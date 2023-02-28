5G за 3 года = 4G за 5 лет, успех операторов после 1-го раунда развертывания сетей 5G

БАРСЕЛОНА (Испания), 28 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei провела Саммит по успехам бизнеса 5G в рамках Всемирного конгресса мобильной связи (MWC) в этом году. Пэн Сон (Peng Song), президент Huawei по стратегии и маркетингу в области ИКТ, выступил с программной речью под названием «Различные пути монетизации 5G, ускоряющие успех бизнеса 5G». В своем выступлении он отметил, что достижения сетей 5G за первые три года эквивалентны достижениям 4G за первые пять лет, и что ведущие операторы уже празднуют успех первого раунда развертывания сетей 5G, что вселяет чувство уверенности в отрасли. 5G сохранит этот успех, если его ценность будет и дальше раскрываться в секторах ToC, ToH, и ToB.

Mr. Peng giving a keynote speech at the Business Success Summit for MWC 2023

Во время своего выступления г-н Пэн отметил, что глобальный уровень распространения 5G среди пользователей за первые три года его существования равен уровню для 4G за первые пять лет. Операторы, сообщившие о более чем 20%-ной доле проникновения 5G в ходе первого раунда внедрения, отметили значительный рост доходов от мобильной связи. Тем временем устройства, контент, формы обслуживания и бизнес-модели диверсифицируются по мере того, как все больше операторов и партнеров переходят на 5G. Это свидетельствует о переходе рынка от принятия решений, основанных на риске, к принятию решений, основанных на доходах, что придает еще больше уверенности в успехе бизнеса. Huawei обнаружила, что быстрая миграция пользователей и трафика в сети 5G является ключевым фактором: если оператор перенесет 30% трафика на 5G eMBB за три года, то для достижения рентабельности инвестиций потребуется менее четырех лет. Этот срок был бы еще короче, если бы оператор также развернул службы FWA и ToB.

ToC: Дифференциация обслуживания — это новая парадигма сетевой монетизации

Сети 5G используют мощные возможности для обеспечения дифференцированного обслуживания разных пользователей. Например, операторы могут обеспечить гарантированную скорость передачи данных по нисходящей линии связи для VIP-пользователей и хорошее качество работы восходящей линии связи. Операторы в Китае уже начали осваивать эту новую парадигму.

ToH: 5G FWA — это действительно беспроигрышный домашний широкополосный сервис с оптоволоконным подключением

К концу 2022 года 95 операторов запустили коммерческие услуги 5G FWA для более чем 10 миллионов домашних пользователей. Благодаря быстрому развертыванию, хорошему качеству обслуживания, низкой стоимости и высокой энергоэффективности 5G FWA заменяет старые медные линии на развитых рынках и обеспечивает домашний широкополосный доступ на развивающихся рынках. Операторы в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке сообщают о выдающихся результатах.

ToB: Частные сети 5G являются ключом к исследованию корпоративного цифрового Голубого океана

Г-н Пэн считает, что операторы могут устанавливать обширные сервисные связи с предприятиями через частные сети 5G, создавая рыночное пространство для цифровой трансформации предприятий, которое в три-десять раз превышает рынок для самих частных сетей. Это также будет способствовать продажам облачных сервисов, центров обработки данных, F5G и других дополнительных услуг. Нынешний рынок частных сетей 5G ToB за пределами Китая развивается быстрыми темпами. Только за 2022 год общее число новых сетей удвоилось. Будущий потенциал еще больше.

Mr. В заключение г-н Пэн добавил, что сети 5G предлагают не только экономическую ценность для операторов, но и огромную ценность для общества. Huawei призывает глобальных операторов и отраслевых партнеров присоединиться к своему бизнес-плану GUIDE и еще больше раскрыть потенциал сетей 5G «от 5Good до 5Great».

Немного данных: согласно последним статистическим данным GSMA и GSA, к декабрю 2022 г. по всему миру было введено в коммерческое использование более 240 сетей 5G, было выпущено более 1 700 различных типов терминалов 5G, а число пользователей 5G превысило 1 млрд. Кроме того, совокупный доход 20 ведущих операторов мира вырос на 10%, что на 1% выше по сравнению с мировым базовым показателем.

Выставка MWC Barcelona 2023 проходит с 27 февраля по 2 марта в Барселоне (Испания). Компания Huawei представляет свою продукцию и решения на стенде 1H50 в Fira Gran Via Hall 1. Совместно с международными операторами, отраслевыми специалистами и лидерами общественного мнения мы будем погружаться в такие темы, как бизнес-успех 5G, возможности 5.5G, экологически чистое развитие, цифровая трансформация и наша концепция использования бизнес-плана GUIDE для закладки фундамента для 5.5G и развития успеха 5G для еще большего процветания. Подробная информация представлена на сайте: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2010979/Mr_Peng_giving_a_keynote_speech_Business_Success_Summit_MWC.jpg

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