5. světové fórum laureátů zahájeno slavnostním předáváním cen WLA

ŠANGHAJ, 10. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- V Šanghaji úspěšně proběhlo páté Světové fórum laureátů neboli WLA Forum, kterého se zúčastnilo 60 špičkových vědců z celého světa včetně 27 laureátů Nobelovy ceny.

Two WLA Prize Laureates received medals at Inaugural WLA Prize Award Ceremony of the 5th World Laureates Forum on 6 November.

K letošnímu tématu fóra „Science Forward: Create a Bright Future" (S vědou vpřed: Vytvořme zářivou budoucnost) řekl předseda Světové asociace laureátů (World Laureates Association, WLA) a nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 2006 Robert Kornberg, že svět prochází rychlými změnami a je to právě věda, která nám může pomoci vypořádat se s výzvami budoucnosti. Před oficiálním zahájením fóra se již od 29. října konala řada různých setkání a akcí, včetně WLA Zero Carbon Forum, WLA SHE Forum, konference WLA Sci-T a nově zahájeného WLA Laboratories Forum (sledujte Fórum laureátů na Twitteru a Facebooku jako @wlaforum).

Připomeňme také nově vzniknuvší cenu Světové asociace laureátů (WLA Prize), která byla na zahajovacím ceremoniálu 6. listopadu udělena prvním dvěma vědcům.. Cenu WLA za rok 2022 v oblasti počítačových věd nebo matematiky získal Michael I. Jordan, profesor katedry elektrotechniky a informatiky a katedry statistiky na Kalifornské univerzitě v Berkeley, za zásadní přínos k budování základů strojového učení a jeho aplikací. Cena WLA za vědu o živé přírodě nebo medicínu za rok 2022 pak byla udělena německému biochemikovi Dirku Gorlichovi, vědeckému členu a řediteli Institutu Maxe Plancka pro multidisciplinární vědy, za klíčové objevy objasňující mechanismus a selektivitu transportu proteinů mezi cytoplazmou a jádrem.

Michael I. Jordan, laureát ceny WLA za rok 2022 v oboru informatiky nebo matematiky, říká: „V Berkeley máme tradici, že když někdo dostane cenu, celý den mu chodí e-mailem gratulace od všech kolegů. Je vážně příjemné dostat stovku blahopřání."

Dirk Gorlich, laureát ceny WLA za rok 2022 v oblasti přírodních věd nebo medicíny, dodává: „Byl jsem překvapený a velmi šťastný. A také jsem se cítil nesmírně poctěn. Měl bych ale říct, že člověk nemůže dělat vědu jen kvůli oceněním. Věda je sama o sobě velmi naplňující. Je velká čest moct se jí věnovat."

Peněžní odměna spojená s každou cenou činí 10 milionů jüanů (1,39 milionu dolarů). Více informací o nominaci na cenu WLA v roce 2023 budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách www.wlaprize.org .

