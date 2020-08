La mise à niveau d'Algorand ouvre la voie à des applications sophistiquées dans la DeFi et les secteurs traditionnels

Un changement fondamental dans les contrats intelligents déverrouille le potentiel de la blockchain avec un protocole puissant conçu à dessein pour un échange homogène

SINGAPOUR, 19 août 2020 /PRNewswire/ -- La Fondation Algorand et Algorand Inc. ont annoncé aujourd'hui le lancement de capacités de contrats intelligents complètes qui permettront de créer des solutions de DeFi et de dApps pouvant s'adapter à des milliards d'utilisateurs, des dizaines de millions de transactions quotidiennes, avec des frais de transaction négligeables, tout en profitant des avantages de la couche 1 du protocole Algorand. Contrairement aux blockchains de première génération, la plateforme Algorand a été conçue dès le départ pour alimenter des applications complexes qui exigent vitesse, grande échelle, finalité et sécurité, tout en étant rentable et précise.

L'élément clé du lancement d'aujourd'hui est l'ajout d'une fonctionnalité de contrats intelligents avec état intégrée à la couche 1, qui vient s'ajouter aux capacités existantes telles que les transferts atomiques, les contrats intelligents sans état et les actifs standard Algorand (ASA1). Jusqu'à présent, les restrictions d'échelle, les vitesses de transaction et les frais de transaction élevés ont constitué des obstacles à l'adoption de la blockchain. La dernière mise à niveau d'Algorand supprime ces obstacles et permet aux développeurs de la DeFi et de dApps de développer des solutions plus sophistiquées, de faire évoluer leurs applications et de concrétiser la promesse d'une économie sans frontières.

« La DeFi donne au monde entier l'accès à un nombre essentiellement illimité de produits et services financiers. Il est important que la nouvelle génération de dApps ne soit pas retardée par les défauts des blockchains de première génération », a déclaré Silvio Micali, fondateur d'Algorand. « Le protocole d'Algorand sert de base solide pour alimenter des applications vraiment homogènes, et notre approche des contrats intelligents les rend très performants et suffisamment avancés sur le plan fonctionnel pour rivaliser avec les services financiers actuels. »

Les dernières avancées des contrats intelligents d'Algorand lancent la prochaine génération d'applications alors que le secteur de la blockchain arrive à maturité pour prendre en charge les systèmes financiers établis. Le protocole de consensus Preuve d'enjeu pure d'Algorand a été conçu pour une utilisation au niveau de l'entreprise, avec une finalité de transaction garantie et des délais de transaction à la pointe du secteur. En combinant ces caractéristiques uniques avec des coûts de transaction insignifiants (0,001 Algo) et une capacité de contrats intelligents complète, Algorand est maintenant la plateforme de choix pour les développeurs qui souhaitent faire passer leur vision dans le grand public.

« Nous avons examiné plusieurs partenaires technologiques potentiels pour véritablement débloquer le potentiel de la finance décentralisée, mais nous avons finalement choisi Algorand pour émettre notre jeton d'intéressement novateur en raison de la fonctionnalité d'une plateforme rentable à grande échelle », a expliqué Kendrick Nguyen, cofondateur et PDG de Republic. « Depuis le lancement de l'actif numérique de Republic sur la blockchain d'Algorand, nous avons été impressionnés par les performances, l'extensibilité et la valeur stratégique qu'il a apporté à l'écosystème de Republic. »

Les contrats intelligents d'Algorand fournissent une solution élégante pour alimenter une nouvelle vague d'applications de DeFi, du crédit et des prêts aux marchés et aux échanges décentralisés. En un an, depuis le lancement du mainnet, près de 400 entreprises ont rejoint l'écosystème en pleine croissance Algorand, et ont tiré parti de la plateforme pour créer une large gamme d'applications, telles que : l'investissement (Republic), la gestion d'actifs (Props), les cryptomonnaies stables (Tether, USDC, MELD Gold), les devises numériques des banques centrales (îles Marshall), les jeux (World Chess), l'assurance (Attestiv) et la comptabilité (Verady).

La Fondation Algorand est une organisation à but non lucratif avec une vision d'une économie sans frontières bâtie sur la technologie de la blockchain publique et décentralisée. La Fondation, en partenariat avec Algorand Inc, a élaboré le protocole Algorand, comme la pierre angulaire de la réalisation de cette vision. La Fondation envisage un large éventail d'applications rendues possibles sur Algorand et s'attache à permettre à tous les développeurs de développer des outils de nouvelle génération, en éduquant et en favorisant une communauté inclusive englobant la gouvernance des protocoles et l'efficacité économique dans le développement de l'écosystème d'Algorand. La Fondation s'est engagée à faciliter cette innovation de manière durable et écologique en utilisant l'algorithme de consensus Preuve d'enjeu pure. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://algorand.foundation/

Algorand Inc. a mis au point le premier protocole de blockchain à source ouverte, sans autorisation et avec preuve d'enjeu pure, pour la prochaine génération de produits financiers. Cette blockchain, le protocole Algorand, est l'idée originale du cryptographe Silvio Micali, lauréat du prix Turing. Algorand Inc. est une entreprise technologique qui se consacre à la suppression des frictions dans les échanges financiers. Elle alimente l'évolution de la DeFi en permettant la création et l'échange de valeur, en créant de nouveaux outils et services financiers, en apportant des actifs sur la chaîne et en fournissant des modèles responsables de protection de la vie privée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.algorand.com/.

