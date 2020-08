CINGAPURA, 19 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Algorand Foundation e a Algorand Inc. anunciaram hoje o lançamento de recursos de abrangentes contratos inteligentes que permitirão a criação de soluções DeFi e dApps que podem atingir bilhões de usuários, dezenas de milhões de transações diárias com taxas insignificantes, ao mesmo tempo em que aproveita os benefícios do nível 1 do protocolo Algorand. Ao contrário dos blockchains da primeira geração, desde o início, a plataforma da Algorand foi criada para capacitar aplicativos complexos que exigem velocidade, escala, finalidade e segurança, além de serem precisos e econômicos.

O principal elemento do lançamento de hoje é a inclusão da funcionalidade de contrato inteligente integrada ao nível 1, unindo recursos existentes, como transferências atômicas, contratos inteligentes sem monitoração de estado e ativos padrão da Algorand (ASA1s). Até agora, as restrições de escala, velocidade e altas taxas de transação vinham sendo barreiras à adesão ao blockchain. A atualização mais recente da Algorand elimina essas barreiras e permite que os desenvolvedores de DeFi e dApp criem soluções mais sofisticadas, escalem seus aplicativos e tornem realidade a promessa da economia sem fronteiras.

"O DeFi permite que o mundo tenha acesso a um número essencialmente ilimitado de produtos e serviços financeiros. É importante que a nova geração de dApps não seja barradas pelas deficiências dos blockchains da primeira geração", disse Silvio Micali, fundador da Algorand. "O protocolo da Algorand funciona como base sólida para alimentar aplicativos verdadeiramente sem conflitos, e a nossa abordagem aos contratos inteligentes faz com que sejam de alto desempenho e funcionalmente avançados o suficiente para concorrer com os serviços financeiros que temos hoje".

Os avanços mais recentes nos contratos inteligentes da Algorand liberam a última geração em aplicativos, à medida que o setor de blockchain amadurece para assumir os sistemas financeiros estabelecidos. O protocolo de consenso de pura prova de participação da Algorand foi criado para uso empresarial, com finalização garantida e tempos de transação líderes do setor. Ao agrupar esses recursos únicos aos custos das transações comuns (0,001 Algo) e à ampla capacidade de contratos inteligentes, a Algorand é agora a plataforma de escolha para os desenvolvedores que querem usar sua visão nos serviços convencionais.

"Observamos vários parceiros de tecnologia em potencial para realmente termos acesso ao potencial das finanças descentralizadas mas, no final das contas, escolhemos a Algorand para emitir nosso token inovador de participação nos lucros, devido à funcionalidade em uma plataforma econômica em escala", disse Kendrick Nguyen, cofundador e diretor executivo da Republic. "Desde o lançamento do ativo digital da Republic no blockchain da Algorand, ficamos impressionados com o desempenho, a escalabilidade e o valor estratégico que agregou ao ecossistema da Republic".

Os contratos inteligentes da Algorand fornecem soluções elegantes para alimentar a nova onda de aplicativos DeFi, de crédito e empréstimo até mercados e bolsas descentralizados. Em um ano a partir do lançamento da mainnet, quase 400 empresas passaram a fazer parte do ecossistema de rápido crescimento da Algorand, aproveitando a plataforma para criar inúmeros aplicativos, como: investimento (Republic), tokenização de ativos (Props), stablecoins (moedas estáveis: Tether, USDC, MELD Gold), CBDCs (Ilhas Marshall), jogos (World Chess), seguros (Attestiv) e contabilidade (Verady).

Sobre a Fundação Algorand

A Fundação Algorand é uma organização sem fins lucrativos com a visão de uma economia sem fronteiras construída com base na tecnologia de blockchain pública e descentralizada. A Fundação, em parceria com a Algorand Inc, criou o protocolo Algorand como a pedra angular para alcançar essa visão. A Fundação prevê inúmeros aplicativos possíveis na Algorand e tem como objetivo permitir que todos os desenvolvedores criem ferramentas de última geração, educando e promovendo uma comunidade inclusiva, que abrange governança de protocolo e eficiência econômica no desenvolvimento do ecossistema da Algorand. A Fundação tem o compromisso de facilitar essa inovação de maneira sustentável e ecologicamente correta, utilizando o algoritmo puro de consenso de prova de participação. Para obter mais informações, visite https://algorand.foundation/.

Sobre Algorand Inc.

A Algorand Inc. criou o primeiro protocolo mundial de blockchain de código aberto sem necessidade de permissão e prova de participação para a última geração de produtos financeiros. Esse blockchain, o protocolo Algorand, foi idealizado pelo criptógrafo vencedor do prêmio Turing Silvio Micali. Uma empresa de tecnologia dedicada a eliminar os conflitos das trocas financeiras, a Algorand Inc. está impulsionando a evolução de DeFi, permitindo a criação e a troca de valor, desenvolvendo novas ferramentas e serviços financeiros, trazendo ativos para a cadeia e fornecendo modelos de privacidade responsáveis. Para obter mais informações, visite https://www.algorand.com/.

CONTATO: Margaret Huang, [email protected], (415) 867-1626

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1229493/Algorand_Logo.jpg

FONTE Algorand Inc.

SOURCE Algorand Inc.