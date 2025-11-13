耶魯醫學院 27 名教員獲表彰為「高被引學者」

康涅狄格州紐黑文市 2025年11月13日 /美通社/ -- 耶魯大學醫學院 (Yale School of Medicine, YSM) 公佈，院內二十七名教員憑藉其卓越的研究成果，入選 2025 年度「高被引學者」名單。此名單由數據與分析公司 Clarivate 編製，旨在表彰全球在各自研究領域中，論文被引用次數名列前 1% 的頂尖科學家。

高被引次數反映該論文對後續研究具有重大影響力。「在醫學研究領域，被引用次數是衡量我們工作影響力的一種肯定。」耶魯大學醫學院 Jean and David W. Wallace 院長 Nancy J. Brown 醫學博士表示，「我們非常榮幸擁有眾多教員，他們正引領著未來科學發現與醫學發展的路向。」

以下 YSM 研究人員獲 Clarivate 評為 2025 年「在其領域具有重大而廣泛的影響力」的學者：

Barbara Burtness 醫學博士，Anthony N. Brady 醫學（腫瘤內科學）教授

Tyrone Cannon 博士，Clark L. Hull 心理學教授兼精神病學教授

Lieping Chen 醫學博士、博士，United Technologies Corporation 癌症研究教授兼免疫生物學、皮膚病學及醫學教授

Sidi Chen 博士，遺傳學及神經外科學副教授

Craig Crews 博士，John C. Malone 分子、細胞暨發育生物學教授兼化學、藥理學及管理學教授

Scott Gettinger 醫學博士，內科學（腫瘤內科學）教授

Andrew Goodman 博士，C.N.H. Long 微生物致病機理教授兼微生物科學研究所主任

David A. Hafler 醫學博士，William S. and Lois Stiles Edgerly 神經病學教授兼免疫生物學教授

Roy S. Herbst 醫學博士、博士，Ensign 醫學（腫瘤內科學）教授兼藥理學教授

Kevan Herold 醫學博士，C.N.H. Long 免疫生物學及醫學（內分泌學）教授

Silvio Inzucchi 醫學博士，醫學（內分泌學）教授

Akiko Iwasaki 博士，Sterling 免疫生物學教授兼皮膚病學、分子、細胞暨發育生物學及流行病學（微生物疾病）教授

Yuval Kluger 博士，Anthony N. Brady 病理學教授

Albert Ko 醫學博士，Raj and Indra Nooyi 公共衞生教授兼流行病學（微生物疾病）及醫學（傳染病學）教授

Harlan Krumholz 醫學博士，Harold H. Hines Jr. 醫學（心臟病學）教授兼社會與政策研究所、研究醫學及公共衞生（衞生政策）教授

John Krystal 醫學博士，Robert L. McNeil Jr. 轉譯研究教授兼精神病學、神經科學及心理學教授

David R. Martinez 博士，免疫生物學助理教授

Ryan McNeil 博士，醫學（普通內科學）副教授

John Pachankis 博士，David R. Kessler MD '55 公共衞生（社會與行為科學）教授兼心理學及精神病學教授

Noah Wolcott Palm 博士，免疫生物學教授

Marc Potenza 醫學博士、博士，Steven M. Southwick 精神病學教授兼兒童研究中心及神經科學教授

David Rimm 醫學博士、博士，Anthony M. Brady 病理學教授兼醫學（腫瘤內科學）教授；

Kurt Schalper 醫學博士、博士，病理學副教授

Dustin Scheinost 博士，放射學與生物醫學影像副教授

Lee Schwamm 醫學博士，YSM 院長辦公室數碼策略與轉型副院長；YSM 生物醫學資訊學與數據科學教授；YSM 神經病學教授

Mario Sznol 醫學博士，醫學（腫瘤內科學）教授

Craig B. Wilen 醫學博士、博士，檢驗醫學及免疫生物學副教授。

