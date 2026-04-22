500 leaders culinaires de JRE-Jeunes Restaurateurs s'unissent pour semer l'avenir de la gastronomie

COLOGNE, Allemagne, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le Congrès International 2026 de JRE-Jeunes Restaurateurs s'est achevé à Cologne après deux journées dynamiques, réunissant 500 participants, dont plus de 400 chefs et restaurateurs issus de 21 pays.

Organisé les 19 et 20 avril sous le thème RE•GENERATION – SEMER L'AVENIR, le congrès a placé Cologne au centre de la gastronomie mondiale. Le programme s'est concentré sur l'innovation, la durabilité et l'hospitalité, renforçant l'engagement de JRE à façonner l'avenir du secteur.

500 Culinary Leaders from JRE-Jeunes Restaurateurs Unite to Seed the Future of Gastronomy

« RE-GENERATION est une invitation à réfléchir à notre évolution, à valoriser notre patrimoine culinaire, à responsabiliser les équipes et à adopter une vision plus large au-delà de la cuisine. »

Daniel Canzian, Président International, JRE

Une étape clé a été l'expansion de JRE en Amérique du Sud, avec des membres fondateurs d'Argentine, du Chili et du Pérou rejoignant le réseau. Cette initiative renforce la portée mondiale de JRE et approfondit les échanges interculturels au sein de sa communauté.

Le congrès s'est ouvert par un dîner de gala organisé par JRE-Allemagne. Quatre chefs deux étoiles Michelin ont proposé un menu célébrant l'identité régionale et le savoir-faire, avec le soutien de chefs invités.

Les JRE-International Awards ont récompensé l'excellence dans six catégories, mettant à l'honneur des personnalités qui font avancer l'innovation, la durabilité et l'hospitalité.

Chef of the Year by Pastificio dei Campi – Frédéric Morel

by Pastificio dei Campi – Frédéric Morel Sommelier of the Year by Marchesi Antinori – Johanna Roullier

by Marchesi Antinori – Johanna Roullier Hospitality Excellence by Mastercard – Jo Grootaers & Lana Kelchtermans

by Mastercard – Jo Grootaers & Lana Kelchtermans Re•Generation by Vaider Group – Massimiliano Mascia

by Vaider Group – Massimiliano Mascia Taste of Origin by Parmigiano Reggiano – Pasquale Carfora

by Parmigiano Reggiano – Pasquale Carfora Sustainability by Marie-Stella-Maris – Sabina & Grega Repovž

Le programme a également exploré le rôle évolutif des chefs en tant qu'entrepreneurs et leaders. « Nous ne sommes plus seulement des chefs, nous sommes des hôtes entrepreneurs, et l'avenir dépend de la manière dont nous responsabilisons nos équipes », a déclaré le VP International Nicolai Wiedmer. La VP Katrin Steindl a souligné l'importance du service.

JRE continue de renforcer son rôle en tant que communauté mondiale. La Slovénie a été annoncée comme hôte du Congrès International 2028. JRE | JRE-Congrès international 2026

À propos de JRE-Jeunes Restaurateurs

Association internationale représentant plus de 400 restaurants et 160 hôtels dans 21 pays.

JRE Press Kit

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