A CGTN lança canção oficial do "Media Challengers"

Quatro vloggers e influenciadores com enorme base de seguidores em todo o mundo também se juntaram à equipe da CGTN para cantar a canção: Shaun Gibson do Reino Unido, Anzelika Smirnova, da Letônia, Ju Ju, da província de Sichuan, no sudoeste da China, e Malik Naibi, de Pequim.

Representando a busca dos jovens por seus sonhos, a melodia leve e animada incentiva os criadores de conteúdo de todo o mundo a se juntarem à equipe internacional e diversificada da CGTN.

As inscrições para a campanha de talentos The Media Challengers serão encerradas no final de junho de 2021 e, em seguida, serão divulgados o grupo de mentores e os participantes selecionados. Antes do final da campanha em setembro de 2021, a CGTN apresentará o processo de seleção em vídeos e reality shows on-line realizados à distância e presencialmente.

Os finalistas farão parte do banco global de talentos da CGTN e receberão treinamento profissional. Os talentos de melhor desempenho receberão convites para trabalhar como funcionários em período integral ou meio-período na sede da CGTN em Pequim ou em seus escritórios internacionais em Washington D.C., Londres e Nairobi, e também serão convidados a participar dos programas especiais da CGTN entre 2021 e 2022.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-07/CGTN-launches-Media-Challengers-theme-song--10TDv9m5nlS/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=dCPavz2iLX4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1528224/CGTN_anchors.jpg

FONTE CGTN

