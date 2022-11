Se inaugura el quinto Foro Mundial de Laureados con la ceremonia inaugural del Premio WLA

SHANGHÁI, 9 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- El quinto Foro Mundial de Laureados, o Foro WLA, se celebró con éxito en Shanghái con la participación de 60 científicos de alto nivel de todo el mundo, incluidos 27 ganadores del Premio Nobel.

Sobre el tema anual del foro, "La ciencia avanza: crear un futuro brillante", Roger Kornberg, presidente de la Asociación Mundial de Laureados (WLA) y ganador del Premio Nobel de Química para 2006, explicó que el mundo está cambiando rápidamente y que la ciencia puede ayudarnos a enfrentar los desafíos en el futuro. Antes de su inauguración oficial, desde el 29 de octubre se han celebrado diversas reuniones y eventos, incluido el Foro de Carbono Cero de la WLA, el Foro SHE de la WLA, la Conferencia Sci-T de la WLA y el Foro de Laboratorios de la WLA recién lanzado. (Siga al Foro WLA en Twitter y Facebook @wlaforum)

En particular, el Premio inaugural de la Asociación Mundial de Laureados (Premio WLA) se otorgó a dos científicos en la ceremonia de apertura del 6 de noviembre. El Premio WLA 2022 en ciencias de la computación o matemáticas fue otorgado a Michael I. Jordan, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación y del Departamento de Estadística de UC Berkeley, por sus contribuciones fundamentales a las bases del aprendizaje automático y su aplicación. Y el Premio WLA 2022 en ciencias biológicas o medicina fue otorgado al bioquímico alemán Dirk Gorlich, miembro científico y director del Instituto Max Planck de Ciencias Multidisciplinarias, por sus descubrimientos clave que dilucidan el mecanismo y la selectividad del transporte de proteínas entre el citoplasma y el núcleo.

Michael I. Jordan, ganador del Premio WLA 2022 en ciencias de la computación o matemáticas: "Tenemos una tradición en Berkeley de que cuando alguien recibe un premio, por correo electrónico circulan felicitaciones de los demás todo el día. Así que es muy agradable recibir 100 correos electrónicos de felicitaciones".

Dirk Gorlich, ganador del Premio WLA 2022 en ciencias biológicas o medicina: "Me sentí sorprendido y muy feliz. Me sentí sumamente honrado. También debo decir que uno no debe hacer ciencia solo a la espera de un premio. La ciencia en sí es muy gratificante. Es un gran privilegio hacer ciencia".

El premio monetario por cada premio es de 10 millones de yuanes (USD 1,39 millones). Se anunciará más información sobre la nominación al Premio WLA en 2023 en el sitio web oficial www.wlaprize.org.

FUENTE World Laureates Association (WLA)

