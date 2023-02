Três anos de 5G = cinco anos de 4G; operadoras obtiveram sucesso após a 1ª rodada de implantação do 5G/

BARCELONA, Espanha, 28 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Huawei convocou o 5G Business Success Summit no Mobile World Congress (MWC) deste ano. Peng Song, presidente de estratégia e marketing de TIC da Huawei, fez um discurso de abertura intitulado "Caminhos diversos para a monetização do 5G: acelerando o sucesso comercial do 5G". Em seu discurso, ele observou que as conquistas do 5G em seus primeiros três anos são equivalentes às do 4G em seus primeiros cinco anos, e que as principais operadoras já comemoram o sucesso da primeira rodada de desenvolvimento do 5G, que incutiu uma sensação de certeza e confiança na indústria. O 5G, portanto, sustentará esse sucesso se seu valor puder ser ainda mais divulgado nos setores ToC, ToH e ToB.

Durante seu discurso, Peng observou que a taxa de penetração global do usuário de 5G em seus primeiros três anos equivale à de 4G em seus primeiros cinco anos. As operadoras que relataram mais de 20% de penetração de usuários 5G durante a primeira rodada de implantação observaram um crescimento significativo na receita móvel. Enquanto isso, dispositivos, conteúdo, experiência e modelos de negócios estão se diversificando à medida que mais operadoras e parceiros adotam o 5G. Isso é evidência de uma mudança de mercado de tomada de decisão baseada em risco para baseada em receita, visando garantir ainda mais o sucesso dos negócios. A Huawei descobriu que a migração rápida de usuários e tráfego 5G é a chave: se uma operadora migrasse 30% do tráfego para 5G eMBB em três anos, levaria menos de quatro anos para ver o ROI. Esse período seria ainda menor se a operadora também implantasse serviços FWA e ToB.

ToC: diferenciação da experiência é um novo paradigma de monetização da rede

As redes 5G utilizam recursos poderosos para fornecer experiências diferenciadas para diferentes usuários. Por exemplo, as operadoras podem fornecer taxas de bits de downlink garantidas para usuários VIP e uma boa experiência para serviços de uplink. As operadoras na China já começaram a explorar esse novo paradigma.

ToH: 5G FWA é um serviço de banda larga residencial de ganho rápido real com experiência semelhante à fibra

Até o final de 2022, 95 operadoras haviam lançado comercialmente serviços 5G FWA para mais de dez milhões de usuários domésticos. Com sua implantação rápida, boa experiência, baixo custo e alta eficiência energética, o 5G FWA elimina as antigas linhas de cobre em mercados desenvolvidos e permite o acesso de banda larga doméstica em mercados emergentes. As operadoras na Europa, Oriente Médio e África relataram resultados excepcionais.

ToB: redes privadas 5G são fundamentais para explorar o oceano azul digital empresarial

Peng acredita que as operadoras podem estabelecer amplas conexões de serviço com empresas por meio de redes privadas 5G, criando um espaço de mercado para a transformação digital empresarial que é três a dez vezes maior do que o mercado das próprias redes privadas. Isso também impulsionará as vendas de nuvem, data center, F5G e outros serviços de valor agregado. O atual mercado de rede privada 5G ToB fora da China está se desenvolvendo rapidamente. Apenas em 2022, na área de tecnologia, o número total de redes construídas dobrou. Esse potencial futuro é ainda maior.

Peng concluiu seu discurso acrescentando que o 5G não é apenas um valor econômico para as operadoras, mas também um enorme valor social. A Huawei convida operadoras globais e parceiros do setor a se juntarem ao plano de negócios GUIDE e liberarem ainda mais o potencial das redes 5G de "5Good to 5Great".

Suporte de dados: de acordo com as estatísticas mais recentes da GSMA e GSA, até dezembro de 2022, mais de 240 redes 5G foram colocadas em uso comercial em todo o mundo, mais de 1.700 tipos diferentes de terminais 5G foram lançados e o número de usuários 5G ultrapassou 1 bilhão. Além disso, o ARPU das 20 maiores operadoras do mundo aumentou 10%, 1% acima da linha de base global.

O MWC Barcelona 2023 acontecerá de 27 de fevereiro a 2 de março em Barcelona, Espanha. A Huawei apresentará seus produtos e soluções no estande 1H50, no Fira Gran Via Hall 1. Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e líderes de opinião, examinaremos tópicos como o sucesso comercial do 5G, as oportunidades do 5.5G, o desenvolvimento verde, a transformação digital e nossa visão de usar o modelo de negócios GUIDE com o objetivo de estabelecer as bases para o 5.5G e aproveitar o sucesso do 5G para uma prosperidade ainda maior. Para mais informações, acesse: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.

