClimatePartner. Den nyeste resertifiseringen med det franske miljømerket Imprim'Vert ("Grønn trykking") bekrefter miljøvernstrategien til Onlineprinters på flere stadier i produksjonskjeden.

Om bedriften

Onlineprinters-gruppen, som i Tyskland opptrer under navnet diedruckerei.de, regnes som det ledende onlinetrykkeriet i Europa, har flere enn 1 400 ansatte, og produserte i fjor flere enn 2,5 milliarder reklametrykksaker. Over 1 500 trykkprodukter fra visittkort, brevark og flyers via kataloger, hefter og magasiner til storformat-reklamesystemer, selges via 18 nettbutikker til 800 000 kunder i 30 land i Europa. Internasjonalt er onlinetrykkeriet kjent under navnet Onlineprinters, den britiske markedslederen Solopress og hovedaktøren i det skandinaviske markedet, LaserTryk, er del av Onlineprinters-gruppen.

