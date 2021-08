90% das empresas ainda devem atingir metas que priorizam o digital e segurança cibernética é a mais importante conforme relatório da Tata Communications

- Relatório registra 10% de pioneiros digitais, 52% de migrantes digitais e 38% de aspirantes digitais

- 45% das empresas atribuem perda de produtividade durante a crise à conectividade

- 45% dos CXOs temem esgotamento dos funcionários sem as ferramentas e sistemas certos

- 41% das empresas confirmam a ameaça de perder participação de mercado se não mudarem para um modelo operacional que priorize o digital

MUMBAI, Índia, 17 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Tata Communications, uma facilitadora global de ecossistemas digitais, divulgou hoje o relatório "Liderar em um mundo que prioriza o digital; possibilitar o sucesso com a mentalidade, ecossistema e confiança certos", que descobriu que 90% das empresas ainda não atingiram suas metas que priorizam o digital, e 49% admitem que a segurança cibernética é a principal prioridade para seus negócios. O relatório também revela que 45% das empresas perderam produtividade durante a crise devido a problemas de conectividade, e 41% das empresas atribuem a mudança para modelos operacionais que priorizam o digital para manter a participação de mercado durante a pandemia. A pesquisa foi realizada entre líderes empresariais em 750 empresas em 11 países e os classifica em três categorias distintas de acordo com seu estágio de maturidade digital.

Pioneiros digitais: apenas 10% das empresas têm os modelos operacionais digitais, plataformas de conectividade e estratégias mais avançados que garantem operações seguras e confiáveis. 63% delas atribuem o crescimento do faturamento a sua estratégia que prioriza o digital.

Migrantes digitais: 52% das empresas têm digitalização limitada em seus negócios, mas ainda precisam melhorar em várias áreas de capacidade digital.

Aspirantes digitais: 38% das empresas estão em um estágio inicial de digitalização de seus negócios e não conseguiram crescer devido à falta de maturidade digital.

"Um modelo operacional que prioriza o digital é obrigatório para as empresas na nova ordem mundial. À medida que as economias se abrem, confiança e segurança são fundamentais para a competitividade e agilidade das empresas que buscam crescimento. A escala da digitalização será o novo barômetro do sucesso para as empresas, independentemente de seu tamanho ou setor", disse A.S Lakshminarayanan, diretor geral e CEO da Tata Communications.

O relatório "Liderar em um mundo que prioriza o digital" identifica claramente lacunas e abordagens para empresas em suas jornadas de transformação digital em três áreas:

Compromisso com um modelo operacional que prioriza o digital : 44% não tiveram sucesso na entrega de um modelo operacional que prioriza o digital para seu ecossistema. Para solucionar essa questão, os benefícios reais da transformação digital exigem que as empresas façam muito mais do que mudar alguns processos de negócios on-line. Elas precisam de um modelo operacional digital coerente que, com o passar do tempo, reimagine todos os canais, processos e ofertas de serviços centrais para maximizar a oportunidade digital.

44% não tiveram sucesso na entrega de um modelo operacional que prioriza o digital para seu ecossistema. Para solucionar essa questão, os benefícios reais da transformação digital exigem que as empresas façam muito mais do que mudar alguns processos de negócios on-line. Elas precisam de um modelo operacional digital coerente que, com o passar do tempo, reimagine todos os canais, processos e ofertas de serviços centrais para maximizar a oportunidade digital. Criar experiências de usuário de qualidade com um ecossistema hiperconectado : 91% das empresas admitem que não são capazes de oferecer experiências digitais de alta qualidade a seus clientes, funcionários e parceiros comerciais. Elas concordam que realizam apenas um mosaico de diferentes estratégias e processos digitais em toda a empresa. Para subir na cadeia de valor, é fundamental ter uma estratégia que priorize o digital com foco na agilidade, controle e segurança. As empresas devem se afastar dos processos atuais e adotar "estar hiperconectadas" e oferecer colaboração de alta qualidade, segura e livre de problemas a todas as partes interessadas do ecossistema.

91% das empresas admitem que não são capazes de oferecer experiências digitais de alta qualidade a seus clientes, funcionários e parceiros comerciais. Elas concordam que realizam apenas um mosaico de diferentes estratégias e processos digitais em toda a empresa. Para subir na cadeia de valor, é fundamental ter uma estratégia que priorize o digital com foco na agilidade, controle e segurança. As empresas devem se afastar dos processos atuais e adotar "estar hiperconectadas" e oferecer colaboração de alta qualidade, segura e livre de problemas a todas as partes interessadas do ecossistema. Segurança e confiança são fundamentais para um negócio que prioriza o digital: 49% das empresas afirmam que a segurança cibernética é o aspecto mais importante de sua estratégia digital para melhorar continuamente, e 34% das empresas se classificam como ruins em oferecer um modelo operacional ágil. Essa é uma pedra no caminho de sua capacidade de inovar e de se adaptar mais rapidamente do que a concorrência. À medida que as ameaças cibernéticas e as exigências regulatórias ganham o centro das atenções nas empresas do novo mundo, as empresas devem continuar a ganhar confiança, as empresas devem se manter vigilantes e investir proativamente para proteger todas as partes interessadas.

Como afirma o relatório "Liderar em um mundo que prioriza o digital", a atual mudança para modelos operacionais que priorizam o digital é um momento decisivo na evolução das empresas e está repensando o novo mundo. Uma estratégia que prioriza o digital proporciona experiências seguras, conectadas e digitais. Quanto mais cedo as empresas começarem a acelerar suas jornadas de transformação digital, subindo na curva da maturidade digital, maior será a probabilidade de se capacitarem para a nova era digital.

Saiba mais sobre a pesquisa e leia o relatório completo aqui .

