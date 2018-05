Společnost GCL SI představila nové vysoce účinné moduly s technologií MBB na výstavě SNEC PV Power Expo

Nové přírůstky do portfolia vysoce účinných článků společnosti GCL-SI přicházejí ve dvou řadách, normální fotovoltaické moduly s jednoduchým sklem a oboustranné moduly s dvojitým sklem. Výkony jednostranných polykrystalických modulů s technologií MBB dosahují v sériové výrobě 305 W, což z nich činí polykrystalické moduly normálního typu s nejvyšším výkonem na světě. Výkon pro jednostranných monokrystalických modulů dosáhl 315 W, což je hodnota o 10 W vyšší než standardní výkon v čínském programu Top Runner.

„Naše nové řady modulů, které jsou vybaveny technologií MBB, jsou pro nás průlomové. Umožňují nám nabídnout vysokou efektivitu, spolehlivost a flexibilitu využití při nižších výrobních nákladech, což je činí přístupnými širšímu okruhu potenciálních zákazníků," řekl Luo Xin, prezident společnosti GSL-SI. „V uplynulém roce se objem našeho prodeje do zahraničí zdvojnásobil. Do budoucna budeme dále rozšiřovat naše operace na rozvíjející se trhy, zejména v zemích, které jsou součástí čínské iniciativy „Pásu a cesty", a to rozvojem nebo investováním do průmyslových parků s cílem dosáhnout 50 % našich prodejů do zahraničí do konce roku 2018 a 70 % do roku 2020."

Technologie MBB přináší 2% zvýšení účinnosti článků a zvýšení výkonu modulů o 30 W. Navíc oboustranné moduly s dvojitým sklem značně zvyšují potenciál výroby energie na každém povrchu. Tyto nové produkty představují nejen technologický pokrok společnosti, ale i rozmanitost její produktové řady. Portfolio obou monokrystalických a polykrystalických modulů vytvoří pro GCL-SI výhodnou pozici v průmyslu, což povede k růstu tržního podílu.

Vznik nových technologií, jako je polykrystalický černý křemík PERC, monokrystalický PERC, monokrystalický článek typu N a mnoho dalších, spolu s vysoce diferencovanými produkty a průlomovými technologiemi snížil výrobní náklady a zvýšil výkonnost a efektivitu. V důsledku toho se fotovoltaický trh těší stálému růstu a obzvláště rychle rostou rozvíjející se trhy.

Přední světový výrobce fotovoltaických modulů, společnost GCL-SI, dodává vysoce účinné solární články pro domácí i globální trh, s různými potřebami a podmínkami využití. Společnost je schopna řešit specifické potřeby zákazníků tím, že vytváří přizpůsobená integrační systémová řešení. Společnost GCL-SI se v oblasti inteligentní výroby zaměřuje na zvýšení produktivity a efektivity výroby pomocí nových technologií, jako je automatizace, digitalizace a internet věcí.

O společnosti GCL-SI

Společnost GCL System Integration Technology Co., Ltd. (002506 Shenzhen Stock) (GCL-SI) je součástí skupiny GOLDEN CONCORD (GCL). Společnost GCL-SI dodává komplexní integrované energetické systémy a je odhodlána stát se světovou jedničkou v oblasti solární energie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/697756/300W.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/697757/CTO.jpg

SOURCE GCL System