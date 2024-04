520 FIFTH AVENUE ORGANISE UNE VENTE DE CONDOS DANS LE QUARTIER DE MIDTOWN

Rabina présente la plus haute tour résidentielle de la Cinquième Avenue

NEW YORK, 12 avril 2024 /PRNewswire/ -- Rabina , une entreprise familiale d'investissement et de développement immobilier basée à New York, a annoncé aujourd'hui le lancement des ventes résidentielles pour sa future tour à usage mixte de 350 mètres au 520 Fifth Avenue. Surplombant le quartier de Midtown, au cœur de la ville de New York, 520 Fifth sera la plus haute tour résidentielle de la Cinquième Avenue. Outre les 100 nouvelles résidences en copropriété qui commenceront au 42e étage, 520 Fifth comprendra une collection d'étages de bureaux de luxe et de Moss, un nouveau club privé de première classe en partenariat avec un restaurateur de renommée internationale, ainsi que des activités de loisirs, de sport et de bien-être.

520 Fifth Avenue (Courtesy Binyan Studios) 520 Fifth Avenue (Courtesy Alden Studios)

« 520 Fifth Avenue représente l'expression de notre conviction de longue date selon laquelle le vrai luxe est une question de relation et de communauté, a déclaré Josh Rabina, président de Rabina. Notre équipe de classe mondiale a créé des espaces magnifiques et très bien desservis dans l'ensemble du bâtiment, qui offrent des possibilités de se ressourcer et de se détendre, mais aussi de communiquer, d'apprendre et de se connecter. Nous sommes très fiers de livrer un projet qui, nous en sommes convaincus, fera partie intégrante de ce quartier emblématique et saisira un peu de l'étincelle, du glamour, de l'histoire et de l'âme qui font de New York la plus grande ville du monde. »

Des logements d'une à quatre chambres sont répartis verticalement sur les 40 derniers étages de l'immeuble, offrant aux résidents de toutes tailles un accès aux étages les plus élevés de l'immeuble avec des vues à couper le souffle sur la ligne d'horizon emblématique de Manhattan, de la rivière au fleuve et au-delà. Un étage réservé aux résidents, au 88e étage, est le joyau de l'immeuble. Il comprend un superbe solarium vitré, un salon, une salle à manger, une bibliothèque et une salle de jeux, qui viennent s'ajouter aux nombreux services proposés par Moss. Les ventes sont lancées à partir d'une nouvelle galerie remarquable et d'un salon privé situé juste à côté, qui surplombe le bâtiment au fur et à mesure qu'il s'élève.

Rabina a réuni une équipe de classe mondiale pour donner vie au 520 Fifth, avec une architecture signée Kohn Pedersen Fox (KPF), de renommée mondiale, et des intérieurs réalisés par le cabinet de design AD100 de Vicky Charles, Charles & Co, connu pour ses clubs et ses espaces d'accueil appréciés dans le monde entier, ainsi que pour ses intérieurs résidentiels haut de gamme destinés à la clientèle internationale la plus exigeante.

Inspiré par les nombreux bâtiments de style Beaux-Arts qui entourent le 520 Fifth Avenue, KPF a incorporé des éléments architecturaux qui honorent l'histoire du quartier tout en apportant une modernité distincte à l'angle proéminent de la Cinquième Avenue. Des arches en terre cuite vitrifiée encadrent des ouvertures vitrées de trois mètres sur trois et des terrasses gracieusement étagées animent la façade à mesure qu'elles s'élèvent en spirale vers le haut de la tour.

« Notre projet pour 520 Fifth Avenue place des espaces résidentiels et des bureaux au-dessus d'un club dans une tour de 305 mètres de haut. Ce mélange de fonctions est configuré comme un ensemble de volumes élancés qui s'élèvent vers le ciel, a expliqué James von Klemperer, président de KPF et directeur du design. Le bâtiment prend du recul en suivant l'enveloppe urbaine, faisant écho aux visions architecturales de Hugh Ferris dans le New York des années 1920. La masse est encore articulée par des modules de fenêtres arquées inspirées par les points de repère du quartier, y compris le Grand Central Terminal, la New York Public Library et la Century Association adjacente. Ces arches donnent une impression de chaleur qui convient parfaitement au caractère accueillant des espaces à l'intérieur du bâtiment. »

Charles & Co a conçu les intérieurs du 520 Fifth comme une version contemporaine du New York classique, en sélectionnant les meilleurs matériaux et textures (mosaïques d'inspiration européenne, belles menuiseries et pierres richement veinées) pour créer des logements et des espaces intemporels qui sont élégants, mémorables et évocateurs. Une palette commune de matériaux et de couleurs relie et unifie les résidences, le hall d'entrée, les équipements et le club privé, créant ainsi un sentiment de communauté et de lieu partagé.

« Notre objectif pour un projet de ce calibre était de concevoir des espaces résidentiels qui évoquent une atmosphère unique, tout en reflétant naturellement l'éthique et la fonction de l'ensemble du bâtiment, a indiqué Vicky Charles, fondatrice de Charles & Co. Nous nous sommes inspirés de l'environnement emblématique du 520 Fifth pour retranscrire le glamour du passé de New York avec des touches de sensibilité contemporaine. Les intérieurs du 520 Fifth sont à la fois accueillants et glamour, défiant ce que l'on attend traditionnellement des logements dans le ciel de New York. »

Le hall d'entrée, ouvert 24 heures sur 24, est doté d'un sol en mosaïque en arc de cercle et de murs en noyer cannelé, pour une arrivée élégante. Les appartements sont aménagés de manière réfléchie, avec en toile de fond des perspectives lumineuses encadrées par les grandes ouvertures en arc de cercle caractéristiques de l'immeuble, des hauteurs de plafond allant d'environ trois mètres à plus de quatre mètres et des planchers en chêne blanc à larges lames de 18 centimètres. Les cuisines seront équipées d'appareils électroménagers haut de gamme, d'îlots en noyer strié, d'armoires en laque blanche et de comptoirs et crédences en quartzite lumineux, tandis que les salles de bains comprendront des meubles-lavabos personnalisés avec des surfaces en marbre, des sols en marbre à chevrons et des accessoires en nickel poli signés Waterworks. Les résidences de type penthouse proposeront des aménagements grandioses, des espaces baignés de lumière et des proportions généreuses permettant de recevoir sur fond de vues panoramiques.

« Nous sommes très heureux de représenter cet immeuble. Chaque détail a été soigneusement étudié et méticuleusement exécuté. Il est vraiment phénoménal et nous savons que les acheteurs vont l'adorer et en être époustouflés. Partout dans le monde, les gens cherchent à vivre au cœur de la ville. Le 520 Fifth offre cette possibilité et bien plus encore », a ajouté Donna Puzio, directrice principale des ventes pour le Corcoran Sunshine Marketing Group, l'agent exclusif de marketing et de vente.

Situé au cœur du quartier de Midtown nouvellement dynamisé, le 520 Fifth Avenue marque le centre du centre de la plus grande ville du monde. Une fois achevées en 2025, les résidences de l'immeuble orneront la ligne d'horizon d'icônes architecturales distinguées, dont la New York Public Library, la Grand Central Station, le Rockefeller Center et le Chrysler Building. Les logements sont situés à quelques rues de l'animé Bryant Park, à deux rues des options de transport en commun inégalées de Grand Central Station et à proximité de tout ce qui rend la vie à Manhattan extraordinaire : Central Park, le Theater District, les boutiques de la Cinquième Avenue, le Museum of Modern Art (MoMa), le Rockefeller Center et des restaurants de classe mondiale.

Les prix pour les disponibilités actuelles au 520 Fifth commencent à 1,7 million de dollars. Le Corcoran Sunshine Marketing Group est l'agent exclusif de marketing et de vente. Pour plus d'informations ou pour prendre un rendez-vous de vente, rendez-vous sur www.520Fifth.com .

À propos de Rabina

Rabina est une société d'investissement et de développement immobilier basée à New York, détenue et exploitée par une famille depuis trois générations et plus de 65 ans. À travers de multiples cycles économiques, Rabina a possédé plus de 7 600 mètres carrés d'actifs résidentiels, de bureaux, de commerces de détail, de sites critiques et d'industries à travers les États-Unis et à l'étranger. Le portefeuille de Rabina continue de croître grâce à une solide gamme de projets de développement et d'investissements opportunistes dans des actifs de qualité institutionnelle. Un leadership cohérent, une vision à long terme et un engagement d'intégrité ont permis à Rabina de prospérer au fil des ans en tant que partenaire, développeur, propriétaire, emprunteur et prêteur. En appliquant des principes de longue date aux défis actuels, Rabina est prête à poursuivre sa croissance sur un marché en constante évolution. Pour plus d'informations, rendez-vous sur rabina.com .

À propos de Kohn Pedersen Fox (KPF)

Kohn Pedersen Fox (KPF) est l'un des plus grands cabinets d'architecture au monde. Il fournit des services d'architecture, d'aménagement intérieur, de programmation et de planification pour des clients qui comptent parmi les promoteurs, les sociétés, les entrepreneurs et les institutions les plus avant-gardistes des États-Unis et du monde entier. KPF s'efforce de concevoir des solutions architecturales durables qui réduisent l'impact de leur cycle de vie sur les ressources environnementales et qui protègent et améliorent le bien-être des communautés qu'elles servent.

À propos de CHARLES & CO

Régulièrement élu comme l'un des 100 meilleurs cabinets de design par Architectural Digest, CHARLES & CO, dirigé par Vicky Charles, avec une équipe talentueuse composée de plus de 20 designers, a des bureaux à New York, Londres et en Italie. Le flair de CHARLES & CO pour produire des intérieurs imaginatifs et éclectiques pour des projets résidentiels et commerciaux, pour une liste de clients illustres, est enraciné dans son approche collaborative et une sensibilité partagée.

À propos du Corcoran Sunshine Marketing Group

Avec plus de 30 ans d'expérience en marketing et des ventes collectives de plus de 60 milliards de dollars, Corcoran Sunshine Marketing Group est un leader reconnu dans la planification, la conception, le marketing et la vente de projets résidentiels de luxe. Le portefeuille de Corcoran Sunshine Marketing Group, qui représente des propriétés dans l'ensemble des États-Unis et dans certaines régions du monde, contient une collection sélectionnée des nouvelles adresses les plus prisées au monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2383357/520_FIFTH_BINYAN_1.jpg