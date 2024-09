De nouvelles dimensions pour la croissance des actifs des détenteurs de CET

HONG KONG, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- CoinEx, l'un des principaux échanges mondiaux de cryptomonnaies, a lancé un nouveau service de staking afin de permettre aux utilisateurs de générer des récompenses sur la chaîne en déposant simplement des crypto-actifs.

Le Staking CoinEx permet aux utilisateurs de stacker (« empiler ») leurs actifs, contribuant ainsi à sécuriser les réseaux blockchain tout en obtenant des récompenses à long terme. Cette méthode propose une meilleure alternative aux investissements traditionnels en offrant des possibilités de croissance des actifs tout en renforçant la sécurité des réseaux.

Le Stacking CoinEx a été conçu dans un souci de facilité d'utilisation. L'interface simple de la plateforme permet même aux utilisateurs novices de participer et de gagner des récompenses sans difficulté. Le Stacking CoinEx prend en charge le CET (token CoinEx) et offre des périodes de staking flexibles pour les options à court et à long terme. Cette flexibilité permet aux utilisateurs d'aligner leurs investissements sur leurs objectifs financiers et de maximiser les rendements.

CET : le cœur de l'écosystème CoinEx

Lancé en 2018, le CET a d'abord été émis sur le réseau Ethereum, mais a ensuite migré vers la chaîne intelligente CoinEx, où il sert désormais de gaz pour les transactions. Les détenteurs de CET bénéficient de nombreux avantages, notamment de tarifs réduits sur la plateforme, de surclassements VIP, l'accès aux responsables VIP et la priorité sur les billets.

Les détenteurs de CET peuvent également prendre part à diverses promotions sur la plateforme, à des distributions de jetons et à des activités de minage. En outre, CoinEx affecte 20 % de ses frais de transaction quotidiens au rachat et à la combustion du CET à la fin de chaque mois. L'offre en circulation est ainsi réduite, ce qui accroît sa valeur et sa rareté.

CoinEx étend l'application du CET en améliorant son utilité et en l'intégrant dans plusieurs domaines. Les principales améliorations sont les suivantes :

Élargissement des scénarios d'application : le CET sera utile pour un plus grand nombre de produits de la chaîne et hors chaîne. Amélioration des droits des titulaires : les détenteurs de CET obtiendront des droits de vote de gouvernance sur la plateforme. Une intégration plus poussée : le CET sera essentiel pour débloquer plus d'avantages dans l'ensemble de la plateforme.

À propos de CoinEx

Établi en 2017, CoinEx est un échange mondial de cryptomonnaies qui s'engage à faciliter les échanges. La plateforme offre une gamme de services, notamment des opérations au comptant et sur marge, des contrats à terme, des échanges, la fonction Automated Market Maker (AMM, faiseur de marché automatisé) et des services de gestion financière à plus de 10 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. Depuis sa création, CoinEx a toujours adhéré au principe du service « Priorité à l'utilisateur ». Avec l'intention sincère de créer un environnement équitable, respectueux et sécurisé pour les échanges de cryptomonnaies, CoinEx permet à des personnes possédant différents niveaux d'expérience d'accéder aisément au monde des cryptomonnaies en proposant des produits faciles à utiliser.