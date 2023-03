A e& relata um crescimento recorde de 7,4% de lucro líquido consolidado de AED 10,0 bilhões no ano fiscal de 2022

O EBITDA consolidado aumentou 3,7% em relação ao ano anterior à taxa de câmbio constante, para AED 26,2 bilhões, direcionando a uma margem EBITDA de 50%, destacando a forte lucratividade das operações da e&.

Relatando um forte crescimento na base de assinantes nos Emirados Árabes Unidos, a etisalat by e& registrou 13,8 milhões de assinantes, um aumento de 8,8% em relação ao ano passado, e os assinantes agregados do Grupo atingiram 163 milhões, um aumento de 2,5% em relação a 2021.

Sublinhando o compromisso do Grupo com a criação de valor para seus acionistas, o Conselho de Administração da e& propõe um dividendo de AED 0,40 por ação para o segundo semestre (Julho a Dezembro) de 2022, representando um dividendo total de AED 0,80 por ação para o ano fiscal de 2022.

2022 2021 Mudança percentual Receita AED 52,4 bilhões AED 53,3 bilhões -1,7% * Lucro Líquido AED 10,0 bilhões AED 9,3 bilhões +7,4 % EBITDA AED 26,2 bilhões AED 26,7 bilhões -1,9% * Lucro por ação AED 1,15 AED 1,07 +7,4 % Assinantes Agregados do Grupo 163 m 159m +2,5 %

(*) Com taxas de câmbio constantes, a receita aumentou mais de 4,7% e o EBITDA aumentou mais de 3,7 % por cento em relação ao ano anterior

Hatem Dowidar, CEO do grupo e&, disse: "2022 tem sido um ano decisivo para a e& à medida que fortalecemos nossa transformação em um grupo global de tecnologia e investimento comprometido em capacitar as sociedades digitalmente. Apesar de vários desafios globais, nossas operações domésticas e internacionais alcançaram resultados impressionantes, reforçando nossa posição de liderança em mercados altamente competitivos que estão em evolução.

"Nossos fortes fundamentos, equipe experiente e apaixonada, e foco no desenvolvimento de soluções, produtos e serviços inovadores, nos posicionaram como um dos principais fornecedores nas comunidades que atendemos, pois as capacitamos a liberar o verdadeiro potencial da era digital. Nossa mentalidade de crescimento nos permite atingir nossas metas enquanto criamos valor adicional e de longo prazo para nossos clientes e acionistas.

"A estratégia e a visão progressiva da e& nos permitem explorar oportunidades futuras enquanto promovemos fortes parcerias estratégicas com players globais de tecnologia. Fusões e aquisições prudentes aceleraram ainda mais nosso crescimento e diversificação, criando novos fluxos de receita e nos posicionando como um grupo líder global em tecnologia. Somos gratos a nossos clientes e acionistas por seu apoio contínuo à medida que continuamos a ser pioneiros em tecnologias de amplo espectro, construindo parcerias impactantes e contribuindo para moldar a era digital do futuro.

"O reconhecimento do Grupo como o portfólio mais valioso de marcas de telecomunicações na região MEA e a etisalat pela manutenção da posição da e& como a marca de telecomunicações mais forte em todas as categorias da região e uma das três principais marcas de telecomunicações do mundo, destacam a sucesso de nossa evolução estratégica e nosso compromisso em construir uma das redes mais rápidas do mundo."

Sobre a e&;

A e& é um dos principais grupos de tecnologia e investimento do mundo. Com receita líquida consolidada de AED 52,4 bilhões e lucro líquido consolidado de AED 10,0 bilhões para 2022, suas altas classificações de crédito refletem o forte balanço da empresa e o desempenho comprovado de longo prazo.

Fundado em Abu Dhabi há mais de quatro décadas como a primeira empresa de telecomunicações dos Emirados Árabes Unidos, o Grupo agora opera em 16 países no Oriente Médio, Ásia e África.

A e& fornece soluções digitais inovadoras, conectividade inteligente e tecnologias de última geração para uma variedade de segmentos de clientes por meio de seus pilares de negócios: etisalat by e&, e& international, e& life, e& enterprise e a e& capital.

Para saber mais sobre a e&, acesse: https://eand.com/

