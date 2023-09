XUANCHENG, Chine, 27 sept. 2023 /PRNewswire/ -- Certifiée par TÜV SÜD, une institution tierce de test et de certification faisant autorité, la puissance du module solaire Huasun Himalaya G12-132 HJT a atteint 744,43 W, avec un rendement de conversion de 23,96 %, Huasun établit une fois de plus un nouveau record en matière de puissance et de rendement des modules photovoltaïques HJT. Engagée dans l'innovation et l'industrialisation de la technologie solaire à hétérojonction, Huasun a atteint à plusieurs reprises des records d'efficacité et de puissance pour ses cellules et modules HJT depuis sa création, prouvant ainsi le grand potentiel des produits HJT pour améliorer les performances des systèmes solaires.

Le module Himalaya G12-132 est composé de cellules HJT microcristallines G12-20BB double face produites indépendamment dans le cadre du projet de cellules HJT Huasun Xuancheng de phase IV. L'efficacité moyenne de la production de masse des cellules a été portée à 26,2 % après deux mois de montée en puissance. Associé au processus d'encapsulation PIB + film de conversion de la lumière, de plus en plus mature, le module HJT a continué à atteindre des performances plus élevées en termes de rendement et de puissance de sortie.

« La pâte d'argent à basse température et la technologie d'impression à barres fines de haute densité ont été appliquées à la production du module. Je pense que nos modules continueront à battre des records d'efficacité et de puissance après l'introduction progressive de nouvelles technologies telles que le film métallisé et le 0BB dans la production de masse », a déclaré le directeur du centre de R&D de Huasun.

Adhérant à l'innovation de pointe et promouvant la révolution industrielle avec une R&D avancée et une excellente capacité de production, Huasun rassemble plus de la moitié des talents techniques de haute précision dans le domaine de l'hétérojonction, étudie et met constamment en pratique la solution de production de masse de l'hétérojonction « plus d'efficacité, plus de production d'énergie et de meilleurs rendements », et s'efforce de construire une nouvelle plateforme technologique de cellules solaires à l'ère du type N.

À l'heure actuelle, Huasun dispose d'une capacité de production de 10 GW de cellules et de modules HJT dont la qualité et l'efficacité sont à la pointe de l'industrie. La R&D et la production de masse de nouvelles technologies telles que le 0BB, le placage de cuivre et le tandem pérovskite progressent également de manière régulière, conformément aux prévisions. L'entreprise continuera à créer de la valeur à long terme pour les clients du monde entier et à contribuer à l'objectif ultime de "zéro carbone" pour la société.

SOURCE Huasun Energy