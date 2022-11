La 5e édition du World Laureates Forum s'ouvre sur la cérémonie de remise du premier prix WLA

SHANGHAI, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La cinquième édition du World Laureates Forum, ou WLA Forum, a rencontré un franc succès à Shanghai, où elle réunissait 60 éminents scientifiques venus du monde entier, dont 27 lauréats du prix Nobel.

Two WLA Prize Laureates received medals at Inaugural WLA Prize Award Ceremony of the 5th World Laureates Forum on 6 November.

Roger Kornberg, président de la World Laureates Association (WLA) et lauréat du prix Nobel de chimie en 2006, s'est exprimé sur le thème annuel du forum : « Mettre la science en avant : créer un avenir radieux ». Il a ainsi expliqué que « le monde change, et [que] la science peut aider les gens à relever les défis à venir ». Avant l'ouverture officielle, plusieurs réunions et manifestations, dont le WLA Zero Carbon Forum, le WLA SHE Forum, la WLA Sci-T Conference et le tout nouveau WLA Laboratories Forum, ont eu lieu à partir du 29 octobre. (Suivez le WLA Forum sur Twitter et Facebook : @wlaforum)

Il est à noter que le premier prix de la World Laureates Association (prix WLA) a été décerné à deux scientifiques lors de la cérémonie d'ouverture le 6 novembre. Le prix WLA 2022 en informatique ou mathématiques a été décerné à Michael I. Jordan, professeur au Département de génie électrique et d'informatique et au Département de statistique de l'Université de Californie à Berkeley, pour ses contributions fondamentales aux bases de l'apprentissage machine et à son application. Par ailleurs, le prix WLA 2022 en sciences de la vie ou médecine a été décerné au biochimiste allemand Dirk Gorlich, membre scientifique et responsable de département de l'Institut Max-Planck de sciences multidisciplinaires, pour ses découvertes clés élucidant le mécanisme et la sélectivité du transport des protéines entre le cytoplasme et le noyau.

Michael I. Jordan, lauréat du prix WLA 2022 en informatique ou mathématiques, a déclaré : « À Berkeley, nous avons une tradition qui veut que quand quelqu'un reçoit un prix, tout le monde envoie ses félicitations par e-mail tout au long de la journée. Et, il est très agréable de recevoir 100 e-mails de félicitations. »

Dirk Gorlich, lauréat du Prix WLA 2022 en sciences de la vie ou médecine s'est également exprimé : « J'ai été à la fois surpris et très heureux. C'est un très grand honneur. Je tiens aussi à dire qu'il ne faut pas réaliser de recherches scientifiques dans la seule optique d'une récompense. La science en elle-même est très gratifiante. C'est un grand privilège de mener des recherches scientifiques. »

Chaque prix est assorti d'une récompense qui s'élève à 10 millions de yuans (soit 1,39 million de dollars). Des informations sur les nominations aux prix WLA de 2023 seront publiées sur le site Web officiel : www.wlaprize.org .

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1942426/Ceremony.jpg

SOURCE World Laureates Association (WLA)