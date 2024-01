70e ANNIVERSAIRE DE VICENZAORO : LE PLUS GRAND BUSINESS HUB DE LA JOAILLERIE LANCE LES CÉLÉBRATIONS EN ITALIE AVEC PLUS DE 1300 MARQUES

Vicenzaoro January, le plus grand business hub de la joaillerie en Europe et l'événement international le plus ancien du secteur, ouvre le calendrier mondial des événements du secteur du 19 au 23 janvier à Vicenza, en Italie.

et l'événement international le plus ancien du secteur, ouvre le calendrier mondial des événements du secteur du 19 au 23 janvier à Vicenza, en Italie. Parallèlement, T.Gold, salon international des technologies et équipements de l'orfèvrerie, et VO Vintage, s'ouvrent aux collectionneurs et amateurs de montres et de bijoux vintage (du 19 au 22 janvier)

VICENCE, Italie, 11 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Vicenzaoro, le plus grand business hub de la joaillerie en Europe, s'apprête à lancer les célébrations de son 70e anniversaire à Vicence, en Italie, du 19 au 23 janvier. Organisé par IEG - Italian Exhibition Group, Vicenzaoro January (VOJ) est l'événement international le plus ancien du secteur de l'or et une plateforme B2B incontournable. Avec plus de 1 300 exposants, dont 40 % issus de 37 pays, l'événement est devenu une plaque tournante pour le secteur mondial de l'or et de la joaillerie, et un laboratoire d'idées dévoilant les principales tendances de 2024.

T.Gold, le plus grand salon international des technologies et équipements d'orfèvrerie, et VO Vintage, qui en est à sa cinquième édition et qui s'adresse aux amateurs de montres et de bijoux vintage, se tiendront du 19 au 22 janvier.

Vicenzaoro Janvier 2024 « The Jewellery Boutique Show » offre aux acheteurs de 130 pays une référence mondiale incontournable en matière d'affaires, de réseau, de formation et d'information dans le domaine de la joaillerie, de l'orfèvrerie et de l'horlogerie. L'événement englobe l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, exposant des produits haut de gamme, Made in Italy et l'excellence de fabrication internationale, des composants, des produits semi-finis, des diamants, des pierres précieuses et colorées, des emballages et des services tels que le merchandising visuel, l'horlogerie contemporaine avec distribution. T.Gold met en valeur les innovations technologiques dans les domaines de la fabrication et de la transformation.

Avec une histoire qui remonte à 1954, Vicenzaoro est passé d'une exposition d'excellence territoriale à l'un des plus grands salons B2B de la joaillerie au niveau mondial. Les célébrations du 70e anniversaire s'étendent sur toute l'année, avec des expositions, un logo de célébration et un contenu en ligne accessible à la communauté. Les événements rendront hommage à l'évolution du secteur, intégrant de jeunes talents et explorant des thèmes tels que la durabilité, l'innovation, la formation, les normes internationales.

Le succès de Vicenzaoro reflète sa capacité à s'adapter, évoluer et anticiper les tendances du secteur, grâce au soutien des entreprises, des clients, des acheteurs, des institutions, des associations et des médias. Le slogan « L'héritage de demain », souligne la riche tradition du salon qui se projette dans l'avenir. En effet, en février, IEG lancera d'importants travaux de rénovation du Centre d'exposition de Vicenza, impliquant la démolition des halls 2 (l'ancienne « pyramide ») et 5, pour faire place à un nouveau hall plus fonctionnel qui augmentera la capacité d'accueil du parc des expositions.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg

CONTACT PRESSE IEG/VICENZAORO:

Responsable des relations médias et des communications d'entreprise: Elisabetta Vitali; Responsable du service presse: Marco Forcellini; Coordinatrice du service de presse international: Silvia Giorgi; Chargé des relations presse: Luca Paganin; Chargé des relations presse: Mirko Malgieri, [email protected]; Coordinatrice du service presse spécialisée, division Bijouterie et mode : Michela Moneta, [email protected]