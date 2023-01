Targi Kantońskie prezentują rozbudowany obiekt, który stanowi obecnie największy kompleks wystawienniczy na świecie

GUANGZHOU, Chiny, 10 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Po raz pierwszy otwarto rozbudowany Kompleks Chińskich Targów Importu i Eksportu („Kompleks Targów Kantońskich") . Dzięki największej hali wystawienniczej na świecie i działom zróżnicowanym według funkcji Kompleks Targów Kantońskich zyskał pozycję największego kompleksu wystawienniczego na świecie.

Budowa nowej części rozpoczęła się w grudniu 2020 r. i objęła cztery przestrzenie funkcjonalne – hale wystawiennicze, centrum konferencyjne, centrum administracyjne i hala rejestracyjna. Jest to największy projekt rozbudowy w historii Kompleksu Targów Kantońskich o całkowitej powierzchni budowlanej ponad 560 000 metrów kwadratowych, odpowiadającej 78 standardowym boiskom do piłki nożnej. Po ukończeniu prac Targi Kantońskie będą zajmować powierzchnię ponad 1,62 miliona metrów kwadratowych i powstanie prawie 6000 dodatkowych stoisk.

Dotychczas do eksploatacji przekazano nowe ukończone hale wystawiennicze i wschodnią halę rejestracyjną rozbudowanego obiektu. Trwają prace budowlane w centrum konferencyjnym, a ich zakończenie przewiduje się w bieżącym roku.

Budowie powiększonego Kompleksu Targów Kantońskich przyświeca idea oszczędnej eksploatacji z kompleksowym zastosowaniem technologii niskoemisyjnych i przyjaznych dla środowiska. Targi Kantońskie kładą nacisk na koncepcję ekologicznego projektu, wybierając wyposażenie o niskim zużyciu energii i stosując inteligentne systemy. Dzięki poprawie wydajności wykorzystania surowców Kompleks Targów Kantońskich oszczędza przestrzeń, wodę, surowce i energię, osiągając cel znaczniejszego ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

„Ukończenie nowej Hali D oznacza pełny powrót do działania Targów Kantońskich – powiedziała Ma Jiaying, członkini zespołu China Foreign Trade Centre Group Co., Ltd. - W porównaniu do poprzedniego obiektu powiększony obszar prezentuje lepszy poziom zarówno pod względem oprogramowania, jak i sprzętu, a to za sprawą między innymi inteligentnego wyposażenia, konstrukcji bezkolumnowej hali wystawienniczej, centrum konferencyjnego oraz wielofunkcyjnej sali spotkań, które przyczyniają się do osiągnięcia kolejnego wzrostu funkcjonalności i skali Kompleksu Targów Kantońskich".

133. Targi Kantońskie powrócą w wersji stacjonarnej w ramach łączonego modelu online i offline dzięki złagodzeniu obostrzeń związanych z epidemią w Chinach. Nowy obiekt zapewni kupującym z całego świata zainteresowanym poznawaniem możliwości biznesowych lepsze wrażenia z udziału w targach.

Aby uzyskać więcej informacji, należy się zarejestrować na https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email lub napisać na adres e-mail [email protected] .

