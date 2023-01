Kantonský veletrh představil rozšířené prostory a stal se největším výstavním komplexem na světě

KANTON, Čína, 10. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Rozšířené prostory kantonského komplexu pro pořádání čínských vývozních a dovozních veletrhů (China Import and Export Fair Complex), dále jen „Kantonský veletržní komplex", se poprvé otevřely návštěvníkům. Kantonský veletržní komplex se díky největšímu rozsahu výstavních hal na světě a rozmanitému funkčnímu členění stal největším výstavním centrem na světě.

Výstavba nových prostor byla zahájena v prosinci 2020 a zahrnuje čtyři funkční oblasti: výstavní haly, konferenční centrum, administrativní centrum a registrační halu. Jedná se o největší projekt rozšíření tohoto veletržního komplexu, jehož celková stavební plocha činí přibližně 560.000 metrů čtverečních, což odpovídá 78 standardním fotbalovým hřištím. Kantonský veletrh bude mít po dokončení rozlohu více než 1,62 milionu metrů čtverečních a kapacitu na téměř 6000 stánků.

Dosud byly po dokončení uvedeny do provozu nové výstavní haly a východní registrační hala rozšířeného areálu. Konferenční centrum je stále ve výstavbě a jeho dokončení se očekává v roce 2023.

Výstavba nových veletržních prostor se řídí koncepcí energeticky úsporného provozu s všestranným využitím nízkouhlíkových technologií a technologií na ochranu životního prostředí. Kantonský veletržní komplex je postaven na základě ekologického designu a využívá vybavení s nízkou spotřebou energie a nejmodernější inteligentní systémy. Díky zlepšení účinnosti využívání zdrojů je možné šetřit prostor, vodu, materiál a energii, a dosáhnout tak výrazného snížení emisí uhlíku.

„Dokončením nové sekce D začíná plnohodnotné obnovení Kantonského veletrhu," řekl Ma Jiaying, pracovník společnosti China Foreign Trade Centre Group Co., Ltd., „Ve srovnání s předchozím místem konání veletrhu je rozšířený areál lepší jak po hardwarové, tak po softwarové stránce. To zahrnuje například využití inteligentního vybavení, výstavní halu bez sloupů, nové konferenční centrum nebo multifunkční zasedací místnosti. Kantonský veletržní komplex se díky této rekonstrukci posunul na další úroveň funkčnosti a škálovatelnosti."

Jubilejní 133. ročník Kantonského veletrhu se bude vzhledem k uvolnění čínských epidemiologických opatření konat v hybridním online/offline režimu. Nové místo přinese návštěvníkům z celého světa lepší zážitek z výstavy a umožní jim prozkoumat obchodní příležitosti.

Pro více informací se zaregistrujte na https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email nebo kontaktujte [email protected] .

