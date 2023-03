e& annonce une croissance record de 7,4 % de son bénéfice net consolidé à 10,0 milliards AED pour l'exercice 2022

L'EBITDA consolidé a progressé de 3,7 % en glissement annuel à un taux de change constant, pour atteindre 26,2 milliards AED, soit une marge d'EBITDA de 50 %, ce qui souligne la forte rentabilité des activités d'e&.

Faisant état d'une forte croissance du nombre d'abonnés aux Émirats arabes unis, etisalat by e& a enregistré 13,8 millions d'abonnés, soit une augmentation de 8,8 % par rapport à l'année dernière, et le nombre total d'abonnés du groupe a atteint 163 millions, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à 2021.

Soulignant l'engagement du Groupe à créer de la valeur pour ses actionnaires, le Conseil d'administration d'e& propose un dividende de 0,40 AED par action pour le second semestre (juillet à décembre) de 2022, soit un dividende total de 0,80 AED par action pour l'exercice 2022.

Faits marquants financiers pour l'exercice 2022



2022 2021 Variation en pourcentage Chiffre d'affaires 52,4 milliards AED 53,3 milliards AED -1,7 % * Bénéfice net 10,0 milliards AED 9,3 milliards AED +7,4 % EBITDA 26,2 milliards AED 26,7 milliards AED -1,9 % * Bénéfice par action 1,15 AED 1,07 AED +7,4 % Nombre total des abonnés du Groupe 163 millions 159 millions +2,5 %

(*) À taux de change constants, le chiffre d'affaires a augmenté de + 4,7 % et l'EBITDA de + 3,7 % en glissement annuel

Engagement en faveur de l'innovation et de la création de valeur

Hatem Dowidar, directeur général du groupe e&, a déclaré : « 2022 a été une année déterminante pour e&, car nous avons poursuivi notre transformation pour devenir un groupe mondial de technologie et d'investissement engagé en faveur de l'autonomisation numérique des sociétés. Malgré les divers défis auxquels le monde est confronté, nos opérations nationales et internationales ont enregistré des résultats impressionnants, renforçant notre position de leader sur des marchés très compétitifs et en pleine évolution.

« Nos fondamentaux solides, notre équipe compétente et passionnée et la priorité que nous accordons au développement de solutions, de produits et de services innovants nous ont permis de nous positionner comme l'un des principaux fournisseurs au sein des communautés que nous servons, car nous leur donnons les moyens de libérer le véritable potentiel de l'ère numérique. Grâce à notre esprit axé sur la croissance, nous sommes en mesure d'atteindre nos objectifs tout en créant de la valeur supplémentaire et à long terme pour nos clients et nos actionnaires.

« La stratégie et la vision progressiste d'e& nous permettent d'explorer les opportunités futures tout en développant des partenariats stratégiques solides avec des acteurs mondiaux du secteur de la technologie. Des fusions et acquisitions prudentes nous ont permis d'accélérer encore notre croissance et notre diversification, créant de nouvelles sources de revenus et nous positionnant comme un groupe technologique mondial de premier plan. Nous sommes reconnaissants envers nos clients et nos actionnaires pour leur soutien constant, alors que nous continuons à mettre au point des technologies à large spectre, à nouer des partenariats fructueux et à contribuer à façonner l'ère numérique de l'avenir.

« La reconnaissance du groupe en tant que portefeuille de marques de télécommunications le plus prestigieux de la région Moyen-Orient et Afrique, et la conservation par etisalat by e& de sa position de marque de télécommunications la plus forte pour toutes les catégories dans la région et l'une des trois premières marques de télécommunications au monde, soulignent le succès de notre évolution stratégique et notre engagement à construire l'un des réseaux les plus rapides au monde. »

À propos d'e&

e& est l'un des principaux groupes de technologie et d'investissement dans le monde. Avec un chiffre d'affaires net consolidé de 52,4 milliards AED et un bénéfice net consolidé de 10,0 milliards AED pour 2022, ses notations de crédit élevées reflètent la solidité de son bilan et sa performance à long terme.

Fondé à Abu Dhabi il y a plus de quarante ans en tant que première entreprise de télécommunications des Émirats arabes unis, le groupe est aujourd'hui présent dans 16 pays du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique.

e& propose des solutions numériques innovantes, une connectivité intelligente et des technologies de nouvelle génération à divers segments de clientèle grâce à ses piliers opérationnels : etisalat by e&, e& international, e& life, e& enterprise et e& capital.

