Suudi Arabistan, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin hac yolculuklarını kolaylaştırmak için entegre bir dijital platform olan Nusuk'u hayata geçiriyor

RIYAD, 29 Eylül 2022 /PRNewswire/ -- Hac ve Umre Bakanlığı bugün, tüm hacı adayları ve ziyaretçilere Mekke ve Medine'ye seyahatleri için kullanımı kolay bir planlama kapısı sunan resmi Suudi entegre dijital platformu Nusuk'un (nusuk.sa) lansmanını duyurdu. Bu e-platform, dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan Krallığını ziyaret eden Müslümanların deneyimlerini geliştirmeyi ve Umre yapmak üzere gelen ziyaretçilerin varış işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Nusuk, Vizyon 2030 Hacı Deneyimi Programının bir girişimidir.

Nusuk, hacılar ve ziyaretçiler için bilgi ve geniş bir hizmet yelpazesi sunarak Umre Ritüellerini kolaylıkla ve rahatlıkla yerine getirmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, Suudi Vizyonu 2030'un arzu edilen hedeflerine ulaşmak için sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak ve ziyaretçilerin dini ve kültürel deneyimlerini zenginleştirecektir.

Nusuk, Suudi Turizm Otoritesi ile işbirliği ve ortaklık içinde, vize, izin, rezervasyon süreçleri ve prosedürlerinin kolaylaştırılması da dahil olmak üzere Visit Saudi ekosisteminde tam kapsamlı hizmetler sunmak üzere faaliyete geçmiştir. Nusuk ayrıca Mekke ve Medine'yi ziyaret eden Müslümanların deneyimlerini iyileştirmek ve zenginleştirmek için çeşitli paketler ve programlar sunmaktadır.

Daha sonraki aşamada, ek hizmetler arasında interaktif haritalar, bir teklif ve etkinlik takvimi, sağlık bilgileri ve hizmetleri ve çeşitli dillerde sağlanan tüm politika yönergeleri için dijital bir rehber yer alacaktır. Nusuk aynı zamanda özel sektör için de fırsatlar sunmakta ve hizmet sağlayıcıların hizmetlerini elektronik ortamda hacılara ve ziyaretçilere sunmalarını sağlamaktadır. Makam platformu, hizmetleri daha sonraki bir aşamada Nusuk'a aktarılana kadar Umre Seyahat Programı planlamasını desteklemeye devam edecektir.

Hac ve Umre Bakanı ve Hacı Deneyim Programı Komitesi Başkanı Dr. Tevfik Al-Rabiah, Nusuk'un hacılara sunulan hizmetlerin kalitesini en son teknolojiyi kullanarak arttırma çabalarının bir devamı olduğunu açıkladı. Ayrıca Nusuk, çeşitli devlet kurumlarıyla birlikte prosedürleri kolaylaştırmak ve hacılar ile ziyaretçilerin ruhani yolculuklarının tadını kolaylıkla ve rahatlıkla çıkarmalarını sağlamak için çalışacak.

Ekselansları Turizm Bakanı, Suudi Turizm Otoritesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb, Nusuk'un Hacı Deneyimi Programı çatısı altındaki önemine ve Otorite ile Hac ve Umre Bakanlığı arasındaki işbirliği ve entegrasyon çerçevesindeki rolüne değindi. Bu, Umre sürecini kolaylaştırarak ve tüm Müslümanlara en iyi hizmetleri sunarak Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu hedeflerine ulaşmada önemli bir adımdır.

NUSUK Hakkında

Suudi Arabistan'ın ilk resmi entegre dijital platformu olan Nusuk, tüm hacılara ve ziyaretçilere Mekke ve Medine'ye ve ötesine seyahatleri için kullanımı kolay bir planlama kapısı sunuyor. Nusuk ile dünyanın dört bir yanından gelen gezginler, e-Vize başvurusundan otel ve uçuş rezervasyonuna kadar tüm ziyaretlerini kolayca organize edebilirler. Daha sonraki aşamada Nusuk, önemli yerlere ziyaretleri planlamak, ulaşım bulmak, güzergahları ve interaktif haritaları düzenlemek için de kullanılabilecek.

