500 líderes culinarios de JRE-Jeunes Restaurateurs se unen para sembrar el futuro de la gastronomía

COLONIA, Alemania, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El Congreso Internacional 2026 de JRE-Jeunes Restaurateurs concluyó en Colonia tras dos días dinámicos, reuniendo a 500 participantes, incluidos más de 400 chefs y restauradores de 21 países.

Celebrado los días 19 y 20 de abril bajo el tema RE•GENERACIÓN – SEMBRAR EL FUTURO, el congreso situó a Colonia en el centro de la gastronomía global. El programa se centró en la innovación, la sostenibilidad y la hospitalidad, reforzando el compromiso de JRE con la construcción del futuro del sector.

500 Culinary Leaders from JRE-Jeunes Restaurateurs Unite to Seed the Future of Gastronomy

"RE-GENERATION es una invitación a reflexionar sobre cómo evolucionamos, mejoramos nuestro patrimonio culinario, empoderamos a los equipos y adoptamos una visión más amplia más allá de la cocina."

Daniel Canzian, Presidente Internacional, JRE

Un hito clave fue la expansión de JRE en Sudamérica, con miembros fundadores de Argentina, Chile y Perú uniéndose a la red. Este paso refuerza el alcance global de JRE y profundiza el intercambio intercultural.

El congreso se inauguró con una Cena de Gala organizada por JRE-Alemania. Cuatro chefs con dos estrellas Michelin ofrecieron un menú que celebró la identidad regional y la artesanía, con el apoyo de chefs invitados.

Los JRE-International Awards reconocieron la excelencia en seis categorías, destacando a personas que impulsan la innovación, la sostenibilidad y la hospitalidad.

Chef of the Year by Pastificio dei Campi – Frédéric Morel

by Pastificio dei Campi – Frédéric Morel Sommelier of the Year by Marchesi Antinori – Johanna Roullier

by Marchesi Antinori – Johanna Roullier Hospitality Excellence by Mastercard – Jo Grootaers & Lana Kelchtermans

by Mastercard – Jo Grootaers & Lana Kelchtermans Re•Generation by Vaider Group – Massimiliano Mascia

by Vaider Group – Massimiliano Mascia Taste of Origin by Parmigiano Reggiano – Pasquale Carfora

by Parmigiano Reggiano – Pasquale Carfora Sustainability by Marie-Stella-Maris – Sabina & Grega Repovž

El programa también exploró el papel evolutivo de los chefs como emprendedores y líderes. "Ya no somos solo chefs, somos anfitriones emprendedores, y el futuro depende de cómo empoderamos a nuestros equipos", afirmó el VP Internacional Nicolai Wiedmer. La también VP Katrin Steindl destacó la importancia del servicio, señalando que la hospitalidad desempeña un papel decisivo en el sector.

JRE continúa fortaleciendo su papel como comunidad global dedicada a la creatividad, la sostenibilidad y el emprendimiento. Eslovenia fue anunciada como sede del Congreso Internacional 2028. JRE | Congreso Internacional JRE 2026

Sobre JRE-Jeunes Restaurateurs

JRE es una asociación internacional que representa más de 400 restaurantes y 160 hoteles en 21 países.

JRE Press Kit

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