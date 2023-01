A Feira de Cantão revelou seu espaço expandido, tornando-se o maior complexo de exposições do mundo

GUANGZHOU, China, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A expansão do Complexo da Feira de Importação e Exportação da China ("Complexo da Feira de Cantão") deu início à sua inauguração. Com o maior salão de exposições do mundo e divisões funcionais diversas, o Complexo da Feira de Cantão se tornou o maior complexo de exposições do mundo.

A construção da expansão começou em dezembro de 2020, incluindo quatro áreas funcionais: os salões de exposições, o centro de conferências, o centro administrativo e a sala de inscrições. Esse é o maior projeto de expansão da história do Complexo da Feira de Cantão, com uma área de construção total de cerca de 560 mil metros quadrados, equivalente a 78 campos de futebol. Após a conclusão, a Feira de Cantão cobrirá uma área de mais de 1,62 milhão de metros quadrados, adicionando cerca de 6.000 estandes.

Até agora, os novos salões de exposições e a sala de inscrição leste do espaço ampliado já foram utilizados após a conclusão. O centro de conferências ainda está em construção, e deve ser concluído em 2023.

A construção do Complexo da Feira de Cantão expandido segue o conceito de operação com economia de energia, com as tecnologias de proteção ambiental e de baixo carbono aplicadas de maneira geral. A Feira de Cantão fortalece o conceito de design ecológico para selecionar equipamentos de baixo consumo de energia e adotar sistemas inteligentes. Ao melhorar a eficiência dos recursos usados, o Complexo da Feira de Cantão é capaz de economizar espaço, água, materiais e energia, alcançando uma maior meta de redução de emissões de carbono.

"Isso marca o início da retomada total de trabalho da Feira de Cantão com a conclusão da nova Área D", disse Ma Jiaying, membro da equipe do China Foreign Trade Centre Group Co., Ltd. E continuou: "Em comparação com o espaço anterior, a área expandida o superou tanto em software quanto em hardware, incluindo o uso de equipamentos inteligentes, centro de conferências e salões de exposições sem colunas, e sala de reuniões multifuncional, avançando ainda mais na funcionalidade e escala do Complexo da Feira de Cantão".

A 133ª Feira de Cantão retomará as exposições offline com um modelo online-offline combinado, devido à flexibilização das regulamentações da pandemia na China. O novo espaço trará uma melhor experiência de exposição para compradores de todo o mundo, para a exploração de oportunidades de negócios.

Para mais informações, inscreva-se em https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email ou entre em contato com [email protected].

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/1980574/image_1.jpg

FONTE Canton Fair

