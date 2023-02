3DOM Alliance rozpoczyna wysyłkę próbek X-SEPA, rewolucyjnej technologii separatorów akumulatorowych

TOKIO, 8 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Spółka 3DOM Alliance Inc. („3DOM Alliance") ogłosiła rozpoczęcie wysyłki próbek X-SEPA, rewolucyjnej technologii separatorów do akumulatorów. Separatory X-SEPA, o których informacje pojawiły się po raz pierwszy w grudniu 2022 r., charakteryzują się wyjątkową konstrukcją, która pomaga podnieść wydajność dotychczasowych technologii akumulatorowych i przyspieszyć opracowanie akumulatorów nowej generacji, wspierając zmiany społeczne w kierunku bardziej zrównoważonych rozwiązań elektrycznych.

3DOM Alliance begins shipping samples of X-SEPA, a revolutionary separator technology 3DOM Alliance begins shipping samples of X-SEPA, a revolutionary separator technology

W zeszłym roku spółka 3DOM Alliance ogłosiła rozpoczęcie przygotowań do masowej produkcji po ośmiu latach badań i rozwoju separatorów. Teraz spółka rozpoczęła dostarczanie próbek X-SEPA do producentów akumulatorów na całym świecie. 3DOM Alliance pracuje nad wnioskami o przesłanie próbek od kilkunastu firm i przygotowuje się do zwiększenia wielkości produkcji X-SEPA, które ma nastąpić przed końcem roku.

X-SEPA składa się z wielowarstwowych membran poliimidowych o wysokiej odporności na podwyższoną temperaturę. Każda warstwa stanowi jednolity układ z trójwymiarowo ułożoną porowatą strukturą. Umożliwia ona dokładną kontrolę nad właściwościami separatora w każdej warstwie i całościową optymalizację działania w zależności od zastosowania i oczekiwań związanych z wydajnością akumulatora. X-SEPA to więcej niż konwencjonalne separatory - produkt stanowi nową wartość w sektorze akumulatorów. Konstrukcja i materiał zapewniają dłuższy okres użytkowania, większą niezawodność i wyższą wydajność w cyklach rozładowania. Rozwiązanie to pozwala na sprostanie kilku wyzwaniom w branży akumulatorów, w tym potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiednich technologii dostosowanych do nowych zastosowań, takich jak pojazdy elektryczne w regionach świata, w których występują wysokie temperatury, oraz transport powietrzny. Ponadto standardowa konstrukcja pozwala na elastyczne projektowanie i optymalizację oraz symulację za pośrednictwem wysokoprecyzyjnego modelowania, które może znacznie przyspieszyć proces opracowywania akumulatorów.

noco-noco Pte. Ltd. („noco-noco"), podmiot zależny 3DOM Alliance z siedzibą w Singapurze, zakupi akumulatory wyposażone w separator X-SEPA wyprodukowane przez strategicznych sojuszników i wykorzysta je do zastosowań pierwotnych i wtórnych. Spółka realizuje cele związane z ochroną środowiska, ograniczając liczbę akumulatorów pozostających w obiegu o aż 75%, maksymalnie wykorzystując ich wydajność. noco-noco chce zmienić niezrównoważony system ekonomiczny oparty na masowej produkcji i masowej konsumpcji dzięki innowacyjnemu modelowi biznesowemu „Data & Profit Sharing" (wymiana danych i dzielenie się zyskami). W ramach systemu firmy, które pomagają wydłużyć okres użyteczności produktów, zyskują dostęp do informacji na temat akumulatorów i mają stały udział w zyskach przez cały okres użytkowania danego produktu.

Dzięki nowemu spojrzeniu na rolę separatorów i włączenie akumulatorów do infrastruktury społecznej 3DOM Allianve i noco-noco pracują nad udoskonaleniem branży akumulatorów i uwolnieniem potencjału akumulatorów w kontekście najbardziej palących problemów związanych z ochroną środowiska.

KONTAKT: zespół PR 3DOM Alliance Inc., e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1998381/X_SEPA_EN.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1998382/X_SEPA_photo_High_Res_Both.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1963406/Logo.jpg

SOURCE noco-noco