27名被高度引用研究认可的YSM教职员工

Yale School of Medicine

Nov 12, 2025, 20:43 ET

康涅狄格州纽黑文 2025年11月12日 /美通社/ -- 二十七名  耶鲁大学医学院 （ YSM ）教师今天被评为2025年 高被引研究人员中排名最高的教师。 该榜单由数据和分析公司 Clarivate 编制，在其工作被引用的次数上突出了本领域前1%的科学家。

大量引用表明一篇论文对未来的研究产生了影响。 耶鲁大学医学院的Jean和David W. Wallace院长 Nancy J. Brown, MD 表示： “在医学研究中，引用是对我们工作影响的一种认可。” “我们很幸运有这么多教师正在影响未来的发现和医学方向。” 

以下YSM研究人员因其在2025年“在各自领域的重要而广泛的影响力”而受到Clarivate的关注：

Barbara Burtness医学博士 ， Anthony N. Brady医学教授（肿瘤学）

Tyrone Cannon博士 ， Clark L. Hull心理学教授和精神病学教授

Lieping Chen, MD, PhD，United Technologies Corporation癌症研究教授、免疫生物学、皮肤病学和医学教授

Sidi Chen, PhD ，遗传学和神经外科副教授

Craig Crews博士 ， John C. Malone分子、细胞和发育生物学教授，化学、药理学和管理学教授

Scott Gettinger, MD ，内科教授（肿瘤内科）

Andrew Goodman博士 ， C.N.H. Long微生物发病机理教授兼微生物科学研究所所长

David A. Hafler, MD ， William S.和Lois Stiles Edgerly神经病学教授和免疫生物学教授

Roy S. Herbst, MD, PhD ，医学少尉教授（医学肿瘤学）和药理学教授

Kevan Herold, MD ， C.N.H. Long免疫生物学和医学教授（内分泌学）

Silvio Inzucchi, MD ，医学教授（内分泌学）

Akiko Iwasaki博士 ，斯特林免疫生物学教授，皮肤病学、分子、细胞和发育生物学以及流行病学（微生物疾病）教授

Yuval Kluger博士 ， Anthony N. Brady病理学教授

Albert Ko ，医学博士 ， Raj和Indra Nooyi公共卫生教授，流行病学（微生物疾病）和医学（传染病）教授

医学博士Harlan Krumholz ， Harold H. Hines Jr.医学（心脏病学）教授，社会与政策研究所、调查医学和公共卫生（卫生政策）教授

John Krystal, MD ， Robert L. McNeil Jr.转化研究教授兼精神病学、神经科学和心理学教授

David R. Martinez博士 ，免疫生物学助理教授

Ryan McNeil博士 ，医学副教授（普通医学）

John Pachankis博士 ， David R. Kessler医学博士， 55年公共卫生（社会和行为科学）教授，心理学教授和精神病学教授

Noah Wolcott Palm博士 ，免疫生物学教授

Marc Potenza医学博士 ， Steven M. Southwick精神病学教授，儿童研究中心和神经科学教授

David Rimm医学博士 ， Anthony M. Brady病理学教授和医学教授（肿瘤内科） ；

Kurt Schalper医学博士 ，病理学副教授

Dustin Scheinost博士 ，放射学和生物医学影像学副教授

Lee Schwamm, MD ， YSM院长办公室数字战略与转型副院长； YSM生物医学信息与数据科学教授； YSM神经学教授

Mario Sznol ，医学博士 ，医学教授（肿瘤学）

Craig B. Wilen医学博士 ，实验室医学和免疫生物学副教授。

详细了解 最新研究 和耶鲁大学医学院的新闻。

关于耶鲁大学医学院

耶鲁大学医学院致力于培养医学与科学领域的领军人才，激发其求知精神与批判性思维能力。 它是生物医学研究、临床护理和医学教育领域的全球领导者。 耶鲁大学拥有 1700多名医生 ，为全球患者提供富有人文关怀的护理服务。 耶鲁大学的医学教育体系强调批判性思维和独立研究，培养学术医学领域的领导者。

