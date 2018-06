250.000 gange "ja!" til klimabeskyttelse

Med en kvart million klimaneutralt trykte ordrer har onlinetrykkeriet Onlineprinters nået en vigtig milepæl: 250.000 gange har e-commerce-virksomhedens kunder bevidst besluttet sig for at kompensere for alle CO 2 -emissioner, som opstår ved fremstillingen af trykprodukterne, ved at støtte et klimabeskyttelsesprojekt. Siden indførelsen af klimaneutralt tryk i 2013 hos Onlineprinters er der blevet kompenseret for 7.900 tons CO 2 . Det svarer til den mængde kuldioxid, som en bil ville udlede, hvis den kørte en strækning, der svarer til alle veje i hele verden: ca. 32 millioner kilometer.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/709194/Onlineprinters_Environment.jpg )



Klimaneutralt tryk med bare ét klik

"Ordretallet på 250.000 er sensationelt. Det viser, at vores kunder ønsker at handle bæredygtigt, og at Onlineprinters er engageret i miljøbeskyttelse", kommenterer CEO Michael Fries. Netop inden for forretningsmodellen onlinetryk kan trykte reklamemidler produceres ressourcebesparende takket være den store mængde af ordrer. Alligevel kan CO 2 -emissioner ikke helt undgås. Derfor kan kunder ved bestillingen i onlineshoppen kompensere for den uundgåelige mængde af CO 2 ved hjælp af et bidrag, der svarer til mindre end en procent af købsprisen. I den forbindelse vælger man sit ønskede projekt med klimabeskyttelseseffekt som f.eks. beplantning af skovarealer eller udbygning af vedvarende energikilder.

Omfattende klimabeskyttelsesstrategi

I samarbejde med ClimatePartner oprettes der et ID og en QR-kode for det bestilte trykprodukt, som slutkunderne kan bruge til at kunne følge med i ordredetaljerne. "Vi stiller vores IT-løsninger til rådighed for næsten 1.000 trykkerier i Europa. Siden 2013 er der takket være klimabeskyttelsesprojekterne således blevet kompenseret for CO 2 -emissioner fra langt over 1.000.000 ordrer. Onlineprinters alene har udført i alt 25 % af alle ordrer på en klimaneutral måde og går således forrest i branchen", forklarer Moritz Lehmkuhl, Managing Director hos ClimatePartner. Den nyeste gencertificering med det franske miljømærke Imprim'Vert ("Grønt tryk") bekræfter Onlineprinters' klimabeskyttelsesstrategi ved flere stationer i produktionskæden.

Om virksomheden

Onlineprinters-gruppen, som i Tyskland optræder under mærket diedruckerei.de, hører til de førende onlinetrykkerier i Europa, har ansat flere end 1.400 medarbejdere og fremstillede sidste år over 2,5 milliarder trykte reklamemidler. Flere end 1.500 trykprodukter fra visitkort, brevpapir og flyers over kataloger og hæfter/magasiner til reklamesystemer i storformat sælges via 18 webshops til 800.000 kunder i 30 lande i Europa. Internationalt er onlinetrykudbyderen kendt under mærkenavnet Onlineprinters. Den markedsførende britiske virksomhed Solopress og hovedaktøren på det skandinaviske marked, LaserTryk, er den del af Onlineprinters-gruppen.

Pressekontakt:

Patrick Piecha

Leder Presse & PR

press@onlineprinters.com

Tlf.: +49-9161-6209807

Mobil: +49-174-30-77-250

SOURCE Onlineprinters GmbH