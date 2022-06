A Cuisine Solutions, líder global e pioneira em Alimentos Premium Sous Vide, anuncia aumento de investimentos de 250 milhões de dólares da Bain Capital

O investimento irá acelerar o crescimento e a expansão global da empresa e impulsionar ainda mais a inovação culinária

STERLING, Vancouver e BOSTON, Massachusetts, 6 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Cuisine Solutions Inc., líder global e pioneira em alimentos premium Sous vide (à vácuo), anunciou hoje que receberá um investimento de 250 milhões de dólares da Bain Capital para acelerar o seu crescimento e expansão global. Essa participação minoritária firmará ainda mais a autoridade da Cuisine Solutions na categoria Sous vide, fornecerá recursos adicionais para a inovação acelerada de produtos e expandirá seus negócios nacionais e internacionais, bem como a presença global da produção da empresa além dos Estados Unidos, França e Tailândia.

A Cuisine Solutions continuará a operar sob a liderança da equipe de gestão existente, liderada pelo CEO Felipe Hasselmann e o presidente Stanislas Vilgrain, que continuam sendo os notórios proprietários do negócio, além da família Vilgrain manter uma participação controladora.

Com sede em Sterling, Virgínia, a Cuisine Solutions é a maior empresa de Sous vide do mundo e uma parceira líder em inovação culinária, com unidades na América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia. Reconhecida pelos principais chefes culinários e cozinhas de todo o mundo, a empresa é líder em produção e no método da inovadora técnica de culinária lenta da qual foi pioneira, e a qual aperfeiçoou e popularizou. A Cuisine Solutions oferece produtos alimentícios Sous vide preparados para serviços alimentares de bordo, militares e de varejo em todo o mundo, incluindo a Amtrak, Costco, Dunkin', Hilton Hotels & Resorts, Panera e Starbucks, entre muitos outros líderes do setor.

"Nosso futuro, ainda que já fosse brilhante antes desta parceria estratégica, agora está ainda mais empolgante à medida que vemos um condutor real para impulsionar o crescimento e a expansão por meio da inovação contínua de várias categorias de produtos", disse Hasselmann. "Estamos orgulhosos de sermos líderes na arte e ciência do Sous vide, que é a resposta para muitos dos desafios que nossos clientes enfrentam dentro e fora da cozinha. Esse investimento nos permitirá ampliar rapidamente nossa infraestrutura de fabricação mundial, parcerias de negócios e fortalecer a nossa cadeia de suprimentos, criando assim uma escala adicional para atender às crescentes necessidades dos parceiros globais que dependem de nossos produtos todos os dias em dezenas de milhares de locais."

"Minha visão ao fundar a Cuisine Solutions era ser o melhor inovador e produtor de alimentos em nosso setor, desenvolver parcerias de melhor qualidade e a nossa reputação falar por si mesma por meio de nossa qualidade, escala e inovação", disse Vilgrain. "Ter uma empresa de investimento de classe mundial do calibre da Bain Capital dá apoio para a nossa visão, demonstra o sucesso de nossa missão original e o futuro empolgante de nosso setor. Estou extremamente orgulhoso de nossas realizações desde o nosso começo humilde em 1990 até hoje e esperançoso em construir juntamente com a Bain Capital, uma empresa de alimentos líder e inovadora do futuro."

"Stanislas, Felipe e a equipe de gestão fizeram um trabalho excepcional posicionando a Cuisine Solutions como uma líder evidente no mercado de rápido crescimento de Sous vide, reconhecida por muitos dos principais chefes do mundo. A gama única de inovações culinárias da empresa oferece a mais elevada qualidade e consistência, maior segurança alimentar, e custos mais baixos, o que é uma vitória para seus clientes no ambiente macroeconômico atual", disse Cristian Jitianu, diretor geral da Bain Capital. "Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Cuisine Solutions e a apoiar os planos de crescimento da equipe de gestão, ao mesmo tempo em que aprimoramos ainda mais a proposta de valor como parceira de inovação culinária preferencial para restaurantes de primeira linha, marcas de varejo, de viagens e hotelaria", acrescentou Jeffrey Chung, diretor da Bain Capital.

A Bain Capital tem um longo histórico de parceria com empresas nos setores de consumo, varejo e restaurantes para acelerar o crescimento. Os investimentos da empresa relacionados com restaurantes, serviços alimentares e supermercados abrangem Advantage Solutions (NASDAQ: ADV), Bloomin' Brands (NASDAQ: BLMN), Brakes Group Food Distribution, Burger King (NYSE: QSR), Dessert Holdings, Dunkin' Brands Inc., Domino's Pizza (NYSE: DPZ), Gail's Bakery, Retail Zoo, Skylark Restaurants e Valeo Foods.

A conclusão da transação está estimada para o segundo trimestre de 2022 e está sujeita às condições habituais de fechamento.

A Moelis & Company LLC atuou como consultora financeira exclusiva e agente de colocação exclusiva e a McDermott Will & Emery atuou como consultora jurídica da Cuisine Solutions na transação. A BofA Securities atuou como consultora financeira e a Kirkland e Ellis atuaram como consultor jurídico da Bain Capital.

Sobre a Cuisine Solutions

Liderada por uma equipe internacional de chefes premiados, a Cuisine Solutions é a fabricante líder mundial de produtos Sous vide, a técnica inovadora e precisa de cozinhamento lento, da qual a Empresa foi pioneira, e que foi aperfeiçoada e popularizada décadas atrás. Reconhecida por sua inovação, a empresa lançou produtos Sous vide em um amplo espectro de categorias, incluindo proteínas, molhos, grãos e produtos à base de plantas, e suas porções de ovos são extremamente populares. Seus itens pasteurizados Sous vide oferecem 18 meses de vida útil congelada, seis dias quando descongelados, e ficam prontas no forno em poucos minutos. Dessa forma, tanto cozinheiros(as) de serviços alimentares quanto em seus lares podem economizar tempo, simplificar a complexidade de todos os desafios da cadeia de suprimentos e é uma solução perfeita para reduzir significativamente os custos de resíduos e mão-de-obra. Com sede em Sterling, Virgínia, a Cuisine Solutions atende a mais de 22.000 restaurantes e 6.000 varejistas, bem como grandes companhias aéreas e hotéis. Para mais informações, acesse www.cuisinesolutions.com.

Sobre a Sous Vide

Sous vide – expressão em francês que significa "à vácuo" – é uma técnica inovadora de cozinha em que os alimentos são selados e aquecidos em água e cozidos até a perfeição. Em 1971, o dr. Bruno Goussault (que mais tarde se tornaria diretor científico da Cuisine Solutions) desenvolveu o Sous vide como uma forma de melhorar a textura e o sabor, ao mesmo tempo em que mantém a integridade natural dos alimentos cozidos. O dr. Goussault descobriu que a técnica Sous vide – na qual os alimentos são lentamente cozidos em temperaturas ligeiramente mais baixas do que as habituais em embalagens seladas a vácuo especialmente projetadas para esse fim – resultou em uma melhora notável do sabor e o encolhimento dos alimentos em comparação com os métodos de cozimento convencionais foi menor. O patrimônio de Sous vide da Cuisine Solutions, e sua inovação contínua em ciência, permitiu à empresa entregar consistentemente produtos com qualidade de restaurante que são confiáveis e os favoritos de chefes de primeira linha e de gourmets astutos de todo o mundo.

Sobre a Bain Capital

A Bain Capital, LP é uma das principais empresas privadas de investimento alternativo de múltiplos ativos mundiais que cria impacto duradouro para nossos investidores, equipes, negócios e comunidades em que vivemos. Desde nossa fundação em 1984, aplicamos nossa visão e experiência para expandir organicamente para várias classes de ativos, incluindo capital privado, crédito, capital público, capital de risco, patrimônio imobiliário e outras áreas estratégicas de foco. A empresa conta com escritórios em quatro continentes, mais de 1.300 funcionários e aproximadamente 160 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Para saber mais, acesse www.baincapital.com.

