Actualización de Algorand allana el camino para aplicaciones sofisticadas en finanzas descentralizadas y sectores tradicionales

SINGAPUR, 19 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- La Fundación Algorand y Algorand Inc. anunciaron hoy el lanzamiento de capacidades integrales de contrato inteligente que posibilitarán la creación de soluciones de finanzas descentralizadas (DeFi) y aplicaciones descentralizadas (dApps) que se pueden extender a miles de millones de usuarios y decenas de millones de transacciones diarias, con cargos por transacción insignificantes, mientras aprovechan los beneficios de nivel-1 del protocolo de Algorand. A diferencia de las cadenas de bloques de primera generación, la plataforma de Algorand se diseñó desde cero para activar aplicaciones complejas que requieren velocidad, escala, finalidad y seguridad, a la vez que son económicas y precisas.

El elemento clave del lanzamiento de hoy es la adición de una funcionalidad de contrato inteligente con control del estado de las interacciones integrada al nivel-1, que se une a capacidades existentes como Transferencias Atómicas, contratos inteligentes sin control del estado de las interacciones y Activos Estándar de Algorand (ASA1s). Hasta ahora, las restricciones en torno a la escala, las velocidades de transacción y los altos cargos por transacción han sido barreras a la adopción general de la cadena de bloques. La más reciente actualización de Algorand elimina estas barreras y permite a los desarrolladores de DeFi y dApp crear soluciones más sofisticadas, extender la escala de sus aplicaciones y hacer de la promesa de una economía sin fronteras una realidad.

"Las DeFi dan al mundo acceso a un número esencialmente ilimitado de productos y servicios financieros. Es importante para la nueva generación de dApps no verse detenida por los defectos de las cadenas de bloques de la primera generación", dijo Silvio Micali, fundador de Algorand. "El protocolo de Algorand es una base sólida para activar aplicaciones realmente sin dificultades, y nuestro enfoque a los contratos inteligentes les da un elevado rendimiento y una funcionalidad avanzada suficientes para rivalizar con los servicios financieros existentes hoy".

Los adelantos más recientes en los contratos inteligentes de Algorand liberan la próxima generación de aplicaciones mientras la industria de la cadena de bloques madura para competir con sistemas financieros establecidos. El protocolo de consenso de la Prueba de Participación Pura de Algorand se diseñó para su uso en empresas con finalidad de transacción garantizada y tiempos de transacción a la vanguardia del sector. Combinando estas características únicas con costos de transacción triviales (,001 Algo) y una capacidad integral de contratos inteligentes, Algorand es ahora la plataforma preferida por los desarrolladores que desean llevar su visión a la corriente principal.

"Estudiamos a varios posibles socios de tecnología para liberar realmente el potencial de las finanzas descentralizadas, pero al final escogimos a Algorand para emitir nuestro innovador token de participación en beneficios debido a la funcionalidad en una plataforma económica a escala", dice Kendrick Nguyen, cofundador y director ejecutivo de Republic. "Desde el lanzamiento del activo digital de Republic en la cadena de bloques de Algorand, nos ha impresionado el rendimiento, la escalabilidad y el valor estratégico que trajo al ecosistema de Republic".

Los contratos inteligentes de Algorand proporcionan una solución elegante para activar una nueva ola de aplicaciones DeFi, desde crédito y préstamos hasta mercados e intercambios descentralizados. En el año que siguió al lanzamiento de la red principal, cerca de 400 empresas se han unido al ecosistema de Algorand, que crece rápidamente, utilizando la plataforma para crear una gran variedad de aplicaciones, como: inversión (Republic), tokenización de activos (Props), criptomonedas estables (Tether, USDC, MELD Gold), monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDC) (Marshall Islands), juegos (World Chess), seguros (Attestiv) y contabilidad (Verady).

Acerca de la Fundación Algorand

La Fundación Algorand es una organización sin fines de lucro que tiene como visión una economía sin fronteras basada en tecnología pública y descentralizada de cadena de bloques. La Fundación, en asociación con Algorand Inc., ha desarrollado el protocolo de Algorand como la piedra angular para lograr esta visión. La Fundación contempla una gran variedad de aplicaciones posibilitadas por Algorand y está concentrada en permitir a todos los desarrolladores construir las herramientas de la próxima generación, educando y fomentando una comunidad inclusiva que abarque gobernanza de protocolo y eficiencia económica en el desarrollo del ecosistema de Algorand. La Fundación tiene el compromiso de facilitar esta innovación de una forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente utilizando el algoritmo de consenso de la prueba de participación pura. Para más información, visite https://algorand.foundation/

Acerca de Algorand Inc.

Algorand Inc. desarrolló el primer protocolo de cadena de bloques de código abierto sin permiso de prueba de participación pura del mundo para la próxima generación de productos financieros. Esta cadena de bloques, el protocolo Algorand, es una creación del criptógrafo Silvio Micali, ganador del premio Turing. Algorand Inc., una empresa de tecnología dedicada a eliminar las dificultades en el intercambio financiero, está impulsando la evolución de las finanzas descentralizadas (DeFi) permitiendo la creación y el intercambio de valor, construyendo nuevas herramientas y servicios financieros, llevando activos a la cadena y proporcionando modelos de privacidad responsables. Para más información, visite https://www.algorand.com/.

