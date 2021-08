El 90 % de las empresas aún no han alcanzado los objetivos de prioridad digital y emerge la ciberseguridad, según el informe más crítico de Tata Communications

- El informe registra un 10 % de precursores digitales, 52 % de migrantes digitales y 38 % de aspirantes digitales

- El 45 % de las empresas atribuyen la pérdida de productividad durante la crisis a la conectividad

- El 45 % de los directores de Experiencia del Cliente (CXO) temen el agotamiento de los empleados ante la ausencia de herramientas y sistemas adecuados

- El 41 % de las empresas confirma la amenaza de perder su participación de mercado si no cambiaban a un modelo operativo de prioridad digital

MUMBAI, India, 17 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Tata Communications, un facilitador global de ecosistema digital, presenta hoy su informe "Leading in a Digital-First World; Enabling Success with the Right Mindset, Ecosystem and Trust", que señala que el 90 % de las empresas aún no ha alcanzado sus objetivos de prioridad digital, del cual el 49 % reconoce que la ciberseguridad es la principal prioridad para su negocio. También informa que el 45 % de las empresas perdió productividad durante la crisis debido a problemas de conectividad y que el 41 % atribuye la migración hacia modelos operativos de prioridad digital a la necesidad de mantener la participación de mercado durante el transcurso de la pandemia. La encuesta se llevó a cabo entre líderes empresariales de 750 empresas en 11 países, las cuales se clasificaron en tres categorías diferentes según su etapa de madurez digital.

Precursores digitales: solo el 10 % de las empresas tienen los modelos operativos digitales más avanzados, plataformas de conectividad y estrategias que garantizan operaciones seguras y confiables. El 63 % de ellos atribuye el crecimiento de los ingresos a su estrategia de prioridad digital.

Migrantes digitales: el 52 % de las empresas cuentan con una digitalización limitada en su negocio, pero aún necesitan mejorar en varias áreas de capacidad digital.

Aspirantes digitales: el 38 % de las empresas se encuentran en una etapa incipiente de digitalización de su negocio y no han podido crecer debido a su falta de madurez digital.

"Un modelo operativo de prioridad digital es imprescindible para las empresas en el nuevo orden mundial. A medida que las economías se abren, la confianza y la seguridad se vuelven fundamentales para la competitividad y la agilidad de las empresas que buscan crecer. La escala de digitalización será el nuevo barómetro de éxito para las empresas, independiente de su tamaño o industria", comentó A.S Lakshminarayanan, director general y director ejecutivo de Tata Communications.

El informe "Leading in a Digital-First World" identifica muy claramente las brechas y la dirección que deben tomar las empresas en sus procesos de transformación digital en tres áreas:

Comprometerse con un modelo operativo de prioridad digital: el 44 % no pudo ofrecer un modelo operativo de prioridad digital para su ecosistema. Para resolver esto, los beneficios reales de la transformación digital requieren que las organizaciones vayan más allá de cambiar algunos procesos comerciales en línea. Necesitan un modelo operativo digital coherente que reimagine con el tiempo cada canal central, proceso y oferta de servicio para maximizar la oportunidad digital.

el 44 % no pudo ofrecer un modelo operativo de prioridad digital para su ecosistema. Para resolver esto, los beneficios reales de la transformación digital requieren que las organizaciones vayan más allá de cambiar algunos procesos comerciales en línea. Necesitan un modelo operativo digital coherente que reimagine con el tiempo cada canal central, proceso y oferta de servicio para maximizar la oportunidad digital. Crear experiencias de usuario de calidad con un ecosistema hiperconectado: el 91 % de las empresas admiten que no les es posible ofrecer experiencias digitales de alta calidad a sus clientes, empleados y socios comerciales. Coinciden en tener apenas una mezcolanza de diferentes estrategias y procesos digitales en sus organizaciones. Para ascender en la cadena de valor, es fundamental contar con una estrategia de prioridad digital que se enfoque en la agilidad, el control y la seguridad. Las empresas deben alejarse de los procesos antiguos y adoptar el nuevo concepto de "estar hiperconectadas" para ofrecer una colaboración de alta calidad, segura y sin problemas para todas las partes interesadas en todo el ecosistema.

el 91 % de las empresas admiten que no les es posible ofrecer experiencias digitales de alta calidad a sus clientes, empleados y socios comerciales. Coinciden en tener apenas una mezcolanza de diferentes estrategias y procesos digitales en sus organizaciones. Para ascender en la cadena de valor, es fundamental contar con una estrategia de prioridad digital que se enfoque en la agilidad, el control y la seguridad. Las empresas deben alejarse de los procesos antiguos y adoptar el nuevo concepto de "estar hiperconectadas" para ofrecer una colaboración de alta calidad, segura y sin problemas para todas las partes interesadas en todo el ecosistema. Un aspecto central de un negocio digital es la seguridad y la confianza: el 49 % de las empresas afirma que la ciberseguridad es el aspecto más importante de su estrategia digital para mejorar continuamente, y el 34 % se califica mal en cuanto a su capacidad de ofrecer un modelo operativo ágil. Este es un obstáculo para su capacidad de innovar y adaptarse más rápido que su competencia. Conforme las ciberamenazas y las exigencias a nivel normativo cobran mayor protagonismo en el nuevo mundo en que las empresas deben seguir ganando confianza, los negocios deben mantenerse alerta e invertir de manera proactiva para proteger a todas las partes interesadas.

Como señala el informe "Leading in a Digital-First World", la actual migración hacia modelos operativos que priorizan lo digital es un momento determinante en la evolución de los negocios y en el replanteamiento del nuevo mundo. Una estrategia de prioridad digital posibilita experiencias seguras, conectadas y digitales. Cuanto antes comiencen las organizaciones a acelerar sus procesos de transformación digital hacia la curva de madurez digital, mayor probabilidad tendrán de empoderarse para la nueva era digital.

Obtenga más información sobre la investigación y lea el informe completo aquí.

Acerca de Tata Communications

Como parte del grupo Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un facilitador global de ecosistema digital que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas a nivel mundial con colaboración y soluciones conectadas, conectividad central y de última generación, soluciones de hospedaje y seguridad en la nube y servicios de medios. Entre sus clientes se incluyen 300 de las empresas de la lista Fortune 500 y conecta a las empresas con el 80 % de los gigantes mundiales de la nube. Su red IP de primer nivel, su red troncal de fibra submarina de propiedad absoluta y la red global de cables de consorcio transportan aproximadamente el 30 % de las rutas de internet del mundo. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com

FUENTE Tata Communications

SOURCE Tata Communications