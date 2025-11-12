27 miembros de la facultad de YSM reconocidos por investigaciones altamente citadas

NEW HAVEN, Connecticut, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Veintisiete miembros del cuerpo docente de la Yale School of Medicine (YSM) fueron reconocidos hoy por estar entre los investigadores más citados para 2025. La lista, compuesta por la firma de datos y análisis Clarivate, destaca a los científicos en el 1 % superior en su campo por el número de veces que se ha citado su trabajo.

Un alto número de citas indica que un artículo ha sido influyente en estudios futuros. "En la investigación médica, las citas son un reconocimiento del impacto de nuestro trabajo", dijo Nancy J. Brown, MD, decana de Jean y David W. Wallace de la Escuela de Medicina de Yale. "Somos afortunados de tener tantos profesores que están influyendo en la dirección futura del descubrimiento y la medicina".

Clarivate destacó a los siguientes investigadores de YSM por su "influencia significativa y amplia en sus campos" para 2025:

Dra. Barbara Burtness , Profesora Anthony N. Brady de Medicina (Oncología Médica)

Tyrone Cannon, PhD, Profesor Clark L. Hull de Psicología y Profesor de Psiquiatría

Lieping Chen, MD, PhD, profesor de investigación del cáncer de United Technologies Corporation y profesor de inmunobiología, dermatología y medicina

Sidi Chen, PhD, profesor asociado de genética y neurocirugía

Craig Crews, PhD, profesor John C. Malone de Biología Molecular, Celular y del Desarrollo y profesor de Química, Farmacología y Administración

Dr. Scott Gettinger , Profesor de medicina interna (oncología médica)

Andrew Goodman, PhD, Profesor C.N.H. Long de Patogénesis Microbiana y Director del Instituto de Ciencias Microbianas

Dr. David A. Hafler , Profesor William S. y Lois Stiles Edgerly de Neurología y Profesor de Inmunobiología

Dr. Roy S. Herbst, PhD, catedrático de medicina (oncología médica) y catedrático de farmacología

Dr. Kevan Herold , Profesor C.N.H. Long de Inmunobiología y Medicina (Endocrinología)

Dr. Silvio Inzucchi, Profesor de Medicina (Endocrinología)

Akiko Iwasaki, PhD, Sterling Professor of Immunobiology y Professor of Dermatology and of Molecular, Cellular, and Developmental Biology and of Epidemiology (Microbial Diseases)

Yuval Kluger, PhD, Profesor Anthony N. Brady de Patología

Dr. Albert Ko , Profesor Raj e Indra Nooyi de Salud Pública y Profesor de Epidemiología (Enfermedades Microbianas) y de Medicina (Enfermedades Infecciosas)

Harlan Krumholz, MD, el Dr. Harold H. Hines Jr. Profesor de Medicina (Cardiología) y Profesor en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos, de Medicina Investigativa y de Salud Pública (Política de Salud)

Dr. John Krystal , el Dr. Robert L. McNeil Jr. Profesor de Investigación Traslacional y Profesor de Psiquiatría, de Neurociencia y de Psicología

Dr. David R. Martinez , profesor asistente de inmunobiología

Ryan McNeil, PhD, Profesor Asociado de Medicina (Medicina General)

John Pachankis, PhD, Profesor David R. Kessler MD '55 de Salud Pública (Ciencias Sociales y del Comportamiento), Profesor de Psicología y Profesor de Psiquiatría

Noah Wolcott Palm, PhD, profesor de inmunobiología

Marc Potenza, MD, PhD, Profesor Steven M. Southwick de Psiquiatría y Profesor en el Centro de Estudios Infantiles y de Neurociencia

David Rimm, MD, PhD, Profesor Anthony M. Brady de Patología y Profesor de Medicina (Oncología Médica);

Kurt Schalper, MD, PhD, Profesor Asociado de Patología

Dustin Scheinost, PhD, profesor asociado de radiología e imágenes biomédicas

Dr. Lee Schwamm , Decano Asociado, Estrategia Digital y Transformación, Oficina del Decano, YSM; Profesor de Informática Biomédica y Ciencias de los Datos, YSM; Profesor de Neurología, YSM

Dr. Mario Sznol , Profesor de Medicina (Oncología Médica)

Craig B. Wilen, MD, PhD, Profesor Asociado de Medicina de Laboratorio e Inmunobiología.

Obtenga más información sobre las últimas investigaciones y noticias de la Facultad de Medicina de Yale.

Acerca de la Facultad de Medicina de Yale

La Facultad de Medicina de Yale educa a los líderes en medicina y ciencia, fomentando la curiosidad y la investigación crítica. Es líder mundial en investigación biomédica, atención clínica y educación médica. Con más de 1700 médicos, Yale brinda atención compasiva a pacientes de todo el mundo. El Sistema de Educación Médica de Yale enfatiza el pensamiento crítico y la investigación independiente, produciendo líderes en medicina académica.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2037363/Yale_School_of_Medicine_Logo.jpg

FUENTE Yale School of Medicine