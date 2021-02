A endpoint Clinical anuncia a nomeação de Christine Hurley como vice-presidente sênior de serviços ao cliente

SAN FRANCISCO, 9 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A endpoint Clinical, uma empresa líder global do setor de tecnologia de resposta interativa (IRT), nomeou Christine Hurley como sua vice-presidente sênior de serviços ao cliente. Com mais de 20 anos de experiência em operações e tecnologia clínicas, Christine será responsável por supervisionar os serviços aos clientes com gestão de contas, gestão de projetos, sucesso do cliente e suporte ao cliente.

"Tenho orgulho de me unir à equipe de liderança da endpoint para ajudar a continuar promovendo a sua visão", disse Christine Hurley, vice-presidente sênior, serviços ao cliente. Ao longo de sua carreira, Christine ocupou vários cargos em liderança de operações e tecnologia clínicas e tem uma verdadeira paixão por IRT. Líder em estratégia de sistemas clínicos, melhoria de processos e desenvolvimento de estratégias de parceria, ela trabalhou para fornecedores de tecnologia clínica, como a PAREXEL e a 4G Clinical, e empresas de biotecnologia/farmacêuticas, como a Vertex Pharmaceuticals, Biogen e a Agios Pharmaceuticals. "Trazer a perspectiva do cliente para a organização de serviços ao cliente ajudará a garantir que as necessidades dos clientes da endpoint sejam continuamente atendidas com os mais altos padrões de qualidade que eles esperam."

"Na endpoint, nos dedicamos a oferecer, de forma consistente, soluções excepcionais de tecnologia com uma equipe de alta qualidade por trás delas", disse Christine Oliver, CEO. "À medida que nossa empresa se expande em um ritmo rápido em todo o mundo, é natural atrair uma líder forte como Christine. Ela é defensora de uma cultura de qualidade, uma mentora e desenvolvedora de equipes apaixonada, e demonstrou sucesso no desenvolvimento e implementação de estratégias de tecnologia em apoio aos objetivos de negócios de P&D. Estamos animados por tê-la como parte da equipe de liderança executiva e por nos ajudar a continuar a superar as expectativas dos clientes."

Leia mais sobre as soluções da endpoint em endpointclinical.com.

Sobre a endpoint

A endpoint é uma provedora de sistemas e soluções de tecnologia de resposta interativa (IRT®) que apoia o setor de ciências da vida. Na última década, sua equipe de profissionais obcecados pelo cliente evoluiu continuamente seu conjunto de tecnologias para ajudar os patrocinadores a atingir o sucesso dos estudos clínicos. Sua solução dinâmica de IRT, PULSE ®, para randomização e gerenciamento de pacientes, gerenciamento de unidades e gestão de suprimentos de medicamentos e a ferramenta de gestão de suprimentos clínicos de ponta, DRIVE, demonstraram maximizar a cadeia de suprimentos e minimizar os custos operacionais e garantir que os pacientes recebam as doses de medicamentos em tempo hábil e com precisão. A sede da endpoint fica em San Francisco, Califórnia, com escritórios nos Estados Unidos, na UE e na Ásia. www.endpointclinical.com

Contatos:

Catherine Ditzler

diretora associada de marketing

endpoint Clinical

1-415-688-3424

e: [email protected]

FONTE endpoint Clinical

Related Links

https://www.endpointclinical.com



SOURCE endpoint Clinical