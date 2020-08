Upgrade van Algorand baant de weg voor geavanceerde toepassingen in DeFi-sector en traditionele sectoren

Een fundamentele verschuiving in slimme contracten ontgrendelt het potentieel van blockchain met een krachtig protocol dat speciaal is gemaakt voor een soepele uitwisseling

SINGAPORE, 19 augustus 2020 /PRNewswire/ -- Algorand Foundation en Algorand Inc. hebben vandaag de lancering aangekondigd van uitgebreide slimme contractmogelijkheden waarmee DeFi-oplossingen en dApps kunnen worden gecreëerd die kunnen worden opgeschaald naar miljarden gebruikers en tientallen miljoenen transacties per dag, met verwaarloosbare transactiekosten, terwijl u tegelijkertijd profiteert van de hoogwaardige voordelen van het Algorand-protocol. In tegenstelling tot blockchains van de eerste generatie is het Algorand-platform vanaf de basis ontworpen om complexe applicaties aan te drijven die snelheid, schaal, finaliteit en veiligheid vereisen, en tegelijkertijd kosteneffectief en nauwkeurig zijn.

Het belangrijkste element van de lancering van vandaag is de toevoeging van een toestandsafhankelijke slimme contractfunctionaliteit geïntegreerd in laag-1, waarbij bestaande mogelijkheden zoals Atomic Transfers, toestandsafhankelijke slimme contracten en Algorand Standard Assets (ASA1's) worden samengevoegd. Tot nu toe waren beperkingen op het gebied van schaal, transactiesnelheden en hoge transactiekosten een belemmering voor de reguliere acceptatie van blockchain. De nieuwste upgrade van Algorand neemt deze barrières weg en stelt DeFi- en dApp-ontwikkelaars in staat om geavanceerdere oplossingen te bouwen, hun applicaties te schalen en de belofte van een grenzeloze economie werkelijkheid te laten worden.

"DeFi geeft de wereld toegang tot een in wezen onbeperkt aantal financiële producten en diensten. Het is belangrijk dat de nieuwe generatie dApps niet wordt vertraagd door de tekortkomingen van de blockchains van de eerste generatie", zegt Silvio Micali, oprichter van Algorand. "Het protocol van Algorand dient als een solide basis om daadwerkelijk probleemloze toepassingen mogelijk te maken, en onze benadering van slimme contracten zorgt ervoor dat ze goed presteren en functioneel geavanceerd genoeg zijn om te wedijveren met de huidige financiële diensten."

De nieuwste ontwikkelingen in de slimme contracten van Algorand ontketenen de volgende generatie applicaties, nu de blockchain-industrie zich verder ontwikkelt en kan wedijveren met gevestigde financiële systemen. Het Pure Proof-of-Stake-consensusprotocol van Algorand is ontworpen voor gebruik op bedrijfsniveau met gegarandeerde finaliteit van transacties en toonaangevende transactietijden. Door een bundeling van deze unieke functies tegen verwaarloosbare transactiekosten (.001 Algo) en uitgebreide slimme contractmogelijkheden, is Algorand nu het platform bij uitstek voor ontwikkelaars die hun visie op grote schaal willen invoeren.

"We hebben gekeken naar verschillende potentiële technologiepartners om het potentieel van gedecentraliseerde financiering echt te ontsluiten, maar kozen uiteindelijk voor Algorand om ons innovatieve winstdelingstoken uit te geven vanwege de functionaliteit op een kosteneffectief platform op schaal", aldus Kendrick Nguyen, medeoprichter en CEO van Republic "Sinds de lancering van Republic's digitale asset op de Algorand-blockchain, zijn we onder de indruk van de prestaties, schaalbaarheid en strategische waarde die het aan het Republic-ecosysteem heeft gebracht."

De slimme contracten van Algorand bieden een elegante oplossing om een nieuwe reeks DeFi-toepassingen te ondersteunen - van krediet en leningen tot marktplaatsen en gedecentraliseerde beurzen. Binnen een jaar na de lancering van het mainnet hebben bijna 400 bedrijven zich aangesloten bij het snelgroeiende Algorand-ecosysteem, waarbij ze het platform benutten om een breed scala aan applicaties te bouwen, zoals: investeren (Republiek), asset tokenization (Props), stablecoins (Tether, USDC, MELD Gold), CBDC's (Marshall Islands), gaming (World Chess), verzekeringen (Attestiv) en boekhouding (Verady).

De Algorand Foundation is een non-profitorganisatie met een visie die bestaat uit een grenzeloze economie die is gebouwd op openbare, gedecentraliseerde blockchain-technologie. De Foundation heeft, in samenwerking met Algorand Inc, het Algorand-protocol opgezet als belangrijkste element voor het bereiken van deze visie. De Foundation voorziet een breed scala aan toepassingen die mogelijk worden gemaakt op Algorand en is erop gericht alle ontwikkelaars in staat te stellen de volgende generatie tools te bouwen, en een inclusieve gemeenschap te trainen en ondersteunen met protocolbeheer en economische efficiëntie bij de ontwikkeling van het Algorand-ecosysteem. De Foundation zet zich in om deze innovatie op een duurzame en milieuvriendelijke manier te faciliteren door gebruik te maken van het pure proof-of-stake consensus-algoritme. Ga voor meer informatie naar https://algorand.foundation/

Algorand Inc. creeerde 's werelds eerste open-source, toestemmingsloze, pure proof-of-stake blockchain-protocol voor de volgende generatie financiële producten. Deze blockchain, het Algorand-protocol, is ontworpen door cryptograaf Silvio Micali, die ook de Turing Award won. Algorand Inc., een technologiebedrijf dat zich toelegt op het wegnemen van wrijving bij financiële uitwisseling, stimuleert de DeFi-evolutie door het creëren en uitwisselen van waarde mogelijk te maken, nieuwe financiële tools en diensten te bouwen, activa in de keten te brengen en verantwoorde privacymodellen aan te bieden. Ga voor meer informatie naar https://www.algorand.com/.

