Das 5. World Laureates Forum wird mit Zeremonie der Verleihung des WLA-Preises eröffnet

SHANGHAI, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- Das fünfte World Laureates Forum, kurz WLA-Forum, wurde erfolgreich in Shanghai abgehalten. 60 Spitzenwissenschaftler aus aller Welt, darunter 27 Nobelpreisträger, nahmen daran teil.

Zum Jahresthema des Forums „Science Forward: Create a Bright Future" (Wissenschaft voran: Schaffung einer glänzenden Zukunft) erklärte Roger Kornberg, Vorsitzender der World Laureates Association (WLA) und Träger des Nobelpreises für Chemie 2006, dass sich die Welt schnell verändert und die Wissenschaft uns helfen kann, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Im Vorfeld der offiziellen Eröffnung fanden seit dem 29. Oktober verschiedene Treffen und Veranstaltungen statt, darunter das WLA Zero Carbon Forum, das WLA SHE Forum, die WLA Sci-T Conference und das neu ins Leben gerufene WLA Laboratories Forum. (Folgen Sie dem WLA-Forum auf Twitter und Facebook @wlaforum)

Bei der Eröffnungsfeier am 6. November wurde der erste Preis der World Laureates Association (WLA-Preis) an zwei Wissenschaftler verliehen. Der WLA-Preis 2022 in Informatik oder Mathematik wurde Michael I. Jordan, Professor, Fakultät für Elektrotechnik und Computerwissenschaften und Fakultät für Statistik, UC Berkeley, für seine grundlegenden Beiträge zu den Grundlagen des maschinellen Lernens und dessen Anwendung verliehen. Und der WLA-Preis 2022 in Biowissenschaften oder Medizin wurde dem deutschen Biochemiker Dirk Gorlich, wissenschaftliches Mitglied und Direktor am Max-Planck-Institut für multidisziplinäre Wissenschaften, für seine wichtigen Entdeckungen zur Aufklärung des Mechanismus und der Selektivität des Proteintransports zwischen Zytoplasma und Zellkern verliehen.

Michael I. Jordan, WLA-Preisträger 2022 in Informatik oder Mathematik: „Wir haben in Berkeley die Tradition, dass, wenn jemand einen Preis erhält, jeder ihm noch am selben Tag per E-Mail dazu gratuliert. Es ist schon sehr schön, wenn man 100 E-Mails mit Gratulationen bekommt."

Dirk Gorlich, WLA-Preisträger 2022 in Biowissenschaften oder Medizin: „Ich war überrascht und sehr glücklich. Ich fühlte mich sehr geehrt. Ich möchte dazu auch sagen, dass man Wissenschaft nicht nur betreiben sollte, um einmal eine Auszeichnung zu bekommen. Die Wissenschaft an sich ist sehr lohnend. Es ist ein großes Privileg, Wissenschaft zu betreiben."

Das Preisgeld für jede Auszeichnung beträgt 10 Millionen Yuan (1,39 Millionen US-Dollar). Weitere Informationen über Nominierungen für den WLA-Preis 2023 werden auf der offiziellen Website www.wlaprize.org bekannt gegeben.

