8. spoločná konferencia ACTRIMS-ECTRIMS - MSVirtual2020 sa uskutoční 11. až 13. septembra a ponúkne špeciálne prezentácie o COVID-19 a roztrúsenej skleróze a 26. septembra prinesie najnovšie informácie o týchto chorobách

~ Program sa zameria na technologický pokrok a prielom vo výskume a diagnostike sklerózy multiplex ~

~ Sú naplánované špeciálne akcie pre tlač, kde zástupcovia médií budú mať možnosť diskutovať s vedúcimi predstaviteľmi a zástupcami výskumu ~

MIDDLETON, Wisconsin, Aug. 31, 2020 /PRNewswire/ -- 8. spoločná konferencia ACTRIMS-ECTRIMS, ktorá je najväčšou medzinárodnou konferenciou na svete zameraná na výskum roztrúsenej sklerózy, sa uskutoční vo virtuálnej forme v dňoch 11. - 13. septembra 2020. Okrem toho sa 26. septembra uskutoční špeciálny program, ktorý prinesie informácie o najnovších aktualitách a COVID-19.

Na tejto virtuálnej konferencii s názvom MSVirtual2020 sa stretnú prvotriedni vedci, neurológovia, klinickí lekári a výskumníci z celého sveta, aby predstavili výsledky najnovších výskumov, klinických štúdií a aktuálny pokrok v oblasti technológií a diagnostiky sklerózy multiplex (MS).

Ak sa zástupcovia médií (vydavatelia, novinári, producenti a aktívni novinári a blogeri na voľnej nohe) rozhodnú zaregistrovať, získajú prístup ku kompletnému programu, vrátane seminárov, prezentácií s pozvanými hosťami a akciami v rámci konferencie. Online registráciu môžete vyplniť tu, v prípade, že potrebujete urýchlenú registráciu, pošlite svojou žiadosťou priamo tlačovým manažérom na e-mailové adresy [email protected] alebo [email protected]. Tieto kontaktné osoby vám tiež pomôžu zaistiť rozhovory s účastníkmi konferencie a odborníkmi, o ktoré máte záujem.

Celý program konferencie MSVirtual2020 nájdete tu. Hlavnými témami konferencie sú:

Špičkový výskum zameraný na zisťovanie príčin roztrúsenej sklerózy, od epigenetických a genetických faktorov až po imunologické a patofyziologické mechanizmy, ktoré umožnia objavovať nové lieky a možnosti liečby.

Pokrok v rádiológii a strojovom učení a ako nám tieto techniky môžu pomôcť lepšie porozumieť roztrúsenej skleróze.

Biologické markery aktivity ochorenia a odpovede na liečbu, čo je zásadne dôležité pre budúcnosť personalizovanej medicíny v liečbe sklerózy multiplex.

Výsledky nových klinických štúdií nových liekov a liečebných postupov, inovácie v oblasti symptomatickej a rehabilitačnej liečby a súčasný výskum roztrúsenej sklerózy a COVID-19.

Medzi hlavnými rečníkmi budú

Úvodné prezentácie: 11. septembra @ 9:00 východného času

Donna F. Edwards , bývalá členka Snemovne reprezentantov, ktorej bola v roku 2017 diagnostikovaná roztrúsená skleróza

bývalá členka Snemovne reprezentantov, ktorej bola v roku 2017 diagnostikovaná roztrúsená skleróza

Profesorka Helen Tremlett bude mať prednášku na tému "Rané príznaky SM"

bude mať prednášku na tému Záverečné prezentácie: 13. septembra @ 14:30 východného času

Záverečnú prezentáciu bude mať profesorka profesorka Frauke Zipp o "Novinkách v imunopatogenezi"

V rámci konferencie MSVirtual2020 bude k dispozícii tlačové centrum Newswise, kde budú k dispozícii rôzne materiály pre médiá, vrátane tlačových správ, videí, infografiky, životopisných informácií a fotografií vedúcich predstaviteľov a prednášajúcich a ďalšie mediálne materiály. Na Newswise prebehne tiež niekoľko tlačových konferencií určených len pre médiá, ktoré umožnia registrovaným novinárom získať prístup a mať možnosť klásť otázky vedúcim predstaviteľom a výskumným pracovníkom v rámci konferencie ACTRIMS-ECTRIMS. Odkaz na tlačové centrum MSVirtual2020 nájdete tu alebo na webovej stránke: https://www.newswise.com/home/actrims. Oficiálny hashtag konferencie je: # MSVirtual2020.

Tlačové udalosti na MSVirtual2020:



Otváracia tlačová konferencia s vedúcimi predstaviteľmi ACTRIMS a ECTRIMS, ktorej súčasťou budú aj odpovede na otázky (iba pre médiá)

Piatok, 11. septembra @ 8:00 východného času (ET)

Virtuálna prestávka na kávu s prezidentom organizácie ACTRIMS, ktorej súčasťou budú aj odpovede na otázky (iba pre médiá)

Nedeľa, 13. septembra @ 7:30 východného času (ET)



Príležitosť položiť prezidentovi otázky ohľadom prezentácií, výskumu, klinických technológií a pokroku v oblasti rehabilitačných techník a tiež otázky na novinky v liečbe sklerózy multiplex

Ešte neuverejnené novinky - iba pre médiá (na vyžiadanie)

Štvrtok dopoludnia, 24. septembra @ 9:00 východného času (ET)

Aktuálne novinky - tlačová konferencia - živá tlačová konferencia o aktuálnych novinkách a výskume COVID-19, ktorej súčasťou budú aj odpovede na otázky (iba pre médiá)

Piatok, 25. septembra @ 9:00 východného času (ET)

Ďalšia udalosť: Prezentácia noviniek (účasť povolená všetkým účastníkom, vrátane médií)

Sobota, 26. septembra od 9:00 do 10:30 východného času (ET)

Ďalšia udalosť Covid-19 a špeciálny seminár o roztrúsenej skleróze (účasť povolená všetkým účastníkom, vrátane médií)

Sobota, 26. septembra od 10:45 do 12:15 východného času (ET)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1244838/ACTRIMS_Logo.jpg

SOURCE Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis