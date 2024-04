520 FIFTH AVENUE LUNCURKAN PENJUALAN KONDOMINIUM DI MIDTOWN

Rabina Perkenalkan Menara Hunian Tertinggi di Fifth Avenue

NEW YORK, 12 April, 2024 /PRNewswire/ -- Rabina adalah perusahaan investasi dan pengembangan real estat milik keluarga di New York. Hari ini Rabina mengumumkan peluncuran penjualan residensial untuk menara serba guna yang akan datang setinggi 1.000 kaki di 520 Fifth Avenue. Menjulang di atas Midtown di jantung Kota New York, 520 Fifth akan menjadi menara hunian tertinggi di Fifth Avenue. Selain 100 hunian kondominium baru mulai dari lantai 42, 520 Fifth akan menampilkan koleksi perkantoran butik mewah dan Moss. Moss adalah klub keanggotaan baru yang menyediakan layanan horeka terbaik di kelasnya melalui kemitraan dengan pemilik restoran, rekreasi, atletik, dan kesehatan yang terkenal di kancah internasional.

520 Fifth Avenue (Courtesy Binyan Studios) 520 Fifth Avenue (Courtesy Alden Studios)

"520 Fifth Avenue adalah ungkapan keyakinan lama kami bahwa kemewahan sejati adalah tentang hubungan dan komunitas," kata Josh Rabina, Presiden Rabina. "Tim kelas dunia kami telah menciptakan berbagai ruang indah dengan layanan tingkat tinggi di seluruh gedung ini, di mana Anda dapat meremajakan diri dan bersantai sekaligus terlibat, belajar, dan terhubung. Kami sangat bangga telah menyelesaikan proyek yang menjadi bagian otentik dari lingkungan ikoniknya yang menampilkan nuansa, kemewahan, sejarah dan semangat yang menjadikan New York kota terhebat di dunia. "

Hunian berisi satu hingga empat kamar tidur tersebar di seluruh 40 lantai teratas di gedung ini. Semua penghuni bisa mengakses lantai tertinggi dan menikmati keajaiban pemandangan cakrawala Manhattan yang ikonik, dari sungai ke sungai dan lain-lain. Lantai fasilitas khusus penghuni di lantai 88 adalah yang terpenting, menampilkan solarium dinding kaca yang menakjubkan, lounge, ruang makan, perpustakaan, dan ruang game untuk melengkapi layanan Moss yang ekstensif. Penjualan diluncurkan dari galeri baru yang mengagumkan dan lounge pribadi di sebelahnya yang menghadap gedung ini.

Rabina membentuk tim-tim kelas dunia untuk menghidupkan 520 Fifth dengan arsitektur karya Kohn Pedersen Fox (KPF) yang terkenal di dunia dan interior oleh firma desain AD100 Charles & Co milik Vicky Charles. Charles & Co terkenal dengan desain ruang horeka dan klub favorit di seluruh dunia serta interior hunian sangat mewah untuk pelanggan paling cerdas di dunia.

Terinspirasi oleh banyaknya seni rupa dan gedung-gedung penting di kawasan 520 Fifth Avenue, KPF memadukan elemen arsitektur yang menghormati sejarah lingkungan tersebut sekaligus menghadirkan modernitas yang berbeda di gedung Fifth Avenue yang ternama ini. Lengkungan terakota kaca yang khas membingkai apertur kaca setinggi sepuluh kaki kali sepuluh kaki, dan teras berjenjang nan anggun menghidupkan fasad dengan arah memutar ke atas menara.

"Desain kami untuk 520 Fifth Avenue menempatkan ruang hunian dan kantor di atas klub di menara setinggi 1.000 kaki. Sinergi perpaduan penggunaan ini dikonfigurasikan sebagai kumpulan volume ramping yang menjangkau angkasa," kata James von Klemperer, Presiden dan Kepala Desain KPF. "Bangunan ini mengikuti batasan zona dan memperkuat visi arsitektur Hugh Ferris tentang New York tahun 1920-an. Kemudian massa bangunan ini diartikulasikan dengan modul jendela melengkung yang terinspirasi oleh tempat-tempat penting di sekitarnya, termasuk Grand Central Terminal, New York Public Library, dan Century Association di dekatnya. Lengkungan ini menghadirkan nuansa hangat yang sangat sesuai dengan keramahan karakter semua ruang di gedung tersebut."

Charles & Co merancang interior 520 Fifth dengan gaya kontemporer New York yang klasik, memilih bahan dan tekstur terbaik — mosaik inspirasi Eropa, desain millwork yang indah, dan batu penuh urat — untuk menciptakan rumah dan ruang abadi yang elegan, berkesan, dan memikat. Material umum dan palet warna menghubungkan dan menyatukan tempat tinggal, lobi, fasilitas, dan klub pribadi, sehingga menciptakan nuansa komunitas dan tempat milik bersama.

"Tujuan kami dalam mengerjakan proyek sekaliber ini adalah merancang ruang hunian yang menggugah suasana unik dan secara alami mencerminkan etos dan fungsi seluruh gedung," kata Vicky Charles, pendiri Charles & Co. "Kami mendapat inspirasi dari lingkungan di sekitar 520 Fifth yang ikonik untuk menyajikan glamor NYC masa lalu disertai sentuhan pendekatan kontemporer. Interior 520 Fifth sangat bersahabat dan glamor, berbeda dengan harapan tradisional tentang rumah di langit New York City."

Lobi dibuka selama 24 jam, berhiaskan lantai mosaik melengkung khusus dengan walnut wall riben sehingga berkesan elegan. Tata letak rumah yang cermat diwarnai latar belakang pemandangan penuh cahaya terbingkai melalui apartur melengkung khas gedung ini, ketinggian langit-langit berkisar 10 kaki hingga lebih dari 14 kaki dan lantai papan berbahan kayu ek putih selebar 7 inci. Dapurnya akan diisi peralatan terbaik, walnut island bergaris, lemari pernis putih, meja dan backsplash lempengan kuarsit bercahaya; sedangkan kamar mandi dilengkapi meja rias khusus dengan meja marmer, lantai marmer herringbone, dan perlengkapan nikel berpelitur dari Waterworks. Hunian di penthouse yang sangat memukau akan memiliki tata letak seluruh lantai nan megah, ruang penuh cahaya, dan proporsi yang luas untuk hiburan berlatar belakang pemandangan indah.

"Kami sangat antusias untuk mempresentasikan gedung ini. Setiap detil telah dipertimbangkan masak-masak dan dilaksanakan dengan amat cermat. Hunian ini sungguh fenomenal, kami yakin bahwa pembeli akan sangat menyukainya dan terkagum-kagum. Di seluruh dunia, masyarakat berusaha mencari tempat tinggal di pusat kota. 520 Fifth memberikan peluang itu dan banyak lagi." kata Donna Puzio, Senior Sales Director di Corcoran Sunshine Marketing Group, agen pemasaran dan penjualan eksklusif.

Terletak di jantung Midtown yang baru dan ramai, 520 Fifth Avenue ada di tengah pusat kota terbesar di dunia. Setelah selesai dibangun pada tahun 2025, tempat tinggal di gedung ini akan menghiasi cakrawala dengan ikon arsitektur terkemuka, termasuk New York Public Library, Grand Central Station, Rockefeller Center dan Chrysler Building. Rumah-rumahnya hanya berjarak beberapa blok dari Bryant Park yang ramai, dua blok dari pilihan transit tak tertandingi di Grand Central Station dan berdekatan dengan semua lokasi yang membuat tinggal di Manhattan terasa luar biasa: Central Park, Theatre District, pusat perbelanjaan Fifth Avenue, The Museum of Modern Art (MoMa), Rockefeller Center, dan tempat makan kelas dunia.

Harga untuk ketersediaan saat ini di 520 Fifth mulai dari $1,7 juta. Corcoran Sunshine Marketing Group adalah agen pemasaran dan penjualan eksklusif. Untuk informasi lebih lanjut atau menjadwalkan janji temu penjualan, harap kunjungi www.520Fifth.com.

Tentang Rabina

Rabina adalah perusahaan investasi dan pengembangan real estat di New York yang dimiliki dan dioperasikan oleh keluarga selama tiga generasi dan lebih dari 65 tahun. Melalui berbagai siklus bisnis, Rabina memiliki aset perumahan, aset kantor, aset ritel, aset penting, dan aset industri seluas lebih dari 25 juta kaki persegi di seluruh Amerika Serikat dan luar negeri. Portofolio Rabina terus bertumbuh melalui serangkaian pengembangan awal dan investasi oportunistik pada aset-aset kualitas institusi. Berkat kepemimpinan yang konsisten, visi jangka panjang, dan komitmen terhadap integritas, Rabina berkembang selama bertahun-tahun sebagai mitra, pengembang, pemilik, peminjam, dan pemberi pinjaman. Dengan menerapkan prinsip-prinsip lama untuk menghadapi tantangan saat ini, Rabina siap untuk terus bertumbuh di pasar yang selalu berubah. Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi rabina.com.

Tentang Kohn Pedersen Fox (KPF)

Kohn Pedersen Fox (KPF) adalah salah satu perusahaan arsitektur terkemuka di dunia yang menyediakan layanan arsitektur, interior, pemrograman, dan perencanaan induk bagi klien yang mencakup beberapa pengembang, perusahaan, pengusaha, dan institusi yang berpikiran paling maju di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. KPF berupaya merancang solusi arsitektur jangka panjang yang memitigasi dampak siklus hidup terhadap sumber daya lingkungan dan yang melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilayaninya.

Tentang CHARLES & CO

CHARLES & CO selalu terpilih sebagai salah satu TOP 100 Design Firms oleh Architectural Digest. CHARLES & CO dipimpin oleh Vicky Charles beserta tim berbakat beranggotakan lebih dari dua puluh desainer, memiliki kantor di New York, London, dan Italia. Bakat CHARLES & CO dalam menciptakan interior yang imajinatif dan eklektik untuk proyek residensial maupun komersial bagi banyak klien ternama ini berakar pada pendekatan kolaboratif dan kepekaan bersama.

Tentang Corcoran Sunshine Marketing Group

Berbekal pengalaman selama lebih dari 30 tahun dalam pemasaran dan penjualan bersama senilai lebih dari $60 miliar, Corcoran Sunshine Marketing Group adalah pemimpin industri yang diakui di bidang perencanaan, desain, pemasaran, dan penjualan pengembangan perumahan mewah. Mewakili properti di seluruh Amerika Serikat dan di beberapa lokasi manca negara, portofolio Corcoran Sunshine Marketing Group memuat koleksi sangat cermat berisi alamat-alamat baru yang paling diinginkan di dunia.

